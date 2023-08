Especialistas explicam o que o óleo de mamona pode fazer por sua saúde

The New York Times

A FDA (Food and Drug Administration, agência que regula alimentos e medicamentos nos EUA) aprova o óleo de mamona, ou óleo de rícino, para apenas um uso medicinal: como laxante.

Mas se você procurar nas redes sociais —inclusive por castor oil, nome em inglês—, encontrará vários outros usos alegados do óleo, que é extraído da semente de mamona, ou rícino. Segundo algumas pessoas, o óleo de mamona pode evitar rugas, aguçar a visão, induzir o parto, fomentar o crescimento do cabelo e até mesmo encolher tumores.

Em julho deste ano, as buscas por "óleo de mamona" no Google chegaram ao nível mais alto desde 2004. Mas o aumento do interesse pelo óleo é visto por médicos com preocupação.

"Acho que às vezes as pessoas querem viralizar e por isso saem fazendo essas declarações", opinou a dra. Ashley Brissette, oftalmologista e porta-voz da Academia Americana de Oftalmologia. Mas ela enfatizou que o óleo de mamona "não é a cura para tudo que algumas pessoas querem dar a entender".

Homem segura sementes da mamona em universidade na Alemanha - Bernd Thissen/AFP

Veja o que o óleo de mamona pode ou não pode fazer.

Saúde ocular

Algumas postagens populares no TikTok mostram pessoas passando óleo de mamona sobre as pálpebras, na esperança de aguçar sua visão, reduzir a incidência de manchas que aparecem na visão ou até mesmo reduzir cataratas e glaucoma. E se o óleo entrar em contato com seus olhos? Melhor ainda, dizem algumas pessoas.

Mas não existe evidência de alta qualidade que indique que o óleo de mamona possa melhorar a saúde ocular, especialmente não reverter cataratas ou melhorar a visão, disse a oftalmologista Yvonne Ou, da U.C.S.F. Health.

Segundo Brissette, é verdade que alguns colírios contêm óleo de mamona como lubrificante para combater a secura dos olhos, o que, por sua vez, pode reduzir a visão embaçada. Mas esses produtos são feitos com formulações específicas para uso ocular. Não são o óleo de rícino puro que pode ser encomendado online.

E se o óleo não estéril entrar em contato com seus olhos, isso pode elevar o risco de uma infecção, ela disse, o que, por sua vez, pode levar a uma úlcera de córnea (uma ferida aberta no olho) ou até provocar a cegueira.

Brissette recomendou procurar assistência médica se óleo de mamona entrar em seus olhos e eles ficarem avermelhados, fortemente doloridos ou se houver alterações repentinas em sua visão.

Tumores

Algumas pessoas na internet dizem que o óleo de mamona pode penetrar profundamente na pele e que colocar uma compressa embebida no óleo sobre o local de um cisto ou tumor (por exemplo, um tumor causado por câncer de mama) pode fragmentar o tumor.

O dr. Jun Mao, diretor do serviço de medicina integrativa do Memorial Sloan Kettering Cancer Center, disse que não tem conhecimento de qualquer evidência científica que fundamente essas alegações.

Para a dra. Anna Shannahan, clínica geral na Northwestern Medicine, aplicar óleo de mamona diretamente sobre a pele provavelmente não cause problemas exceto uma possível irritação. Mas não imagine que o óleo de mamona combate o câncer.

"Se fosse o caso, nós o estaríamos recomendando com muito mais frequência", ela disse.

Parto

A afirmação, feita há décadas, de que ingerir óleo de mamona pode induzir o parto é fundamentada por algumas evidências, embora sejam limitadas. Em uma pequena revisão de estudos feita em 2022, por exemplo, pesquisadores concluíram que a ingestão de cerca de quatro colheres de sopa de óleo de mamona de fato resulta no amolecimento e dilatação do colo do útero, induzindo o parto.

Mas a maior parte da repercussão sobre óleo de mamona e parto vem de relatos anedóticos, disse a ginecologista e obstetra Monica Woll Rosen, da Escola Médica da Universidade do Michigan. E, embora seja possível que o óleo estimule o parto em algumas mulheres, não é algo que os médicos recomendam, em parte porque sua ingestão em excesso pode provocar náusea extrema, vômito e diarreia, que podem levar à desidratação.

"É a última coisa que queremos para uma mulher prestes a entrar em trabalho de parto", disse Shannahan.

Prisão de ventre

A boa notícia é que o óleo de mamona pode de fato ser um laxante eficaz, embora possa ter efeitos colaterais como náusea e vômito, disse Shannahan.

O óleo de mamona pode ser ingerido em doses pequenas para prisão de ventre, dependendo da recomendação de seu médico, mas muitas vezes não é a opção preferencial, comparado com outras opções de tratamento para prisão de ventre.

Crescimento de cabelos e cílios

Muitos proponentes do óleo de mamona dizem que esfregar o óleo sobre as pálpebras ou massagear cabelos e couro cabeludo com ele pode promover o crescimento dos cílios e cabelos. Mas também neste caso, não há evidências rigorosas que fundamentem a afirmação, disse a dermatologista Angela Lamb, do hospital Mount Sinai.

É possível que o óleo hidrate seu cabelo, ela disse, deixando-o menos quebradiço, de modo que possa crescer mais, mas é difícil afirmar isso sem estudos conclusivos. "Mas só porque uma coisa não foi estudada e comprovada, não queremos dizer que não possa ser útil", ela disse.

Saúde da pele

Algumas pessoas esfregam óleo de mamona na pele para prevenir e reduzir rugas e olheiras. Ele pode ajudar a hidratar a pele, mas não há provas de que seja útil para combater o envelhecimento, disse a dra. Shoshana Marmon, professora de dermatologia no New York Medical College.

Além disso, para ela, o óleo pode ter a consequência não pretendida de entupir os poros e exacerbar a acne.

Pode ser difícil discernir o que é fato ou não entre os inúmeros benefícios para a saúde e a beleza que a internet atribui ao óleo, disse Marmon. "Mas às vezes simplesmente não há comprovação científica", ela concluiu.

Tradução de Clara Allain