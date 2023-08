Menopausa pode mudar volume e textura do cabelo

The New York Times

Uma leitora enviou a seguinte pergunta para a seção Ask Well, do The New York Times: Desde que passei pela menopausa venho observando alterações no meu couro cabeludo e na textura dos meus cabelos. Meu couro cabeludo está ressecado e com descamação, e meus cabelos estão secos e caindo. O que está acontecendo? Existe alguma coisa que eu possa fazer para combater isso?

A resposta a essa pergunta é que esses problemas são velhos conhecidos de muitas mulheres que passam pela menopausa, disse a dermatologista Shilpi Khetarpal, da Cleveland Clinic. De acordo com um estudo recente, mais ou menos metade das mulheres na menopausa observam queda de cabelos maior e alterações na textura do cabelo nessa etapa da vida.

Os anos que antecedem e seguem a menopausa são caracterizados por alterações dramáticas nos níveis dos hormônios sexuais femininos. Embora haja poucas pesquisas especificamente sobre a queda de cabelos na menopausa, acredita-se que as alterações hormonais contribuam para mudanças no crescimento e textura do cabelo e também na textura do couro cabeludo, disse Khetarpal.

Alterações hormonais podem contribuir para as mudanças no crescimento e na textura do cabelo - Yaroslav Astakhov/Adobe Stock

Os folículos pilosos, órgãos minúsculos situados abaixo da pele que contêm a raiz dos fios de cabelo, contêm receptores de hormônios sexuais como estrogênio, testosterona e outros andrógenos. Não há muitas pesquisas conclusivas sobre como os hormônios sexuais femininos afetam especificamente o cabelo. Mas alguns estudos preliminares com camundongos e células dermatológicas sugerem que o estrogênio afeta o crescimento do cabelo, possivelmente o estimulando, e que também pode ser responsável por manter o diâmetro de cada fio de cabelo.

"É provável que haja mais coisas que o estrogênio faz e das quais não temos conhecimento, mas muitas mulheres me procuram e dizem ‘meu cabelo não é mais lustroso e forte como era no passado’, e a única coisa que mudou nelas é que passaram pela menopausa", disse Khetarpal.

Outros hormônios, em especial a testosterona, que já foi estudada mais extensamente, são responsáveis pela produção do sebo —óleos que nutrem e hidratam o couro cabeludo e as hastes capilares (a parte do cabelo que é visível acima da pele). Durante a menopausa, esses hormônios também podem se desequilibrar, possivelmente resultando em couro cabeludo cada vez mais seco e escamando e cabelos mais quebradiços.

Que outros fatores podem levar a alterações no cabelo?

Em muitos casos, alterações hormonais ligadas à menopausa podem exacerbar um problema preexistente do cabelo, disse Emma Guttman-Yassky, diretora do departamento de dermatologia da Icahn School of Medicine at Mount Sinai, cujas pesquisas enfocam a alopecia. Outros fatores podem prejudicar a qualidade e o crescimento do cabelo antes de a mulher ingressar na perimenopausa, como condições inflamatórias crônicas (que frequentemente estão ligadas à queda de cabelo) e outros fatores de estresse, como a Covid-19, que podem levar à perda temporária de cabelos, ela disse.

A idade também está associada a alterações no crescimento, espessura e textura dos cabelos de homens e mulheres, disse Paradi Mirmirani, dermatologista da Kaiser Permanente especializada em desordens capilares e queda de cabelos.

Mesmo uma falta de nutrientes pode exercer um papel importante nas alterações dos cabelos, disse Khetarpal, especialmente falta de vitamina D e ferro. "Já se pesquisou muito sobre isso, e é sabido que a vitamina D atua sobre o cabelo mais como hormônio que como vitamina", ela disse. "Por isso, testamos a vitamina D de todas minhas pacientes."

Outro fator importante que influi sobre alterações dos cabelos ao longo do tempo é a genética, disse Guttman-Yassky said. "Sempre peço às minhas pacientes que me informem sobre o histórico médico familiar, e frequentemente pacientes mulheres que apresentam queda de cabelos dirão ‘minha mãe teve o mesmo padrão de queda de cabelos na casa dos 40 e 50 anos’."

Existem maneiras de administrar essas alterações do cabelo?

"O tempo é essencial", disse Guttman-Yassky. Ou seja, quanto antes você procurar ajuda para combater as alterações, melhores serão os resultados das intervenções. Quando você observa queda de cabelo ou alterações na textura do couro cabeludo, a primeira coisa que deve fazer é pedir a um dermatologista um exame completo e exames de sangue para determinar se as alterações têm origem hormonal ou se há outros fatores em ação, ela disse.

Para algumas mulheres, a terapia de reposição hormonal —usada regularmente para controlar outros sintomas da menopausa, como ondas de calor e confusão mental— pode ajudar com as alterações do cabelo, mas, segundo Mirmirani, não existem dados concretos sobre a eficácia dessa opção.

Os métodos testados e comprovados para limitar a queda de cabelos são eficazes, disseram especialistas, mesmo que a queda de cabelos seja ligada à menopausa. Eles incluem minoxidil por via oral em doses pequenas ou a versão tópica, Rogaine. Injeções de esteroides no couro cabeludo também são uma maneira eficaz de estimular o crescimento do cabelo, disse Guttman-Yassky.

Se você tiver deficiência vitamínica, tomar suplementos vitamínicos também pode ajudar, disse Khetarpal. Alguns dermatologistas oferecem injeções de vitaminas no couro cabeludo para combater a queda de cabelos localizada, mas, segundo ela, as vitaminas nunca funcionarão melhor do que medicamentos como o minoxidil.

Cabelos mais quebradiços podem não mais conseguir resistir a coisas como chapinha ou tingimento, disse Mirmirani. "Recebo mulheres que chegam dizendo ‘isto daqui não se parece com meu cabelo —eu sempre tingi o cabelo’, ou então ‘sempre usei chapinha, mas agora meu cabelo não está reagindo como antes’." Nesses casos, disse ela, vale a pena pensar em mudar seus hábitos, minimizando a chapinha e os produtos químicos ou lavando seu cabelo com menos frequência.

Tradução de Clara Allain