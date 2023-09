Por que pernilongos gostam tanto de mim? Biologia e comportamento explicam

The New York Times

Sou picado por pernilongos com muito mais frequência do que meus amigos e familiares. Por quê? E há algo que eu possa fazer para que eles parem?

Os mosquitos são atraídos por todas as pessoas, diz Christopher Potter, professor associado de neurociência da Escola de Medicina da Universidade Johns Hopkins. Mas se você os percebe com maior frequência do que as pessoas ao seu redor, é possível que você seja um dos inerentemente mais tentadores para os pernilongos.

Questões biológicas e comportamentais ajudam a entender por que pernilongos têm preferência por algumas pessoas - Adobe Stock

Não existe uma razão única e definitiva que determine porque algumas pessoas são mais picadas do que outras, die Potter, em parte porque é um problema desafiador para os cientistas estudarem.

Mas os especialistas identificaram duas categorias principais que nos tornam mais atraentes para os mosquitos: aspectos biológicos que não podemos mudar e comportamentos que podemos.

O principal do primeiro g rupo é o seu cheiro. Dezenas de moléculas diversas distribuídas por todo o seu corpo se unem para criar seu odor único.

"É como morangos – não há nenhum odor em um morango que lhe dê esse cheiro", afirma Potter. "É uma combinação de uma dúzia de odores que se juntam."

E é provável que seja essa mistura distinta de compostos químicos que atrai os pernilongos, diz ele.

Também é possível que algumas pessoas emitam mais do odor que os insetos apreciam, pontua Lindy McBride, professora associada de ecologia, biologia evolutiva e neurociência na Universidade Princeton.

Isso não significa que alguém que é particularmente perfumado para os humanos será sempre alvo dos mosquitos –eles são sensíveis a cheiros diferentes, mesmo aqueles que os humanos não conseguem detectar, pontua McBride. Por exemplo, "os mosquitos adoram o odor do antebraço", diz ela. "Ninguém pensa que seus braços são fedorentos."

Os pernilongos também são atraídos pelo sebo, uma substância cerosa e oleosa da pele que a protege do ressecamento e contém moléculas que contribuem para seu odor.

O cheiro da pessoa pode atrair mais ou menos pernilongos; repelentes ajudam a mascarar esse odor - Adobe Stock

O tipo sanguíneo também pode ser importante, indica Christopher Bazzoli, médico de emergência da Clínica Cleveland, especializado em medicina em áreas naturais. Os pernilongos parecem gravitar em torno das pessoas com sangue tipo O, diz ele, por razões que os pesquisadores não confirmaram.

O padrão individual de como você respira – o que Bazzoli chamou de "assinatura respiratória" – também desempenha um papel. Os mosquitos procuram dióxido de carbono e, quanto mais exalamos, mais da substância enviamos para o ar, atraindo insetos para nós.

Depois, há os fatores que dependem mais de como você age ao longo do dia.

Se você fizer um treino vigoroso ao ar livre, poderá respirar mais forte e exalar mais dióxido de carbono, o que poderia atrair mosquitos, pontua Potter.

O suor também envia um sinal poderoso para os insetos, acrescenta McBride – especialmente o suor que permanece por algumas horas em nossa pele, misturando-se com bactérias.

E se você tomou algumas cervejas na praia ou margaritas no happy hour também pode emitir um pouco de álcool no suor, afirma Bazzoli, o que pode atrair mosquitos .

Existem algumas estratégias baseadas em evidências para afastá-los.

Alguns produtos de higiene pessoal perfumados, como certas fragrâncias, sabonetes e loções, podem atrair pernilongos, diz Bazzoli. Portanto, se você for passar algum tempo ao ar livre e houver insetos rondando, tente usar produtos sem fragrâncias.

Certas cores de roupas, como preto e azul escuro, podem funcionar como um ímã para mosquitos, acrescenta ele. A pesquisa também sugere que os pernilongos são atraídos por laranjas e vermelhos brilhantes. Atenha-se a cores mais claras, indica Bazzoli. Ese quiser ter cuidado extra, use calças e mangas compridas.

Vários repelentes de insetos podem ajudar a manter os mosquitos distantes, em parte mascarando efetivamente o cheiro da pele, pontua Potter. Wirecutter (o serviço de recomendação de produtos do The New York Times), sugere aqueles que contêm picaridina ao invés de deet.

Existem também dispositivos eletrônicos como cordões de luzes especiais que podem ajudar a eliminar os pernilongos do espaço externo ao seu redor.

Ou você pode tentar um truque simples recomendado por McBride: pegue um ventilador e aponte-o para baixo da mesa. Por mais indestrutíveis – e infinitamente irritantes – que os mosquitos pareçam, eles se debatem ao vento, diz ela. "Eles não são bons voadores."

Tradução Luiz Roberto M. Gonçalves