Quatro frases para usar em uma briga com o parceiro amoroso

Para muitas pessoas, esse é um hábito antigo: imaginar o que seu parceiro está pensando ou sentindo durante uma briga. Mas fazer essas suposições pode intensificar uma discussão e distorcer o problema, diz Terrence Real, um terapeuta da família. Ele chama essa sabotagem do relacionamento de "narrativa inconsciente".

Real aconselha as pessoas que se encontram em uma espiral de narrativas a usar uma ferramenta terapêutica conhecida como "a roda do feedback". Este método simples de quatro frases ajuda os parceiros a compartilharem queixas de maneiras que aceleram o processo de reconciliação.

Aqui vão quatro declarações a serem usadas.

"ISSO É O QUE EU VI OU OUVI"

Descreva o que aconteceu em uma frase. "Compartilhe apenas os fatos – aqueles que uma câmera poderia registrar", recomenda Real. A chave desta declaração, e da roda de feedback em geral, é sua brevidade, segundo ele.

"FOI O QUE EU IMAGINEI SOBRE O ASSUNTO"

Explicar seu ponto de vista pessoal "age como um disjuntor", diz Alexandra Solomon, professora de psicologia na Universidade Northwestern. Isso não apenas tira o peso da outra pessoa, mas também a obriga a examinar suas próprias emoções, afirma ela. "As histórias que contamos a nós mesmos são informadas por nossa paisagem interna de feridas, pontos sensíveis, traumas e padrões."

Usar essa frase ajuda a reconhecer que sua percepção pode estar incorreta. "É assumir a responsabilidade de que esta é a sua construção", indica Real.

"É COMO EU ME SENTI"

Reserve um momento para focar em suas emoções. Em seguida, descreva-as de forma concisa ao seu parceiro, recomenda Real. Você pode dizer que está com medo, magoado ou com raiva, por exemplo. Compartilhar seus sentimentos ajuda você a sair das "partes reativas do seu cérebro", pontua ele, e entrar no que ele chama de modo "adulto sábio".

"ISSO É O QUE ME AJUDARIA A ME SENTIR MELHOR"

Essa declaração final, diz Real, é uma que a maioria das pessoas deixa de fora. Mas deixar claro suas necessidades é um passo necessário porque "você não pode reclamar de não receber o que nunca pediu".

Ao compartilhar a história que você inventou, seus sentimentos e suas necessidades, você está mudando da raiva para a vulnerabilidade, afirma. Você "diz o que precisa ser dito", mas com respeito.

Idealmente, a Solomon acrescenta, "a outra pessoa responde se sentindo grata pela vulnerabilidade de seu parceiro em vez de se sentir culpada ou na defensiva".