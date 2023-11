Hidratação e limpeza ajudam a tratar pele com queimaduras de sol; veja dicas

Uma queimadura solar é a reação das células da sua pele aos danos causados pela radiação ultravioleta do sol. Infelizmente, não há nada que você possa fazer em relação aos danos de longo prazo que uma queimadura solar causa ao DNA das células da sua pele, mas existem remédios para aliviar a pele a curto prazo.

Febre associada a queimaduras pode indicar insolação - jivimages/Adobe Stock

MANTENHA SUA PELE (E VOCÊ MESMO) HIDRATADOS

É importante beber muita água quando você tem uma queimadura solar, pois "o aumento do fluxo sanguíneo para a sua pele" pode fazer com que você perca líquidos, disse Jennifer Holman, dermatologista da U.S. Dermatology Partners no Texas (EUA). Para a própria pele, mantenha a queimadura fresca e hidratada. Tome um banho frio ou use compressas geladas na área. Mas evite as bolsas de gelo.

EM SEGUIDA, APLIQUE UM HIDRATANTE SUAVE NA QUEIMADURA

Os especialistas estão divididos sobre se você deve optar por um creme espesso ou fino. Alguns recomendam cremes que contenham ingredientes como ceramidas ou petrolato, que retêm a umidade. No entanto, Jesse Lewin, professor associado de dermatologia na Escola de Medicina Icahn no Mount Sinai, alertou que loções mais espessas também podem reter calor e aconselhou o uso de uma opção mais fina à base de água.

SEJA GENTIL COM A PELE DESCASCANDO E COM AS BOLHAS

Se você tiver bolhas, mantenha a área limpa com água e sabão. Se as bolhas estiverem causando muito desconforto, os especialistas dizem que é OK drenar o líquido com uma agulha esterilizada, mas não arranque a bolha. Sua pele é sua primeira linha de defesa contra bactérias e outros patógenos, e expor o tecido subjacente pode torná-lo vulnerável a infecções.

NÃO PIORAR A SITUAÇÃO E NÃO SE PREOCUPAR DEMAIS

A grande maioria das queimaduras solares não é perigosamente aguda. As únicas vezes em que você pode precisar consultar um médico são se você tiver febre (pode indicar insolação) ou se uma criança pequena tiver uma queimadura solar grave (elas têm maior risco de desidratação). À medida que sua pele se cura, faça da prevenção de outra queimadura solar uma prioridade máxima.

No entanto, tente não se preocupar muito. Uma queimadura solar aumenta o risco de câncer de pele, "mas isso não significa destino", disse Adewole Adamson, dermatologista e professor assistente de medicina interna na Faculdade de Medicina Dell da Universidade do Texas em Austin (EUA). O medo de queimaduras solares não deve "impedir as pessoas de fazer atividades saudáveis, como ficar ao ar livre".