Folha lança newsletter com guia sobre inteligência emocional

A Folha lança nesta terça-feira (5) a série em newsletters "Inteligência emocional, modo de usar". Serão três temporadas com quatro edições enviadas por email em cada uma delas.

A primeira temporada tem amor e relacionamentos como temas. Os inscritos receberão no email um guia em quatro edições (uma por semana) com reflexões sobre relações amorosas, dicas de como melhorar a comunicação, lidar com sentimentos e conflitos.

Inteligência emocional, modo de usar Um guia em newsletter com dicas de como melhorar a comunicação, lidar com sentimentos e conflitos Carregando...

A "Inteligência emocional, modo de usar" é produzida numa parceria da Folha com a The School of Life. Fundada em 2008, em Londres, pelo filósofo e escritor Alain de Botton, a escola é uma organização global com sede em 10 países e referência no desenvolvimento do autoconhecimento e da inteligência emocional. A unidade brasileira foi fundada em 2013 por Jackie de Botton e Diana Gabanyi.

O termo "inteligência emocional" se refere a um grupo de competências ligadas a autoconsciência, empatia, calma, autocontrole. Em 2024, a série terá a segunda e a terceira temporada, com guias temáticos sobre hábito e calma.

"O maior ganho de conhecer melhor nossas emoções é o tempo de vida que deixamos de gastar repetindo os mesmos erros", afirma Jackie de Botton, diretora criativa da The School of Life, que destaca a parceria com a Folha. "É um veículo que preza pela excelência, liberdade de expressão e compromisso explícito para com seus leitores, valores alinhados com os nossos".

"A parceria é mais uma ferramenta que o jornal traz com o intuito de aproximar o leitor de temas que podem ajudá-lo no desenvolvimento pessoal e profissional", diz Roberto de Oliveira, editor de Projetos Especiais & Parcerias. "Todo o conteúdo seguem critérios jornalísticos que primam pela independência, pela pluralidade de ideias e pelo apartidarismo, características inegociáveis do Projeto Folha", afirma.

Ilustração da série "Inteligência emocional, modo de usar" - Catarina Pignato

A Folha tem mais de 20 newsletters, com opções gratuitas e outras exclusivas para assinantes. "Com o guia sobre inteligência emocional, ampliamos a variedade do nosso cardápio e oferecemos um conteúdo exclusivo ao assinante do jornal", afirma Paulo Passos, editor de Newsletter na Folha.

A série "Inteligência emocional, modo de usar" terá as primeiras edições gratuitas e a sequência do conteúdo exclusiva para assinantes do jornal.