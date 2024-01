Por que as algas são parte da sua dieta mesmo que você não saiba

BBC Future

Você já se perguntou por que seu sorvete caseiro fica coberto com cristais de gelo, quando os industrializados não ficam? Ou como anéis de cebola são todos do mesmo tamanho, mesmo que cebolas fiquem menores nas pontas?

Ou como a cerveja que você esqueceu no copo ainda faz espuma meia hora depois?

Tudo isso se deve ao extrato de algas marinhas, também conhecido como alginato, uma fibra natural, diz Jeffrey Pearson, professor de fisiologia molecular da Universidade de Newcastle, no Reino Unido.

As algas são um alimento comum no litoral da Ásia - Getty Images

Embora escondidas em alguns alimentos no Ocidente, as algas marinhas são amplamente consumidas nas zonas litorâneas da Ásia.

E aos poucos estão se tornando mais conhecidas no Ocidente, onde são consideradas um "superalimento" nutricional e sustentável. Mas até que ponto isso é verdade?

Alguns pais nos EUA optaram por substituir batatas fritas gordurosas e salgadas por algas secas aparentemente mais saudáveis.

Apesar disso, lanches de algas marinhas altamente processadas podem conter alto teor de sal e outros aditivos, e devem ser consumidos com moderação.

Excesso de peso ou obesidade

De acordo com descobertas recentes de Pearson, algumas espécies de algas também podem ajudar a controlar o peso em pessoas acima do peso ou obesas.

Isso, diz ele, ocorre porque o alginato inibe a lipase, uma enzima que ajuda o corpo a digerir a gordura, o que significa que pode reduzir a quantidade de gordura digerida da dieta em cerca de 75%.

Pearson e seus pesquisadores usaram um intestino artificial para testar a eficácia de mais de 60 fibras naturais, medindo quanta gordura foi digerida e absorvida quando consumida com alimentos comuns, como pão e iogurte.

Estabilizadores feitos de algas ajudam certos alimentos processados a permanecerem frescos - Getty Images

Pearson pretende agora realizar ensaios clínicos para analisar este efeito quando o alginato é consumido como parte de uma dieta normal e espera que a sua pesquisa o leve a introduzir mais alginato em alimentos como o pão, para ajudar as pessoas a controlar o seu peso.

As algas marinhas não ajudam apenas na perda de peso. Grandes estudos no Japão encontraram uma correlação entre o consumo diário de algas marinhas e taxas mais baixas de doenças cardíacas, em comparação com aqueles que não comeram algas marinhas, e um menor risco de acidente vascular cerebral em homens.

No entanto, uma revisão recente de 25 estudos analisou os benefícios para a saúde do consumo de algas marinhas.

Descobriu-se que muitos estudos que mostram resultados de saúde positivos correlacionados com uma dieta rica em algas marinhas foram realizados em pessoas com problemas de saúde como obesidade e diabetes tipo 2, e não na população em geral.

"Em indivíduos saudáveis, muito provavelmente a alga não gera quaisquer benefícios para a saúde", afirma o principal autor do artigo, João Pedro Trigo.

No entanto, comer entre 5 e 10 gramas de algas marinhas por dia pode trazer benefícios nutricionais graças à fibra e ao conteúdo nutricional das algas marinhas, acrescenta Trigo.

Ainda assim, há muito pouco conhecimento sobre como o processamento e a fermentação afetam a forma como o corpo absorve os nutrientes das algas.

Riscos potenciais

Existem também algumas preocupações em torno dos riscos potenciais do arsênico, do chumbo e do iodo encontrados nas algas marinhas.

Algumas espécies de algas podem conter mais arsênico do que outras, diz Florent Govaerts, do instituto norueguês de pesquisa alimentar Nofima.

As algas marinhas têm poucas calorias e são ricas em proteínas, fibras e polifenóis que podem ajudar a prevenir doenças cardíacas - Getty Images

"Você pode ter a mesma espécie e uma conterá muito mais arsênico do que a outra, dependendo de onde ela for produzida", diz ele.

Os níveis de arsênico nas algas geralmente variam dependendo do teor de arsênico da água em que são cultivadas.

Mas embora existam preocupações reais sobre até que ponto a nossa dieta pode nos expor a metais pesados, Alec Watt, diretor da exploração de macroalgas Green Ocean Farming no Reino Unido, diz que todas as algas vendidas para consumo humano são testadas primeiro.

"Existem processos para controlar algas", explica.

O tipo de alga que contém arsênico é o orgânico, que o corpo elimina pela urina, diz Pearson.

As algas marinhas também podem conter altos níveis de iodo, mas, novamente, a quantidade depende da espécie de alga marinha.

Muitas culturas já incluem algas marinhas nas suas dietas, mas as receitas ocidentais tendem a ignorá-las - Getty Images

"Você pode obter muito iodo se comer muitas algas marinhas", explica Ingrid Undeland, professora de Ciência Alimentar e Nutrição na Universidade de Tecnologia Chalmers, em Gotemburgo, Suécia.

"São quantidades relativamente pequenas antes de atingir a ingestão diária recomendada aproximada. Depende também da espécie e da possível presença de metais ou elementos indesejados na água, o que é uma mensagem difícil de transmitir", afirma.

Muito iodo pode causar problemas de tireoide em algumas pessoas, e os efeitos colaterais mais imediatos incluem náuseas e vômitos.

Além disso, estudos demonstraram que vários tipos de processamento - incluindo lavagem, branqueamento, fervura, imersão, secagem e fermentação - podem reduzir a quantidade de iodo em algumas espécies de algas.

Sabor particular

No entanto, permanece a questão do sabor. Embora o extrato de algas marinhas não tenha gosto de nada, diz Pearson, ele o testou em algas marinhas inteiras e encontrou resultados mistos.

"Descobrimos que as pessoas não gostam e nem pedem mais", diz ele.

Estudos mostram que algumas pessoas podem ser mais céticas em relação aos alimentos com os quais não estão familiarizadas.

No entanto, os pesquisadores descobriram recentemente evidências de que, ao contrário da crença popular, as algas marinhas costumavam ser uma parte importante da dieta dos antigos europeus durante a transição para a agricultura.

As algas marinhas foram uma parte importante da dieta dos antigos europeus durante a transição para a agricultura - Getty Images

Os investigadores examinaram tártaro dentário de 74 pessoas em toda a Europa e encontraram evidências de que as pessoas comiam algas marinhas durante o período Mesolítico, há cerca de 8 mil anos, e no período Neolítico, há 6 mil anos.

"Ninguém havia encontrado evidências diretas do consumo de algas marinhas antes dos registros arqueológicos pré-históricos. Foi muito inesperado", diz Karen Hardy, coautora e professora de arqueologia pré-histórica na Universidade de Glasgow.

"Temos ideias pré-concebidas sobre o que é a alimentação na Europa e as algas marinhas não são a primeira coisa que nos vem à mente", diz ele.

Talvez, então, habituar-se ao sabor das algas marinhas não seja um grande desafio.

A reputação das algas

No entanto, pode haver alguma confusão sobre como comer algas marinhas e incorporá-las de forma mais eficiente em nossa dieta.

Watt recomenda cortar algas secas e espalhá-las nos alimentos como forma de temperá-los. Mas embora seja apaixonado pelos benefícios das algas marinhas, ele não está otimista quanto à possibilidade de ver algas congeladas nos supermercados tão cedo.

"Precisamos de um chef famoso para promovê-las", diz ele.

Espécies de algas comestíveis são muitas - Getty Images

Apesar da aparente falta de informação sobre as algas marinhas, prevalece a sua reputação de que ela traz inúmeros benefícios à saúde.

Quando Govaerts conduziu uma pesquisa para medir o conhecimento e a compreensão sobre algas marinhas, descobriu que as pessoas na Noruega e no Reino Unido, por exemplo, geralmente têm muito pouco conhecimento sobre o assunto, além de acreditarem que são bastante saudáveis e sustentáveis.

Mas para complicar ainda mais a mensagem das algas marinhas, os pesquisadores argumentam que não é tão simples como dizer que as algas marinhas são saudáveis ou pouco saudáveis, seguras ou perigosas, porque existem muitas espécies.

Referir-se a todas as espécies de algas simplesmente como "algas" é como referir-se a todos os legumes simplesmente como "legumes", diz Govaerts.

As espécies de algas marinhas não variam apenas no sabor: os seus perfis nutricionais também são muito diferentes. E o valor nutricional das algas não varia apenas de espécie para espécie, mas também dependendo da água em que são cultivadas, diz Undeland.

"Devíamos parar de falar em 'algas', porque são muito diferentes na forma como se relacionam entre si e no que contêm. Algumas podem ser mais saudáveis do que outras e conter mais proteínas", diz Undeland. "São 145 espécies comestíveis e seis produzidas em grande quantidade."

Resta saber se as algas marinhas - ou certas espécies de algas marinhas - se tornarão mais arraigadas na dieta ocidental num futuro próximo.

Ainda há muitas incógnitas sobre a contaminação por iodo e arsênico, mas a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos fiscaliza a crescente popularidade das algas marinhas para controlar melhor essa questão.

Mas, chef famoso ou não, as algas marinhas estão associadas a muitos benefícios para a saúde e podem tornar-se um acréscimo de forma mais ampla e saudável à dieta ocidental.

Este artigo foi publicado na BBC Future. Clique aqui para ler a versão original.