Saiba o que é ecossexual, demissexual e sapiossexual

São Paulo

As diversas formas de amar e as discussões sobre relacionamentos não monogâmicos estão em alta, assim como as orientações sexuais menos conhecidas como ecossexualidade, demissexualidade e sapiossexualidade, que crescem em pesquisas na internet sempre que alguma celebridade se posiciona a respeito.

No Google, a curiosidade é potencializada após comentários dos famosos. Dados do Trends, ferramenta que mostra os termos mais buscados, mostram que, em 2023, ecossexualidade, por exemplo, começou a registrar buscas após o ator Sérgio Marone assumir que se enquadrava nessa orientação.

Também em 2023, a sapiossexualidade cresceu 33,3% em relação ao ano anterior. Já demissexualidade esteve em alta em 2022, com pico de pesquisas no mês de outubro, quando a cantora Iza falou sobre esse assunto no podcast "Quem Pode, Pod", apresentado por Gio Ewbank e Fernanda Paes Leme.

Montagem com a cantora Iza, declarada demissexual, o ator Sérgio Marone, ecossexual, e a chef Bela Gil, declarada sapiossexual - Zanone Fraissat, Mathilde Missioneiro/Folhapress

A sexóloga Carla Cecarello afirma que esses termos são considerados orientações sexuais porque a pessoa é direcionada para aquela atração.

Por serem menos conhecidas e discutidas, Priscila Junqueira, psicóloga, sexóloga e cofundadora do IPSER (Instituto de Psicologia e Sexologia Essência Rara) afirma que existem alguns estereótipos como a ideia de que a ecossexualidade é apenas um fetiche, que a demissexualidade é uma forma de ser mais seletivo ou que a sapiossexualidade está relacionada a uma exclusividade elitista.

O que é ser ecossexual, demissexual e sapiossexual?

Ecossexual

O termo foi cunhado pelo casal de artistas americanas Beth Stephens e Annie Sprinkle que afirmam terem se casado com a Terra em 2008. Desde então, elas exaltam o cuidado com o planeta através da atração, não necessariamente sexual, mas também ideológica.

Os ecossexuais podem sentir uma conexão íntima e afetiva com elementos da natureza, como árvores, rios, montanhas, ou até mesmo com o planeta Terra como um todo, explica Junqueira.

"Nada me tire mais o tesão do que alguém que joga lixo no chão, que não recicla em casa, que é uma coisa tão básica", disse o ator Sérgio Marone que se declarou ecossexual em entrevista ao portal Terra, em junho de 2023.

Demissexual

Consiste em se relacionar sexualmente somente com quem tem conexões emocionais. Cecarello afirma que não são pessoas que gostam de sexo casual e que realmente precisam se sentir apaixonadas por alguém para se sentirem atraídas por essa pessoa.

"Eu demoro muito para querer transar com alguém. Acho que só se tiver alguma conexão com a pessoa. Transei uma vez e fiquei 'meu Deus, fui violada, invadida', com aquela sensação de ‘por que fiz isso?’. Demorei para entender que não tinha nada a ver com o boy, mas comigo. Tenho que admirar muito para dizer ‘vou te dar, hoje quero te dar’", afirmou a cantora Iza no "Quem Pode, Pod", ao se assumir demissexual.

Ewbank também já tinha falado sobre ser demissexual no podcast. Na ocasião, ela, que é casada há 12 anos com o ator Bruno Gagliasso, disse que só se relacionou intimamente com quatro pessoas.

Sapiossexualidade

Atração sexual ou romântica por pessoas que são inteligentes. Cecarello explica que não é tanto a beleza física nem o corpo físico que atrai, mas sim o teor intelectual que essas pessoas carregam.

A chef e apresentadora Bela Gil assumiu que é sapiossexual ao podcast Mil e Uma Tretas.

"Minha autoestima e esse senso de beleza estão muito relacionados ao intelecto. Eu sou sapiossexual, eu me atraio por pessoas inteligentes, não necessariamente bonitas. Então eu não acho que eu tenho que ser megabonita. Para que eu vou botar silicone, entendeu? Deixa eu ler um livro porque vai funcionar muito mais", disse no podcast.

A ex-BBB e jogadora de vôlei Key Alves também chamou atenção para a orientação. "Eu gosto de homens mais velhos, apesar de ser nova. Porém, o que me deslumbra mesmo é a inteligência. Sou atraída pelo QI. Amo os inteligentes", afirmou Key ao portal iG.

Como parte da iniciativa Todas, a Folha presenteia mulheres com dois meses de assinatura digital grátis