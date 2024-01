Nove formas de melhorar seus relacionamentos em 2024

The New York Times

Pequenos conselhos, às vezes, podem levar a grandes mudanças nos relacionamentos. Eu e meus colegas temos a sorte de entrevistar regularmente psicoterapeutas, conselheiros de casais, terapeutas sexuais e pesquisadores que compartilham suas melhores táticas para fortalecer conexões.

A seguir estão algumas das melhores dicas que abordamos em 2023, e que podem ajudar a melhorar seus laços com amigos, família e parceiros românticos no ano que se inicia.

Faça um elogio, concentre-se naquilo que pode controlar e saia do celular - Monica Garwood/NYT

1. Dê permissão às pessoas para mudar

Pode ser um desafio reconhecer que pessoas que você conhece há anos, como irmãos, evoluíram e podem ser completamente diferentes do que foram um dia. Mas fazer isso pode ajudá-lo a manter proximidade genuína ao longo do tempo. De tempos em tempos, considere fazer perguntas sobre quem seu ente querido se tornou. A terapeuta matrimonial e familiar Whitney Goodman, que atua em Miami, recomenda questões como "o que você tem feito agora?" ou "o que está acontecendo na sua vida que eu não sei a respeito?".

2. Quando o telefone tocar, atenda

A solidão é uma crise de saúde pública que afeta mais da metade da população dos Estados Unidos, mas o cirurgião geral Vivek H. Murthy acredita que algumas estratégias para encontrar e manter conexões são surpreendentemente simples. Por exemplo, quando alguém te ligar, atenda o telefone, ele diz, mesmo que seja só para dizer "oi" e marcar uma conversa mais longa em outro momento. "Aqueles 10 segundos são muito melhores do que trocar mensagens de texto", afirma Murthy.

3. Cuidado com o 'phubbing'

Olhar para o telefone quando alguém está falando com você, ou pegá-lo sempre que a conversa para, pode causar sentimentos de mágoa e frustração. Pesquisas recentes sugerem que a prática –junção dos termos phone (telefone) e snubbing (esnobar), do inglês –pode ser particularmente prejudicial para parcerias românticas. Especialistas dizem que ajustes simples, como limitar alertas digitais e estabelecer regras claras com seu parceiro sobre o uso do celular, podem ajudar

"Sei que isso não parece sexy e que as pessoas não querem fazer isso em seus relacionamentos, mas na verdade é a estratégia número um", afirma Katherine Hartlein, professora do programa de terapia de casal e família da Faculdade de Medicina da Universidade de Nevada, nos Estados Unidos.

4. Esteja aberto a diferentes tipos de desejo

Terapeutas sexuais e pesquisadores tendem a acreditas que existem dois tipos de desejo: espontâneo (a sensação repentina de desejo sexual) e responsivo (que surge em resposta a estímulos). Embora muitas pessoas pensem que o desejo espontâneo é de alguma maneira melhor, o desejo responsivo também é válido, segundo os especialistas. E aprender a aceitá-lo pode ser fundamental para manter a intimidade em relacionamentos de longo prazo, ou naqueles em que um parceiro tem mais desejo sexual que o outro.

A psicóloga e escritora Lori Brotto diz que muitas vezes ajuda os clientes a entender que é possível fazer sexo sem desejo espontâneo, contanto que haja vontade e consentimento.

5. Ao discutir, evite generalizações

Frases como "você sempre..." ou "você nunca..." são exageros e deixam o outro na defensiva. "Você deixa de buscar a solução do problema com a conversa", disse a terapeuta Kier Gaines, de Washington. "Você entra em modo de discussão total". Em vez disso, se esforce para manter o foco no problema em questão.

6. Nunca subestime o poder de um elogio

Muita gente evita os evita com receio de soar estranho ou falso. Mas os elogios, em geral, são muito mais bem-vindos do que imaginamos, diz Erica Boothby, psicóloga social na Universidade da Pensilvânia.

Ao elogiar um estranho, seja breve e sincero. Ao elogiar um amigo ou ente querido, seja específico - dizendo não apenas o que você gosta na pessoa, por exemplo, mas também expressando como ela faz você se sentir.

7. Ao lidar com familiares desafiadores, concentre-se no que você pode controlar

Por mais que você queira, não é possível mudar os membros de sua família. A assistente social clínica e autora de livros sobre relações familiares Nedra Glover Tawwb recomenda o autoquestionamento: se essa pessoa não mudou seu comportamento em nada, o que eu poderia fazer para tornar a relação diferente?

8. Não deixe que a introversão atrapalhe conexões profundas

"Os introvertidos são confundidos com antissociais", afirma Susan Cain, autora de livro sobre o tema. "Na verdade, são sociais de uma outra maneira". Os introvertidos costumam se voltar mais para o interior, mas ainda desejam amizade e conexões como qualquer outra pessoa.

Especialistas aconselham que introvertidos confiem em suas preferências e tendências naturais. Procure pessoas e lugares que te dão conforto e abrace o poder de fazer planos –o que dá controle sobre quem você socializa e onde.

9. Quando alguém que você ama estiver chateado, faça uma pergunta simples

Quando jovens estudantes estão chateados, professores às vezes perguntam: "Você quer ser ajudado, ouvido ou abraçado?". Essa questão também pode oferecer sensação de conforto e controle aos adultos, segundo especialistas. Isso ocorre porque emoções diferentes precisam de respostas diferentes, afirma Elizabeth Easton, diretora de psicoterapia em uma clínica de transtornos do humor e ansiedade em Denver. A garantia pode funcionar bem para a ansiedade, mas pode enfurecer alguém que está frustrado, ela diz. Basicamente, esta simples questão trata de identificar "como posso atender suas necessidades?".