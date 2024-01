Série 'Eu desisto' aborda sonhos abandonados e mostra contraponto à ideia de persistência

São Paulo

Quando persistir? Qual o momento certo para deixar um sonho de lado? Projetos, desejos e ambições abandonados são o tema da série "Eu desisto", que estreia na Folha nesta quarta-feira (17).

As reportagens trarão histórias de pessoas que desistiram de alcançar um sonho ou objetivo diante das dificuldades que encontraram. Os textos visam trazer um contraponto à popular ideia de que a persistência é a chave principal –e muitas vezes única– para alcançar objetivos.

Série "Eu desisto" tras contraponto à ideia de persistência

Temas como a hora certa de desistir de encontrar um amor, de deixar de lado o sonho de se tornar um grande jogador de um esporte, ou até mesmo de parar de tratar uma doença são objetos da série "Eu desisto".

Entre as questões que o especial quer ajudar a responder estão, por exemplo, quando saber a hora certa de desistir de um objetivo? Como ficar bem com a decisão de deixar um sonho de lado? Como lidar com as críticas quando um projeto é abandonado? Tudo isso a partir da experiência de pessoas que tomaram a decisão de deixar de lado planos e objetivos.

As reportagens serão publicadas duas vezes por semana e fazem parte da iniciativa Todas, de conteúdo voltado às mulheres. Como parte do projeto, elas ganham dois meses de assinatura digital grátis.

O especial também é parte do projeto Séries Folha, que tem como objetivo ajudar o leitor a entender um tema de forma aprofundada por meio de reportagens e análises. "100 hotéis incríveis do Brasil", "O futuro da esquerda", "Saúde mental" e "Como criar" são algumas das séries que já fazem parte da iniciativa.