Entenda o que é o comprometimento cognitivo leve e como é diagnosticado

A mãe de Mike Davis morreu de doença de Alzheimer em 2008. Então, quando Davis começou a perceber que estava tendo um número crescente de "momentos de idoso" aos 76 anos —como esquecer de regar suas plantas, algo em que ele normalmente era rigoroso— ele decidiu fazer um teste de cognição.

Após realizar uma avaliação, o médico de Davis disse a ele que ele tinha comprometimento cognitivo leve (CCL).

Acredita-se que milhões de americanos tenham CCL, embora os números exatos sejam difíceis de determinar porque os especialistas dizem que a condição é subdiagnosticada. Provavelmente, existem várias razões para isso. O CCL pode ser difícil de identificar durante uma consulta de atenção primária, quando os médicos geralmente têm apenas cerca de 15 minutos com um paciente. As pessoas também podem ter medo de divulgar suas preocupações a um médico ou podem nem mesmo perceber que têm um problema.

Aqui está o que você precisa saber sobre o que é o CCL e como é diagnosticado.

O que é o CCL?

O CCL geralmente decorre de um distúrbio neurodegenerativo, como a doença de Alzheimer, mas os comprometimentos cognitivos também podem ser causados por um problema reversível, como deficiência de vitaminas, distúrbio do sono ou efeito colateral de medicamentos.

Se o CCL for devido a uma condição neurodegenerativa, pode progredir para demência, embora o tempo que isso leva varie amplamente.

De acordo com a Associação de Alzheimer, cerca de 10% a 15% das pessoas com CCL desenvolvem demência a cada ano. "O comprometimento cognitivo leve é o estágio antes da demência, onde existem mais problemas de pensamento do que esperaríamos para a sua idade", disse Andrew Kiselica, neuropsicólogo da Universidade do Missouri especializado no diagnóstico de demência. "Mas ainda há um nível de independência lá, em que você não está dependendo de outras pessoas para o funcionamento diário."

Pode ser difícil saber o que é um esquecimento normal com a idade e o que é um sinal de que algo pode estar errado. Kiselica disse que uma indicação de possível CCL é se uma pessoa precisa começar a implementar estratégias para ajudá-la a acompanhar atividades básicas. "Eles estão se lembrando de seus medicamentos ou do que comprar nas compras", disse ele, "mas eles têm que usar muitas listas de tarefas para garantir que estão fazendo essas coisas."

Ou pode haver "eventos reveladores" de esquecimento, diz Halima Amjad, professora assistente de medicina especializada em geriatria na Escola de Medicina da Universidade Johns Hopkins.

Não apenas "Oh, esqueci meu telefone. Esqueci por que vim a este quarto", que todos experimentam de vez em quando, disse ela, mas "Caramba, tive que ligar para alguém porque não conseguia encontrar meu carro no estacionamento".

Como é diagnosticado?

A maioria das pessoas é inicialmente avaliada para CCL e demência no consultório do médico de atenção primária. O Medicare (sistema de seguros de saúde gerido pelo governo dos Estados Unidos) exige que os médicos avaliem a saúde cognitiva na visita anual de bem-estar, para a qual as pessoas são elegíveis a partir dos 65 anos, embora essas avaliações possam ser tão básicas quanto perguntar ao paciente se eles notaram algum problema com sua memória.

Normalmente, um médico só inicia um teste de demência mais longo se o paciente ou um membro da família expressou preocupação, diz Amjad.

Se você está preocupado que um ente querido possa estar experimentando perda de memória e acha que eles devem ser avaliados, tente abordar o assunto de maneira empática e não confrontacional.

Kiselica recomenda enfatizar que, se eles forem testados, você pode estar errado. Por exemplo: "Notei que você parece estar tendo alguns problemas de memória, se repetindo e esquecendo coisas que eu disse. Eu posso estar enganado, e se formos ao médico, eles podem nos dizer de uma maneira ou de outra".

Se a pessoa resistir, você também pode tentar ligar para o médico deles antes de uma consulta futura para transmitir suas preocupações. Isso coloca a cognição "no radar do médico para que o médico possa perguntar, pensar em fazer alguns testes", disse Amjad.

Dois testes cognitivos comumente usados para diagnosticar CCL e demência são o exame do estado mental mínimo e a avaliação cognitiva de Montreal. Ambos levam cerca de 10 minutos e envolvem perguntas que avaliam memória, atenção, habilidade verbal e consciência geral.

Por exemplo, o médico pode pedir ao paciente para lembrar algumas palavras e contá-las novamente vários minutos depois, nomear o maior número possível de animais ou contar de trás para frente em grupos de sete. Pontuações abaixo de um determinado limite são classificadas como CCL, seguidas de demência leve, moderada e grave. No entanto, os pontos de corte podem não ser precisos para toda a população. Por exemplo, adultos mais velhos negros e hispânicos têm pontuações piores, em média, do que adultos mais velhos brancos, o que os pesquisadores dizem ser provavelmente em parte devido a diferenças sistêmicas nas oportunidades educacionais. Como resultado, alguns especialistas recomendam pontos de corte diferentes com base em raça e etnia.

Para Amjad, os testes são apenas uma peça de informação em um quadro maior. A impressão do paciente sobre suas próprias habilidades, além do relato de um membro da família, são tão importantes, se não mais, disse ela.

O que vem a seguir?

Se uma pessoa é diagnosticada com CCL, ela pode ser encaminhada para testes cognitivos mais extensos com um neuropsicólogo, e ela deve receber outras avaliações, como exames cerebrais e exames de sangue, para determinar qual pode ser a causa subjacente de seu problema.

Um diagnóstico por si só não pode explicar o que está por trás dos sintomas de uma pessoa, diz Carolyn Fredericks, professora assistente de neurologia na Escola de Medicina de Yale. "E isso, é claro, é a peça mais importante e aquela que tem mais significado para o paciente em termos de 'quão preocupados devemos estar e o que isso significa para o futuro?'"

Mas o primeiro passo é avaliar sua saúde cognitiva. Se você está preocupado com sua memória, "vá ver um médico", diz Davis, que tem gerenciado seu CCL há cinco anos, mantendo-se fisicamente e mentalmente ativo.

"Comece a pensar nisso como parte do exame físico", disse Amjad. Assim como os médicos verificam seu coração e seus pulmões, "esta é uma maneira de testarmos o cérebro".

