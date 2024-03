Entenda por que você fica com gases em viagens aéreas

The New York Times

Um dia de viagem aérea pode desregular o funcionamento do seu sistema digestivo, causando gases, inchaço e necessidade de liberar um pouco a pressão.

Aquela sensação de aperto na cintura durante o voo? "É uma coisa real", diz Melissa Hershman, gastroenterologista da Oregon Health and Science University.

Algumas pessoas —como aquelas com síndrome do intestino irritável— são mais incomodadas por gases e inchaço em aviões do que outras, afirma Baha Moshiree, gastroenterologista da Atrium Health Wake Forest em Charlotte, Carolina do Norte.

Mas, ela diz, entender as causas desses sintomas pode nos ajudar a evitá-los.

Algumas hipóteses explicam porque viagens aéreas provocam constipação - Joyce Lee/The New York Times

POR QUE A VIAGEM AÉREA CAUSA GASES

Sempre temos um pouco de gás em nossos tratos digestivos. Nós engolimos ar ao comer e beber, diz Hershman, e nossos micróbios intestinais também produzem gás.

Quando um avião sobe e a pressão da cabine cai, essa quantidade normal de gás se expande, ocupando mais espaço no estômago e intestinos, explica. Isso é semelhante ao que acontece com um pacote de batatas fritas ou uma garrafa de água plástica, diz Moshiree. "Fica tudo inchado."

Não há muita pesquisa sobre o assunto, mas em um estudo de 1969, 18 homens militares "concordaram em evitar a liberação de gases" durante um voo simulado. Conforme a altitude simulada deles subia do nível do solo para quase 30 mil pés [cerca de 9 quilômetros], a média de gases abdominais mais do que quadruplicou.

Estar em alta altitude também parece retardar as contrações musculares que mantêm o conteúdo do seu sistema digestivo em movimento, diz Moshiree. Segundo ela, os especialistas não sabem por que isso acontece, mas é uma das razões pelas quais você pode se sentir constipado em dias de viagem de avião, e um intestino lento também pode permitir que mais gás se acumule.

Sentar por horas durante um voo longo não ajuda, diz Hershman —caminhar e outras atividades físicas normalmente ajudam a manter o trato gastrointestinal "em movimento".

O estresse e a ansiedade da viagem também podem piorar os gases e o inchaço, diz Megan Riehl, psicóloga gastrointestinal da Michigan Medicine.

COMO PREVENIR E LIDAR COM GASES DURANTE A VIAGEM

Você não pode mudar a altitude ou a pressão do ar do seu avião, mas se voar faz você ficar com gases e inchaço, os especialistas têm sugestões para a sua próxima viagem.

OBSERVE O QUE VOCÊ COME

A partir do dia anterior à sua partida, evite alimentos que você sabe que causam gases, diz Tamara Duker Freuman, dietista em Nova York especializada em condições digestivas. Os culpados comuns incluem alimentos como feijões, cebolas, alho, trigo e certos tipos de nozes, laticínios e frutas.

No dia da viagem, continue evitando esses alimentos. Considere levar refeições ou lanches que você sabe que digerem bem, acrescenta Riehl, para não depender do que está disponível no aeroporto.

Cuide-se Ciência, hábitos e prevenção numa newsletter para a sua saúde e bem-estar Carregando...

MANTENHA-SE HIDRATADO

"A hidratação é fundamental" para evitar a constipação, que pode piorar os gases e o inchaço, diz Moshiree. Leve uma garrafa de água reabastecível para beber água ao longo do dia. E evite álcool no dia anterior e no dia da viagem, pois pode desidratar, acrescenta ela.

O café tem uma má reputação por desidratar, mas não há evidências de que isso aconteça —ou de que o café aumente o inchaço, afirma Freuman.

Ela diz que bebidas gaseificadas podem aumentar os sintomas de gases para algumas pessoas. Mas para outras, água com gás pode ajudar a liberar ar e reduzir o acúmulo de gases. "Conheça a si mesmo" e escolha suas bebidas de acordo.

USE MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS CONFORME NECESSÁRIO

Você pode considerar tomar um medicamento de venda livre como Gas-X ou Mylanta antes do seu voo, diz Hershman. Ou experimente um suplemento enzimático como Beano ou Fodzyme antes de comer, o que pode ajudar a reduzir os gases produzidos pela digestão, acrescenta.

EVITE CHICLETE

Mastigar chiclete pode aliviar o desconforto nos ouvidos durante o voo, mas também pode fazer você engolir mais ar, diz Hershman. Se você está preocupado com o inchaço, tente evitar o chiclete ou limitar a mastigação, afirma.

MOVA SEU CORPO

Se puder, levante-se da sua cadeira a cada hora mais ou menos, aconselha Freuman. Tente encontrar um espaço para se inclinar em direção aos seus pés, ou torça a parte média do seu corpo de um lado para o outro. Esses movimentos podem ajudar a espalhar os gases em seu intestino em vez de se acumularem em um só lugar, diz ela.

RESPIRE PROFUNDAMENTE

Se estiver preso na sua cadeira, a respiração diafragmática pode ajudar a reduzir o estresse e relaxar seu intestino, aponta Riehl.

Primeiro, faça uma inspiração de quatro segundos pelo nariz e sinta sua barriga subir, explica. Em seguida, expire por seis segundos pela boca e sinta sua barriga descer.

'DEIXE SAIR'

Se os gases estiverem causando dor ou desconforto, segurá-los só vai fazer você se sentir pior, diz Riehl. "É saudável simplesmente deixá-los sair."

Vá ao banheiro se puder. Mas se isso não for uma opção, deixe o barulho do motor ser sua cobertura e "apenas deixe sair", aconselha.

"Confie em mim", diz ela, "você não é o único soltando gases em um avião."