Primeiro, um diagnóstico de câncer; depois, uma decisão sobre fertilidade

Duas semanas antes de completar 23 anos, Roshni Kamta foi diagnosticada com câncer de mama em estágio 2. Esse foi o primeiro choque. O segundo veio alguns dias depois, quando descobriu que a quimioterapia que salvaria sua vida poderia impedir que ela tivesse filhos.

Seu oncologista disse que congelar seus óvulos lhe daria a melhor chance de uma futura gravidez. Mas ela precisaria fazer isso imediatamente, antes de iniciar o tratamento contra o câncer.

Kamta, que havia se formado recentemente na faculdade e se mudado para Nova York para seu primeiro emprego, nunca havia pensado se queria ter filhos. E agora, no meio de lidar com um diagnóstico angustiante, ela também teve que decidir se faria um procedimento de fertilidade caro e exigente.

Em apenas 48 horas, ela começou o regime de injeções de fertilidade para prepará-la para colher seus óvulos.

"Eu não sabia se estava funcionando, se estava fazendo certo", diz Kamta, que agora tem 27 anos. "Eu estava tão sobrecarregada e estressada."

Trish Michelle, 45, de Queens, Nova York, foi diagnosticada com câncer de mama em 2016 - Laila Stevens/The New York Times

O câncer de mama é o câncer mais comumente diagnosticado em mulheres em idade reprodutiva; cerca de 9% dos novos casos nos Estados Unidos são em mulheres com menos de 45 anos. Essas mulheres tendem a ter os tipos mais agressivos que requerem quimioterapia, que pode danificar os ovários e afetar a fertilidade.

Normalmente, as mulheres são aconselhadas a esperar pelo menos dois anos após terminar a quimioterapia para buscar uma gravidez, e mesmo assim podem ou não produzir óvulos saudáveis. Além disso, muitas mulheres também recebem terapia hormonal por cinco anos ou mais após o tratamento, período durante o qual não podem engravidar ou são fortemente aconselhadas a não fazê-lo.

Como resultado, a janela de tempo para a maternidade pode diminuir significativamente, especialmente para mulheres diagnosticadas em seus 30 anos, quando a fertilidade começa a declinar.

Para mulheres que estão simultaneamente navegando pelo câncer e pelo processo de congelamento de óvulos, a jornada pode ser emocional e fisicamente brutal, desde lidar com a burocracia das seguradoras até lamentar oportunidades perdidas. Além disso, o debate em curso sobre direitos reprodutivos —e mais recentemente, a decisão da Suprema Corte do Alabama de que embriões congelados devem ser considerados crianças— está aumentando o estresse do câncer e da fertilidade, com algumas mulheres questionando se serão capazes de congelar seus óvulos ou embriões.

CORRENDO CONTRA O RELÓGIO

No dia em que Annie Holschuh trouxe seu primeiro filho para casa do hospital, em agosto de 2020, foi diagnosticada com câncer de mama em estágio 2. Em sua primeira consulta, o oncologista perguntou à Holschuh, então com 37 anos, se ela e seu marido tinham terminado de ter filhos. "Nós tínhamos um bebê de cinco dias", diz Holschuh, que trabalha em marketing em Milwaukee. "Você nem consegue entender, está lidando com tantas coisas."

Monique James, psiquiatra do Memorial Sloan Kettering Cancer Center especializada no tratamento de mulheres em idade reprodutiva, disse que esse golpe duplo pode ser difícil para os pacientes reconciliarem. "Você está tentando salvar sua própria vida e alguém pede para você pensar em uma vida futura que ainda não foi formada", diz James.

Alguns estudos sugeriram que o potencial de infertilidade após o tratamento do câncer pode ser mais estressante do que o próprio diagnóstico; para muitas mulheres, o medo da infertilidade fica em segundo lugar apenas para o medo de uma recorrência do câncer.

Holschuh decidiu congelar embriões com a esperança de eventualmente ter um segundo filho, mas ela se preocupava que adiar a quimioterapia para colher seus óvulos —um processo que geralmente leva cerca de duas semanas— pudesse fazer com que seu câncer se espalhasse. "Você só quer se livrar disso do seu corpo o mais rápido possível", disse ela.

Mas para pacientes com câncer de mama em estágio inicial —geralmente definido como estágios 1 a 3 — geralmente há tempo suficiente para completar uma rodada de colheita de óvulos com segurança, desde que possam iniciar o processo rapidamente, diz Hope Rugo, oncologista especializada em pesquisa e tratamento de câncer de mama na Universidade da Califórnia, São Francisco.

PREOCUPAÇÕES COM CUSTOS E COBERTURA

No entanto, a preservação da fertilidade antes do tratamento do câncer pode ser cara. Embora os preços variem de acordo com a clínica de fertilidade, uma única rodada de congelamento de óvulos ou embriões pode custar até US$ 15 mil nos EUA (aproximadamente R$ 75 mil, na conversão atual). Para alguém enfrentando problema financeiro potencial causado pelo tratamento do câncer, adicionar o elemento surpresa do tratamento de fertilidade pode tornar as coisas ainda mais desafiadoras. "Há uma questão de equidade real aqui", diz Rugo.

De acordo com uma porta-voz de uma associação nacional de seguradoras de saúde, na maioria dos estados, a quantidade de cobertura que as pessoas podem obter para tratamentos de fertilidade é determinada pelos empregadores —a menos que os estados exijam isso. A partir de janeiro de 2024, 16 estados e o Distrito de Columbia aprovaram leis exigindo que as seguradoras cubram procedimentos de preservação da fertilidade para pacientes com câncer. Mesmo assim, disse Joyce Reinecke, diretora executiva da Aliança para a Preservação da Fertilidade, muitas pessoas com cobertura limitada ainda podem ser negadas.

Roshni Kamta lidou com essas questões. Poucos dias no processo de congelamento de óvulos, Kamta descobriu que sua seguradora não cobriria. Ela recorreu da decisão e foi novamente negada. "Senti que ninguém estava do meu lado, ou validando que essa coisa horrível estava acontecendo", disse ela.

Kamta recebeu uma bolsa para cobrir o custo de seu congelamento de óvulos da The Chick Mission, uma organização sem fins lucrativos que ajuda pacientes com câncer a preservar sua fertilidade e defende que mais estados exijam cobertura de tratamento de fertilidade para pacientes com câncer.

Mesmo que uma mulher ainda não tenha decidido se quer ter filhos após o tratamento do câncer, "vamos dar às pessoas a opção", disse Amanda Rice, 47, sobrevivente de câncer três vezes que iniciou a The Chick Mission. "Não é para o câncer decidir, não é para o seguro decidir. Depende de nós."

UM SENTIMENTO DE ALGO SENDO TIRADO

Para mulheres que já podem ter sacrificado coisas como seus seios ou cabelos para o câncer, pode parecer particularmente injusto lidar também com "o luto e a perda e o luto de algo mais abstrato", afirma James.

Kamilla Linder, 34, professora de idiomas autônoma em Santa Cruz, Califórnia, conseguiu congelar seus óvulos em outubro de 2023, com ajuda financeira de várias organizações sem fins lucrativos. Mas seu tratamento provavelmente incluirá cinco a dez anos do medicamento bloqueador de estrogênio tamoxifeno, e Linder, que está solteira no momento, preocupa-se com quando e como transformará esses óvulos em embriões.

Embora um número crescente de pesquisas sugira que é seguro fazer uma pausa dessas terapias hormonais para engravidar, ela não consegue se livrar do sentimento de que algo foi tirado dela. "Tenho esse medo de que não terei filhos de jeito nenhum", disse ela.

Esse sentimento se tornou mais comum desde a decisão da Suprema Corte do Alabama no final de fevereiro, disse Allie Brumel, co-fundadora de uma organização sem fins lucrativos para pessoas impactadas por cânceres de mama e ginecológicos chamada The Breasties. Ela ouviu de muitos membros da comunidade preocupados com o que isso significa para seus próprios óvulos e embriões congelados.

"Aqueles óvulos congelados são minha única opção de ter um filho biológico", disse Lindsey Baker, 39, consultora sem fins lucrativos em Tucson, Arizona, que optou por remover seus ovários e trompas de falópio em 2022 após terminar o tratamento ativo para câncer de mama em estágio 2. "Pensar nas ramificações da política tirando isso de mim, quando já perdi tanto para o câncer nos meus 30 anos, é de partir o coração."

RECUPERANDO ALGUM CONTROLE

Quando Trish Michelle, 45, de Queens, Nova York, foi diagnosticada com câncer de mama em estágio 3 em 2016, "ninguém, nem uma vez, mencionou fertilidade", disse ela. Michelle, que tinha 37 anos e já era mãe de dois adolescentes, tomou rapidamente a decisão de não prosseguir com isso, uma escolha que muitas vezes lamenta. "Nesse ponto, você está lutando pela sua vida, você tem que fazer uma triagem rápida do que é mais importante."

James disse que o cenário em torno da preservação da fertilidade após um diagnóstico de câncer está mudando lentamente, com mais profissionais dispostos a se envolver em discussões ponderadas.

Sua maior dica para jovens pacientes com câncer do sexo feminino é "fazer perguntas, fazer perguntas, fazer perguntas." Solicite uma referência imediata a um endocrinologista reprodutivo especializado em oncofertilidade. Pergunte sobre maneiras de se conectar a outros sobreviventes de câncer que preservaram sua fertilidade e sobre bolsas financeiras de organizações como Livestrong Fertility e o Programa Heart Beat (nos EUA).

Além disso, fale com seu oncologista sobre o impacto do tratamento do câncer em sua fertilidade, diz Rugo. Pergunte sobre maneiras de mitigar seus efeitos, como desligar temporariamente seus ovários durante a quimioterapia.

Michelle, que agora trabalha para The Breasties, disse que, embora esteja orgulhosa de ter lutado pelo mamograma que salvou sua vida, lamenta não ter defendido a opção de ter mais filhos. "Deixei ser o sonho que morreu", disse ela.