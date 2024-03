Com esperança e medo, mulheres recorrem a medicamentos para perda de peso antes da gravidez

The New York Times

nna Parker encontrou a imagem online: um macacão azul-turquesa com um bilhete escrito à mão preso na frente. "Um dia", dizia.

Era uma palavra que Parker continuava repetindo para si mesma. Ela e seu marido tentam ter um segundo filho há quatro anos e agora estão passando por fertilização in vitro. Ela postou a foto em sua página do Facebook em janeiro, juntamente com uma mensagem sobre seu peso, que estava no nível mais alto desde sua primeira gravidez. Seu nível de açúcar no sangue também estava preocupantemente alto.

"Estou com medo de engravidar", escreveu ela na postagem do Facebook. "Estou com muito medo de que minha falta de saúde me faça ter um aborto espontâneo."

Parker, 38, escreveu na postagem que havia acabado de começar a tomar um novo medicamento para diabetes, Mounjaro, que também é amplamente utilizado para perda de peso. Ela se sentiu "miserável" depois das primeiras doses, disse Parker em uma entrevista. Ela estava recentemente limpando a lancheira de seu filho de 5 anos, e o cheiro de ketchup dos nuggets de frango em forma de dinossauro dele a fez vomitar na pia.

Os médicos dizem que estão vendo mais mulheres como Parker tentando medicamentos para perda de peso na esperança de ter uma gravidez saudável, ou de conceber. Mulheres com obesidade às vezes são aconselhadas a perder peso antes da gravidez, porque algumas pesquisas sugerem que o excesso de peso pode dificultar a concepção e aumentar o risco de aborto espontâneo e complicações na gravidez.

Para pacientes que tomam esses medicamentos, os efeitos colaterais são apenas um desafio. O que algumas disseram achar mais alarmante é o quão pouca informação há sobre os riscos de tomar esses medicamentos antes ou durante a gravidez. Com quase nenhum dado sobre Mounjaro, Ozempic e medicamentos similares durante a gravidez, os médicos geralmente recomendam que as mulheres parem de tomá-los pelo menos dois meses antes de tentar conceber.

Isso deixa as mulheres com uma janela estreita: continuar com os medicamentos tempo suficiente para ver resultados, mas não tanto a ponto de colocar um feto em risco.

Para "uma jornada tão imprevisível e individualizada como a fertilidade", isso pode ser extraordinariamente difícil de navegar, diz Akua Nuako, médica do Massachusetts General Hospital focada em obesidade e medicamentos para perda de peso.

Navegando em novas incertezas

Embora alguns pacientes esperem que esses medicamentos possam ajudá-los a conceber, ainda não está claro se a perda de peso sempre facilita a gravidez. Em teoria, o corpo ovula de forma mais regular e confiável se alguém não estiver acima ou abaixo do peso, disse Jessica Chan, endocrinologista reprodutiva no Cedars-Sinai.

Essa é uma das razões pelas quais médicos de fertilidade e clínicas às vezes aconselham os pacientes a perder peso. Algumas clínicas nem tratam pacientes com um índice de massa corporal acima de 40. Para esses pacientes em particular, os medicamentos para perda de peso podem ser uma ferramenta valiosa, dizem médicos de fertilidade. Pesquisadores também estão estudando se esses medicamentos podem ajudar mulheres com síndrome dos ovários policísticos, uma das principais causas de infertilidade que leva a períodos irregulares e é mais comum em mulheres com obesidade.

Embora muitos abortos espontâneos sejam resultado de anomalias cromossômicas, mulheres com diabetes descontrolado têm um risco maior de aborto espontâneo. Elas também têm mais chances de desenvolver pré-eclâmpsia ou ter um parto prematuro. O Colégio Americano de Obstetras e Ginecologistas recomenda que os profissionais de saúde incentivem as mulheres com obesidade a perder peso antes da gravidez. Estudos sugeriram uma ligação entre obesidade e um aumento do risco de defeitos congênitos, natimortos, parto prematuro e outras preocupações, diz Andrea Shields, vice-presidente do comitê de diretrizes clínicas para cuidados obstétricos da organização.

Não está claro se a obesidade causa diretamente esses problemas, ou se outros fatores de estilo de vida ou condições de saúde, como diabetes, podem desempenhar um papel.

A conversa sobre peso, fertilidade e gravidez já é "complicada e estigmatizada", disse Nuako. Esses medicamentos, ela disse, apenas adicionam "outro nível de dificuldade".

'Segurando a Respiração'

Quando uma enfermeira prescreveu Mounjaro para Marcela Romero para baixar seu nível de açúcar no sangue em novembro de 2022, ela se irritou com a ideia de tomar uma "pílula de dieta", disse ela. Mas Romero estava tentando engravidar há três anos. Ela estava planejando começar a fertilização in vitro e estava preocupada com seu peso e o risco de diabetes gestacional.

Com o Mounjaro, ela parou de pensar em comida, perdeu 4,5 kg em um mês e viu seu nível de açúcar no sangue diminuir. Mas também sentiu uma mudança em seu corpo que não conseguia identificar. Horas depois de injetar sua quarta dose semanal, ela fez um teste de gravidez. Quando duas linhas cor-de-rosa apareceram, ela correu escada abaixo de sua casa em Fort Myers, Flórida, e mostrou para seu pai, que estava visitando da Colômbia. Ele começou a chorar na hora.

Romero estava emocionada, mas também estava aterrorizada por ter tomado Mounjaro enquanto grávida. "Meu primeiro pensamento foi, bem, isso é ótimo e tudo mais, mas sabemos, existem complicações na gravidez? Existem defeitos com os quais as crianças nascem?" ela disse. Ela parou de tomar o medicamento imediatamente.

Ela tentou não se preocupar. Mas não conseguia afastar o medo e encontrou pouco que pudesse aliviar suas preocupações. "Claro que não há informações, porque é tão novo", disse ela.

Como em muitos ensaios clínicos, os estudos desses medicamentos excluíram mulheres grávidas. As empresas que fabricam esses medicamentos disseram que planejam monitorar os resultados da gravidez. Um dos poucos estudos em humanos até agora descobriu que mulheres com diabetes tipo 2 que estavam tomando esses medicamentos quando conceberam ou no início da gravidez não tinham um risco maior de ter bebês com malformações congênitas graves do que aquelas que tomaram insulina.

Mas estudos em animais sugeriram que os medicamentos podem prejudicar um feto. Isso é particularmente preocupante se as pessoas estiverem tomando os medicamentos sem perceber que estão grávidas. E os especialistas também observaram que alguns desses medicamentos —especificamente, Mounjaro e o medicamento para perda de peso Zepbound, que contêm o mesmo composto— também podem tornar as pílulas anticoncepcionais menos eficazes em certos pontos do cronograma de dosagem.

Até que haja mais pesquisas em humanos, Shields afirma: "todos nós estamos apenas segurando a respiração".