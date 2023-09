Micose não desaparece sozinha e precisa de tratamento médico

The New York Times

Parece que tenho algum fungo embaixo da unha do pé, mas como posso ter certeza? A micose nas unhas desaparece por conta própria?

Unhas amareladas, quebradiças e de aparência incomum podem ser um sinal de que uma infecção fúngica nas unhas, chamada onicomicose, se enraizou. Os especialistas dizem que essas infecções não desaparecem sozinhas e, sem tratamento, podem se espalhar facilmente entre pessoas.

"O fungo tende a ser ganancioso", afirma Boni Elewski, chefe do departamento de dermatologia da Universidade do Alabama, em Birmingham. Se você o contrair por contato com alguém infectado ou por andar descalço num vestiário, por exemplo, ele pode rastejar sob a unha e se espalhar pela própria unha, diz ela. Usar sapatos úmidos e suados pode estimular o crescimento do fungo.

A micose nas unhas afeta cerca de 1 em cada 10 pessoas em todo o mundo e se torna mais comum com a idade –afetando mais da metade daqueles com 70 anos ou mais. Pessoas com diabetes ou com o sistema imunológico enfraquecido também são suscetíveis, pontua Shari Lipner, dermatologista do Centro Médico Weill Cornell, na cidade de Nova York.

É realmente um fungo?

Especialistas dizem que o primeiro passo para recuperar a unha normal é confirmar que você tem fungo. Alguns sinais reveladores incluem unhas espessas, descoloridas, rachadas, deformadas e, ocasionalmente, doloridas ou com mau cheiro.

Mas o fungo é responsável por apenas metade das unhas dos pés com aparência anormal, diz Elewski. Traumas nas unhas dos pés, seja por lesões únicas ou atividades repetitivas com sapatos muito apertados, também podem causar unhas descoloridas ou grossas. "Os olhos não bastam para ter certeza de que é onicomicose", afirma.

De acordo com Lipner, os médicos geralmente confirmam o fungo nas unhas examinando um pedaço cortado ao microscópio.

Eles também podem realizar um exame PCR ou uma cultura de fungos para determinar quais espécies infectaram sua unha. Mas esses testes nem sempre são necessários porque a maioria das pessoas tem um tipo de fungo chamado Trichophyton rubrum, diz Lipner.

Se o seu tratamento não estiver funcionando, entretanto, seu dermatologista pode querer saber mais sobre qual organismo está lá.

Os antifúngicos prescritos geralmente resolvem o problema, mas é uma má ideia tomá-los sem primeiro confirmar que você tem o fungo, sugere Elewski. O uso desnecessário de antifúngicos pode tornar esses medicamentos menos eficazes ao longo do tempo, contribuindo para um problema crescente denominado resistência antifúngica.

Quais antifúngicos funcionam melhor?

Embora algumas drogarias dediquem corredores inteiros a pomadas contra micoses de venda livre, Elewski diz que o máximo que um tratamento sem receita ou remédio caseiro pode fazer é melhorar a aparência das unhas.

Se você quiser realmente matar o fungo, "um antifúngico prescrito é a única opção", afirma Antonella Tosti, dermatologista que trata de doenças das unhas na Escola de Medicina Miller da Universidade de Miami. Existem prescrições tópicas, incluindo cremes, pomadas ou soluções semelhantes a soro; e antifúngicos orais, ou seja, pílulas.

Os antifúngicos tópicos podem ser úteis para casos mais leves que afetam apenas uma ou duas unhas dos pés, pontua Lipner. Mas uma desvantagem é que pode ser necessário aplicar o medicamento durante cerca de um ano antes que o fungo desapareça completamente.

Se houver fungos sob várias unhas ou se elas forem muito grossas, Lipner afirma que geralmente opta por prescrições orais. Essas pílulas, terbinafina ou itraconazol, podem matar os microorganismos em cerca de três meses. Mesmo depois que as pílulas orais matam o fungo, Lipner diz que sua unha pode parecer estranha durante um ano, à medida que a unha nova e não infectada cresce.

Enquanto isso, alguns remédios vendidos sem prescrição podem melhorar a aparência das unhas, acalmando a pele ao redor ou tornando-as mais finas, pontua Elewski. Geralmente também é bom usar esmalte na unha infectada enquanto se toma antifúngicos orais, afirma Lipner. Mas não faça isso se estiver usando medicamentos tópicos.

Quer lhe prescrevam um antifúngico tópico ou oral, Tosti diz que é importante manter o controle do tratamento todos os dias. "Não é algo que você consegue curar em algumas semanas", indica ela. "A persistência é muito importante."

Como posso evitar infecções repetidas?

Eliminar com sucesso o fungo das unhas não significa que você não possa pegá-lo novamente, alertam os especialistas. Na verdade, estima-se que 25% das pessoas contraem infecções repetidas.

Lipner recomenda lavar bem todas as meias ou outras roupas que estiveram em contato com sua primeira infecção e usar desinfetante spray nos sapatos que você usava com frequência quando tinha fungos nas unhas. Outra alternativa é descartá-los.

Para evitar micoses em geral, mantenha as unhas aparadas e evite andar descalço nos vestiários de academias ou ao redor de piscinas, diz Lipner. Se você suar frequentemente com sapatos fechados, use meias que absorvem a umidade e coloque sapatos secos, se puder.

Se a pele do pé ficar seca, com coceira, escamosa ou inflamada, você pode ter pé de atleta, causado pelo mesmo fungo que pode se espalhar para a unha. Portanto, é importante ser tratado imediatamente.

"Mas não se trate cegamente", diz Lipner. "Você deve confirmar com um dermatologista se está tratando a coisa certa."

Tradução Luiz Roberto M. Gonçalves