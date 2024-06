Por que sonho com uma prova para a qual não estudei?

BBC News Brasil

Em meados de 2025, Oluwatosin, de 17 anos, estará realizando as chamadas A-levels, as provas que antecedem a etapa final do processo seletivo do ensino superior no Reino Unido.

E ele sabe que, à medida que esse momento se aproxima, terá o mesmo pesadelo recorrente.

Oluwatosin se encontra numa sala de exames, sua prova de matemática está à sua frente, mas ele se confundiu na revisão de estatística e mecânica, e o teste está cheio de perguntas para as quais ele não se preparou.

Ele acorda suando e com dor de cabeça, aliviado ao descobrir que tudo não passava de um sonho.

Oluwatosin sonha que não se preparou para as provas - BBC/ Hazel Shearing

Não é possível saber o quão comum é ter esse tipo de pesadelo, já que nem todo mundo se lembra deles.

Mas por que temos esses sonhos? E há alguma maneira de evitá-los?

Colin Espie, professor de medicina do sono na Universidade de Oxford, no Reino Unido, explica que nosso cérebro está acordado mesmo quando estamos dormindo. Ele está ocupado consolidando as coisas que aprendemos, construindo nossas memórias e processando nossas emoções.

Mas ele também estará gerando situações —resultando no que conhecemos como sonhos.

"A gente costuma receber alguns poucos sinais de que nosso cérebro está processando informações", diz Espie.

Sonhos sobre as provas, portanto, deveriam ajudar a nos "tranquilizar", já que eles querem dizer que todo esse aprendizado está sendo feito —mesmo sem que saibamos.

"O que está acontecendo durante a noite é talvez seu cérebro dizendo... 'Eu sei que isso está te preocupando, eu sei que há coisas a serem feitas. Estou trabalhando nisso'", diz o professor.

"Isso não quer dizer que não devemos estudar durante o dia. O cérebro só pode consolidar as coisas que estamos tentando aprender."

Podemos ter muitas coisas acontecendo em nossas vidas, então por que é que as provas podem estar tendo destaque em nossos sonhos?

"É muito comum sonhar com qualquer coisa que seja ameaçadora", explica Espie. Apenas porque algo é ameaçador não significa que seja ruim, ele diz, mas pode significar que é desafiador —e os exames são, quase por definição, desafiadores.

"A maioria das pessoas não aguarda ansiosamente pelos seus exames, né?"

"Eles estão em sua mente durante o dia, e não deveria nos surpreender que estejam em nossa mente durante a noite."

Os sonhos com as provas são bem comuns, de acordo com Espie. "Praticamente todo mundo" tem esses sonhos, mesmo que não se lembre deles.

"Para uma parte das pessoas, esses sonhos não irão se manifestar na consciência, e então você não estará ciente deles."

"Para algumas, eles vão se manifestar um pouco mais e será ocasional. E, para outras, será um problema todas as noites."

Sonhos emocionais

Zuhal, de 19 anos, sempre sonha que está atrasada.

"Eu acordo duas ou três vezes antes de meu alarme tocar, para checar a hora", diz. "Eu penso... 'Preciso dormir por mais uma hora', mas não consigo."

Para o professor Colin Espie, de Oxford, a explicação é "simples".

"Você consegue ter noção das horas mesmo quando está dormindo", ele diz —acrescentando que os seres humanos não tinham smartphones ou mesmo relógios no passado.

Pesadelos, diz o professor, são sonhos emocionais —um sinal de que nossos sentimentos estão sendo processados enquanto dormimos.

Alguns podem persistir por anos, incluindo aqueles sobre os exames.

Eles podem às vezes ser "desencadeados" por emoções semelhantes e "sensações de um impasse", diz Espie —embora também possam ocorrer aleatoriamente.

"Nossos cérebros categorizam coisas", diz.

"Quando as pessoas se deparam com outras situações difíceis, elas vão refletir e pensar, 'sim, tive algo semelhante quando estava na escola e realizava provas'. Então esses sonhos sobre as provas podem não estar relacionados a um exame em si, mas com o fato de ser testado de alguma forma".

Desacelerar (e como voltar a dormir)

Então, o que podemos fazer para evitar os angustiantes sonhos sobre as provas?

Bem, se você realmente tiver exames chegando, o professor Colin Espie recomenda ter um bom cronograma de estudos com pausas regulares para que você possa "se tranquilizar, sabendo que tem um plano e o está colocando em prática".

E evite estudar intensivamente até tarde da noite.

"Se você se jogar na cama com fórmulas de matemática rodando sem parar na sua cabeça, há uma boa chance de você acabar acordando com elas ainda na sua mente no meio da madrugada", diz Espie. "Dê a si mesmo um período de desaceleração."

Você também pode tentar ser mais "compreensivo" consigo mesmo quando acordar de um sonho ruim.

"A ansiedade, em geral —quer seja durante a noite ou durante o dia— tende a assumir a mesma forma, que é a de 'e se?'", diz o professor Espie, que também é especialista na relação entre sonhos e saúde mental.

É por isso que você pode sonhar com situações como chegar atrasado para um exame ou não saber nenhuma das respostas.

"Precisamos pensar sobre nossa resposta a isso", diz.

"Se estamos fazendo essa pergunta a nós mesmos, provavelmente pensaríamos, 'bem, então você está ferrado, não está?'. Mas você nunca diria isso a outra pessoa."

Rose, 19 anos, não sonha com as provas —ou não se lembra—, mas os exames ainda perturbam seu sono. Muitas vezes ela fica acordada até as 2 da manhã.

A única solução que ela encontrou até agora é assistir Rick and Morty, um de seus programas de TV favoritos. "Isso me acalma [e me ajuda] a pegar no sono mais facilmente", ela diz.

O professor Colin Espie explica que é impossível "fazer-se" dormir —você só consegue realmente adormecer.

Se você se pegar olhando para o teto às 4 da manhã, ele recomenda mudar a maneira de encarar isso. Tente ficar aliviado que você pode dormir por mais três horas, em vez de se preocupar que não terá horas de sono suficientes antes do exame.

Se não conseguir, tire 10 minutos (sem olhar para o celular ou relógio para contar) para se permitir voltar a dormir.

E, se ainda assim, não conseguir?

"Saia um pouco da cama, até você se sentir sonolento de novo. Volte para a cama e permita-se adormecer, dizendo a si mesmo que tudo bem se você acordou no meio da noite", aconselha Espie.

"Apenas não entre num ciclo vicioso de tentar demais."

Ele afirma que, se for de madrugada, você provavelmente ainda precisará dormir e o sono virá.

"Não reaja exageradamente aos eventos que acontecem durante a noite. Confie no seu sono.

Este texto foi publicado originalmente aqui