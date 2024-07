Conheça os melhores e piores hábitos para sua saúde bucal

The New York Times

O segredo para dentes e gengivas saudáveis não é muito secreto: escove duas vezes ao dia, use fio dental uma vez ao dia e visite regularmente um dentista para limpezas.

"Não é sexy ou surpreendente, mas é isso que funciona se você quiser evitar cáries e doenças gengivais", diz Matthew Messina, diretor clínico e professor assistente na Faculdade de Odontologia da Universidade Estadual de Ohio.

Mas os dentistas dizem que há mais coisas que poderíamos fazer em nome da saúde bucal. Aqui estão alguns bons e maus hábitos que eles sugerem começar —ou parar.

Para evitar cáries e doenças gengivais, basta escovar os dentes duas vezes ao dia - Alessandro Grandini/Adobe Stock

MAU HÁBITO: USAR UMA ESCOVA DE DENTES OU PASTA DE DENTES QUE CONTÉM CARVÃO

Escovas e pastas de dentes com carvão podem ser eficazes para clarear os dentes, mas os benefícios têm um custo.

"O carvão é incrivelmente abrasivo", diz Messina. "Ele clareia os dentes lixando a camada externa do esmalte dos dentes."

O esmalte é o tecido duro e cristalino que cobre e protege os dentes. Embora remover um pouco de esmalte possa ter um efeito clareador temporário, com o tempo, esse esmalte perdido enfraquecerá seus dentes e pode levar a manchas, rachaduras, cáries e outros problemas.

"O corpo não produz mais esmalte dentário, então qualquer coisa que façamos que o desgaste é uma má ideia", disse ele.

BOM HÁBITO: ESCOVAR SUAVEMENTE, COM UMA ESCOVA MACIA

Usar uma escova de dentes com cerdas duras e escovar com força também pode desgastar o esmalte e levar à retração gengival e lesões nos dentes.

"As pessoas em geral tendem a escovar com muita força, e isso pode prejudicar seus dentes e gengivas", diz Natalie Peterson, professora associada clínica na Escola de Odontologia da Universidade de Minnesota. "Se as cerdas da sua escova estiverem espalhadas ou abertas enquanto você escova, você está pressionando com muita força."

Em vez disso, escove suavemente com uma escova de dentes de cerdas macias e tente segurá-la como seguraria uma caneta, "pois é mais difícil exercer muita pressão segurando dessa maneira", diz ela.

Se você está achando difícil lembrar de escovar suavemente, Peterson afirma que mudar para uma escova de dentes elétrica pode ser útil: "Muitas delas vão alertá-lo se você estiver aplicando muita pressão."

MAU HÁBITO: BEBER BEBIDAS ESPORTIVAS, REFRIGERANTES E CAFÉ AROMATIZADO

Todos já ouvimos que o açúcar "apodrece os dentes". Mais precisamente, os pesquisadores descobriram que alimentos e bebidas açucarados favorecem os tipos de bactérias bucais que causam cáries e doenças gengivais.

Alimentos e bebidas ácidas também são prejudiciais. "O ácido corrói o esmalte dos dentes e, com o tempo, pode causar bastante destruição", diz Frank Scannapieco, presidente de biologia oral na Escola de Medicina Dentária da Universidade de Buffalo.

Bebidas esportivas, energéticas e refrigerantes tendem a ser ricos em ácido e açúcar —um golpe duplo para os dentes. "Mesmo os refrigerantes sem açúcar têm níveis elevados de ácido", diz Scannapieco. "Se você tomar uma dessas bebidas por dia, não será um grande problema, mas beber ao longo do dia aumentará muito o risco de erosão dentária."

As bebidas de café aromatizado são outra fonte sorrateira, mas significativa, de ácidos (do café) e açúcar (das adições doces).

"Muitas vezes temos pacientes em que estamos tentando descobrir de onde vêm suas cáries, e muitas vezes acaba sendo dos cafés aromatizados", diz Peterson. "Esses macchiatos de caramelo ou o que seja às vezes contêm ainda mais açúcar do que refrigerantes."

Cuide-se Ciência, hábitos e prevenção numa newsletter para a sua saúde e bem-estar Carregando...

BOM HÁBITO: ENXAGUAR COM ÁGUA

Enxaguar a boca com água imediatamente após comer ou beber pode ajudar a neutralizar a acidez, remover o açúcar residual e eliminar os tipos de bactérias que causam cáries e mau hálito.

"Especialmente se você comeu ou bebeu algo doce ou ácido, enxaguar com água depois será benéfico", diz Messina. "Algo tão simples pode ajudar a neutralizar qualquer dano."

BOM HÁBITO: ADIAR A ESCOVAÇÃO PÓS-REFEIÇÃO

Escovar o esmalte que foi temporariamente amolecido por ácidos e açúcares pode desgastá-lo, afirma Messina.

"Se você puder esperar 30 minutos após comer ou beber antes de escovar, será melhor para seus dentes", diz.

Durante esse período, o esmalte dentário "remineralizará" à medida que o ácido perde seu efeito, explica. "Mas as bactérias permanecem a menos que as removamos escovando e usando fio dental."

MAU HÁBITO: USAR PALITOS DE DENTE

"O hábito de usar palitos de dente —seja com a unha ou palitos de madeira— pode levar a lesões nas gengivas entre os dentes, abscessos gengivais, dentes sensíveis ou abrasão dos dentes", diz Scannapieco.

Se você sentir a necessidade de usar palitos, ele recomenda limpar entre os dentes com escovas interdentais. Eles são seguros e eficazes —talvez até mais eficazes que o fio dental, afirma. Algumas de suas pesquisas também descobriram que essas escovas causam menos irritação gengival que o fio dental.

MAU HÁBITO: USAR OS DENTES COMO FERRAMENTAS

"Vejo pessoas que usam os dentes para arrancar as pequenas etiquetas de preço de plástico nas roupas, ou para rasgar embalagens", diz Messina.

O esmalte dentário é muito resistente quando comprimido, como durante a mordida ou mastigação, ele dize, mas não é tão resistente quando é dobrado ou flexionado. "Puxar uma aba de plástico dobra o dente e o esmalte pode quebrar ou lascar", afirma. "Vejo esse dano nos dentes da frente o tempo todo."