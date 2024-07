Entenda o que é a dor de cabeça durante o sexo e se ela pode ser um fator de risco à saúde

The Conversation

A última coisa que alguém quer é que o sexo seja uma dor de cabeça. No entanto, para algumas pessoas, um aumento na excitação sexual pode ser uma verdadeira dor de cabeça.

A cefaleia primária associada à atividade sexual (PHASA, na sigla em inglês) tem como diagnóstico pelo menos dois episódios de dor na cabeça ou no pescoço provocados pela atividade sexual. A dor de cabeça pode aumentar gradualmente durante a atividade sexual, ou pode ser uma dor de cabeça intensa logo antes ou durante o orgasmo.

Essa dor de cabeça pode ser intensa por um minuto a 24 horas ou leve por até três dias. O tipo mais comum é uma cefaleia rápida e intensa no orgasmo ou próximo a ele. Essas dores de cabeça são duas a quatro vezes mais comuns em homens do que em mulheres.

Estima-se que a condição —também conhecida como cefaleia do sexo, cefaleia do coito, cefaleia orgástica e cefaleia coital— ocorra em 1 a 1,6% da população em algum momento da vida. Entretanto, os números reais podem ser maiores —a cefaleia do sexo geralmente não é relatada, provavelmente devido ao estigma em torno da discussão sobre sexo.

As razões pelas quais as cefaleias sexuais ocorrem não são totalmente compreendidas, mas, como as pessoas com hipertensão têm maior probabilidade de ter essa dor de cabeça, elas provavelmente estão associadas à pressão arterial elevada.

A PHASA também é comumente encontrada em pessoas que normalmente sofrem de dores de cabeça ou enxaquecas. As dores de cabeça de origem sexual também podem ser causadas por anormalidades nas veias ao redor da cabeça e do pescoço. Estudos descobriram que a estenose venosa (um estreitamento das veias) e as dores de cabeça desencadeadas por tosse ou esforço estão associadas à PHASA.

Em abril de 2024, foi relatado que uma mulher de 61 anos nos Estados Unidos sofreu um sangramento cerebral após fazer sexo. A mulher, sem perceber que se tratava de um sangramento, tomou uma aspirina para aliviar a dor de cabeça.

A aspirina é um anticoagulante e, embora seja útil para pessoas que correm o risco de sofrer um derrame isquêmico (um vaso sanguíneo bloqueado), pode ser desastrosa para alguém com um sangramento. Essa mulher tomou três aspirinas, o que pode ter contribuído para o sangramento, mas, felizmente, segundo relatos, ela já se recuperou totalmente.

Sangramentos cerebrais durante o ato sexual são mais comuns do que se imagina. Outras formas de esforço físico também podem provocar um derrame, incluindo corrida, levantar pesos, até mesmo espirrar, esforço no banheiro, tocar trompete e crises de riso. Nos EUA, até um em cada 12 pacientes que vão ao pronto-socorro por causa de um sangramento cerebral estavam fazendo sexo quando a dor começou.

Um orifício no coração pode ser um fator de risco para derrame durante o sexo. O orifício no coração, ou forame patente oral (PFO), é um pequeno orifício em forma de aba entre os dois compartimentos superiores (átrios) do coração. Esse orifício é visto em todas as pessoas antes do nascimento e normalmente se fecha logo antes do nascimento.

Em um relato de caso de três "gatilhos incomuns para derrame", dois dos três pacientes tinham PFO. Um derrame foi provocado por sexo, enquanto o outro foi causado por um ataque de riso. Outro estudo constatou que o FOP é comum em pessoas que sofrem um AVC durante o sexo.

Um estudo mais recente nos EUA investigou registros médicos de pacientes que tiveram uma hemorragia intracraniana (sangramento cerebral) durante o sexo. Foram encontrados 16 casos recentes. A idade média desses pacientes era de 50 anos, e 13 dos 16 pacientes eram do sexo masculino, sendo que 31% tinham hipertensão. Metade dos pacientes tinha uma hemorragia subaracnoide aneurismática —um vaso sanguíneo estourado no cérebro ou um aneurisma cerebral rompido. Dois dos 16 tinham uma malformação arteriovenosa— (um emaranhado de vasos sanguíneos)— e dois tiveram uma hemorragia cerebral profunda.

Se você teve dor de cabeça durante o sexo, certamente deve consultar seu médico, que pode tratá-lo com medicamentos normalmente usados para hipertensão, incluindo betabloqueadores e antagonistas dos canais de cálcio. O médico também pode sugerir um papel mais "passivo" durante o sexo, ou até mesmo a abstinência enquanto são feitos outros exames para descartar explicações mais preocupantes.

Ainda não se sabe muito sobre quem corre o risco de sofrer um derrame durante o sexo. No entanto, se você for um homem com cerca de 50 anos de idade e tiver tido uma dor de cabeça durante o sexo, talvez seja melhor fazer um exame para verificar se há um aneurisma ou um buraco no coração.

É provável que sua dor de cabeça possa ser tratada com bastante facilidade, mas há algumas pessoas com problemas de saúde subjacentes desconhecidos e potencialmente graves.

