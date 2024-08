Casais adotam 'quarto do ronco' para dormirem bem

Financial Times

Geralmente é por volta da terceira reunião com um novo cliente que Francis Sultana pode abordar uma decisão de design potencialmente estranha. "Vou apenas acrescentar algumas pequenas sementes", diz o designer de interiores radicado em Londres, "porque se a sugestão vier de mim, é muito mais fácil envolver-se". Por que não reconfigurar o dormitório com dois quartos de tamanhos iguais, em vez de uma única suíte principal? Dessa forma, ele diz, cada um de vocês poderá expressar seu gosto individual. E terão um lugar para dormir se um de vocês estiver gripado.

Ambos, é claro, são uma desculpa para a razão prosaica pela qual ele vê tantos casais optarem por quartos separados. "Nunca chamamos de quarto do ronco, mas é isso que é. Chamamos de quarto principal secundário."

O quarto do ronco é uma característica cada vez mais comum em casas com espaço para tal luxo (embora alguns diriam necessidade). Um em cada seis casais na Grã-Bretanha dorme separadamente, e metade deles em quartos separados, mostra uma pesquisa do Conselho do Sono. Nomes de destaque têm divulgado seu apelo —a atriz Cameron Diaz, por exemplo, e o apresentador de TV Carson Daly, que disse aos telespectadores dos EUA que ele foi "servido com os papéis do divórcio do sono alguns anos atrás" depois que sua esposa engravidou do filho mais novo.

A autora Wendy Troxel diz que cerca de 30% do sono de um indivíduo é interdependente daquele de quem compartilha a cama - Art_Photo/Adobe Stock

Esses quartos extras também melhoram o valor de uma casa, de acordo com dados fornecidos pelo site Realtor.com. As casas com dois quartos principais foram precificadas 13,6% mais altas por metro quadrado do que a média nacional nos EUA em junho deste ano. E, quando ajustado para a diferença de tamanho da casa, o preço médio de listagem para propriedades com dois quartos principais por metro quadrado foi de US$ 250; US$ 30 mais alto do que a mediana nacional.

É claro que os quartos do ronco são muito mais fáceis de projetar e criar para proprietários ricos com espaço sobrando em casa. Sultana diz que começou a lidar com pedidos de designs no estilo quarto do ronco há 15 anos. "Agora é a norma. E aqueles que fiz? Todos esses casamentos ainda estão juntos. Eu chamaria de ‘quarto do casamento feliz’ e não de quarto do ronco."

Ele costuma ajustar o design para casais heterossexuais, com um quarto e banheiro mais suave e feminino, e o segundo com mármore mais escuro e acentos masculinos. Se houver alguma diferença de tamanho, o padrão é sempre ceder o maior para a esposa ("Ela sempre terá mais coisas").

A Kolter Homes é uma construtora com sede na Flórida que constrói casas personalizadas em vários estados dos EUA, incluindo Geórgia, Carolina do Norte e Flórida. Quando atualizou os modelos para essas propriedades pela última vez, em 2021, adicionou uma opção de quarto do ronco em resposta ao feedback dos clientes, diz o vice-presidente sênior de vendas Marc Friedman. Optar pela configuração do quarto do ronco em vez de usar o espaço como um escritório, o padrão de design, adiciona cerca de US$ 1.200 a um plano de piso, diz Friedman. "Se algo, faz as pessoas pensarem e as intriga [especialmente se elas] têm cônjuges que ‘roncam como loucos’."

O mercado-alvo da Kolter é o que ela chama eufemisticamente de "adultos ativos", normalmente aqueles com mais de 55 anos que podem estar reduzindo o tamanho ou se mudando para uma nova casa para a aposentadoria. Eles também são casados há muito tempo, e por isso mais propensos a buscar dois quartos sem se preocupar com o impacto no relacionamento. Mas não está de forma alguma restrito a esse grupo demográfico.

De fato, especialistas dizem que o chamado divórcio do sono não precisa ter o impacto negativo que muitos podem temer. Wendy Troxel, autora do livro "Sharing the Covers: Every Couple’s Guide to Better Sleep" (Compartilhando os Cobertores: Guia de Todos os Casais para um Sono Melhor), diz que prefere chamá-lo de "aliança do sono", para eliminar o estigma. "É sobre ser mais respeitoso e honesto, e sobre forjar uma aliança para fazer o que é melhor para eles promoverem um sono saudável."

Ela conduziu extensas pesquisas sobre o impacto de dormir ao lado de um parceiro, depois de notar que grande parte dos dados existentes era retirada de estudos em indivíduos em, talvez, um laboratório, uma experiência artificialmente solitária versus a configuração típica de um quarto. "Não é assim que o sono parece na natureza, e permite que normas e crenças prescritas pela sociedade conduzam e ditem o comportamento."

Troxel diz que cerca de 30% do sono de um indivíduo é interdependente daquele de quem compartilha a cama; dormir longe de um parceiro que ronca pode melhorar materialmente a qualidade do descanso noturno. "E realmente não há dados que sugiram que dormir separadamente signifique que suas vidas sexuais acabaram. Na verdade, ter um bom sono é importante para um bom sexo: tem um efeito profundo nos hormônios sexuais como a testosterona."

Troxel também observa que compartilhar a cama com seu parceiro é uma prática relativamente recente. Pense na série de TV "I Love Lucy", em que o casal era mostrado em camas de solteiro separadas. "Houve uma reação contra isso nos anos 1960, com hábitos assim sendo percebidos como o comportamento puritano de gerações anteriores —se você não fazia um, não estava conseguindo o outro. Mas não há dados conclusivos de forma alguma."

Francis Sultana certamente concorda —ele sempre manteve dois quartos principais na casa que compartilha com seu marido, o galerista David Gill (embora ele decline de comentar se algum deles ronca). "Eu sou um defensor disso. Não é como um exílio", diz ele. "Você pode pegar o que está faltando no quarto principal e dar a si mesmo —a cama que você queria, ou a cor que faltava. Mas o segredo é ser o primeiro a ceder, a fazer a concessão. É aí que você pode fechar o acordo."