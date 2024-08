Vinagre de maçã não ajuda a emagrecer e pode levar a problemas dentários, gastrite e úlcera

São Paulo

Redução de gases, da oleosidade da pele, de triglicerídeos, do colesterol e do açúcar no sangue, melhoria da digestão, prevenção de gordura no fígado e, o principal, auxílio no emagrecimento. Esses são alguns dos supostos benefícios atribuídos ao consumo de uma colher de vinagre de maçã diluído em um copo d’água, diariamente pela manhã.

A "fórmula mágica" viralizou nas redes sociais de influencers do emagrecimento sem qualquer credencial médica para recomendar a prática. Um dos vídeos chega a 650 mil visualizações em um perfil com quase seis milhões de seguidores.

Apesar das promessas de resultado fácil, especialistas ouvidos pela Folha afirmam que não há evidências científicas suficientes para associar o vinagre de maçã diretamente ao emagrecimento.

Pelo contrário, o consumo do tempero de saladas, como é —e deve ser— mais usado, pode levar a problemas no esmalte dentário, além de gastrite e úlceras.

O uso de vinagre de maçã é recomendado apenas como tempero de alimentos e saladas. - Vadym Sirobaba/adobe stock

O presidente da Abeso (Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica) e do departamento de obesidade da SBEM (Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia), o endocrinologista Bruno Halpern, afirma que "não existe nenhuma relação do vinagre com o emagrecimento".

A justificativa defendida nas redes é que o vinagre diminui o pico glicêmico, ou seja, diminui os níveis de glicose no sangue. Isso levaria o corpo a armazenar menos glicose como gordura.

"Não existe nenhuma evidência de que o índice glicêmico tem um impacto na perda de peso. Mesmo que tenha algum tipo de efeito, seria muito discreto", explica Halpern.

Cuide-se Ciência, hábitos e prevenção numa newsletter para a sua saúde e bem-estar Carregando...

Segundo a nutricionista Juliana Saldanha, membro do departamento de cardiometabolismo da Abeso, a literatura médica indica que o vinagre é um alimento que ajuda no controle de determinados índices no sangue, assim como vários outros alimentos, como limão e os ricos em fibras e proteína, mas que "não dá para correlacionar isso com uma maior facilidade para emagrecer".

"Um alimento especificamente não vai ter um grande impacto no emagrecimento", diz Halpern.

Na verdade, tomar vinagre puro ou misturado com água pode ser prejudicial à saúde. Isso porque os níveis de acidez são altos e o organismo não está preparado para o consumo frequente e prolongado.

"Ele pode levar à erosão do esmalte dos dentes, além de um desconforto gástrico grande. Pessoas com sensibilidade maior podem desenvolver gastrite e úlcera gástrica", diz Saldanha.

Dificilmente, esses sinais irão surgir de forma imediata.

Pessoas que já têm problemas gastrointestinais podem sentir dor e desconforto logo depois de beber a mistura. Mas a maioria vai sentir os efeitos apenas no longo prazo.

Com algumas propriedades funcionais que podem beneficiar a saúde metabólica, a nutricionista recomenda o uso de vinagre apenas como tempero em uma dieta.

"No alimento, o vinagre está misturado com outros ingredientes, o que ajuda a equilibrar sua acidez. Por isso, não causa tanto prejuízo. Uma colher de vinagre para temperar uma salada no almoço ou no jantar é o ideal. Isso é diferente de ingerir puro ou misturado com água todos os dias", afirma.

A especialista também critica a prática de influenciadores não qualificados, que fazem recomendações sem respaldo científico e dicas milagrosas.

"A prescrição de dieta e a orientação nutricional são atividades restritas aos nutricionistas. Nenhum outro profissional pode prescrever suplementos, hormônios e dietas."