Casais preocupados com libido "diferente". Pessoas com dificuldades para atingir o orgasmo. Amantes se perguntando se estão tendo uma quantidade "normal" de sexo.

Terapeutas sexuais, educadores e pesquisadores costumam ver essas questões repetidamente.

Então, o The New York Times entrou em contato com vários deles para perguntar: O que você gostaria que mais pessoas soubessem sobre sexo e intimidade?

Aqui está o que os especialistas tinham a dizer.

O que os terapeutas sexuais gostariam que você soubesse - Womanizer Toys/Unsplash

A comparação é a vilã da alegria sexual

Lori Brotto, psicóloga e professora na Universidade da Colúmbia Britânica e autora de "Better Sex Through Mindfulness", passa muito tempo tentando persuadir as pessoas a descartar o conceito de uma vida sexual "normal" quando se trata de como e com que frequência elas fazem sexo.

A frequência com que os casais fazem sexo não é uma medida significativa de saúde sexual, disse ela, embora seja algo com o qual as pessoas "realmente se preocupam". Isso não diz nada sobre se os indivíduos estão realmente desfrutando do tempo com seus parceiros e do sexo que estão tendo, acrescentou.

"Já trabalhei com casais que fazem sexo todas as noites e estão miseráveis juntos", ecoou Casey Tanner, terapeuta sexual em Nova York e autora de "Feel It All". Por outro lado, ela já trabalhou com casais que se sentem profundamente conectados e que fazem sexo talvez três vezes por ano.

Deixe de lado o jogo dos números, aconselha Tanner, e em vez disso concentre-se em como cada experiência sexual se sente.

Pode ser a hora de atualizar sua definição de sexo

Temos a tendência de pensar no sexo como uma ação, disse Esther Perel, terapeuta de casais e autora que está lançando um novo curso online sobre desejo. Mas ela reformula isso para seus clientes e audiências. "Sexo não é algo que você faz", diz Perel a eles. "Sexo é um lugar para onde você vai."

Ela frequentemente faz perguntas como: "O que você quer experimentar lá? Esta é uma experiência, para você, de transcendência? De união espiritual? De conexão profunda?" Ou, "é uma experiência onde você pode ser travesso e, por uma vez, não ser um bom cidadão?"

Reconhecer que um orgasmo conjunto não é o único destino durante o sexo pode ajudar os casais a se desvencilharem, conta Perel.

Candice Nicole Hargons, professora associada na Universidade Emory e autora do próximo livro "Good Sex", incentiva seus clientes a pensar na ideia de um "menu sexual".

"A maioria de nós recebe esse menu sexual realmente sem graça quando somos crianças", disse ela.

Os tipos de sexo em nosso menu podem ser influenciados pela mídia, aulas de educação sexual e o que absorvemos socialmente. Mas ela incentiva seus clientes de terapia sexual a criar um menu mais saboroso e personalizado —"dizer para si mesmos quais são seus sim, quais são seus não, quais são seus talvez".

O único item não negociável? O prazer deve ser o prato principal.

"Você ficaria surpreso com quantas pessoas eu converso diariamente que não entendem que o sexo não deve ser doloroso", disse Jessica Ross, terapeuta sexual em Michigan. "Orgasmo? Opcional. Mas o prazer é obrigatório."

Há mais de um tipo de desejo

O desejo sexual, como é retratado na TV, filmes e pornografia, é invariavelmente espontâneo —um desejo repentino e avassalador de fazer sexo. Mas há outro tipo igualmente válido de desejo, conhecido como desejo responsivo. Ele surge em resposta ao prazer deliberado ou estímulos eróticos, disse Lauren Fogel Mersy, psicóloga e terapeuta sexual em Minnesota e autora de "Desire".

Pessoas que tendem a experimentar o desejo responsivo devem se sentir tranquilizadas de que "não há nada de errado com elas", disse ela. "Elas não estão quebradas." Elas podem simplesmente precisar se esforçar um pouco mais para entender que tipo de estimulação erótica as ajuda a se sentir abertas à possibilidade de intimidade, como o toque, por exemplo. Além disso, os casais precisam abrir mão da expectativa de que devem estar alinhados em como e quando experimentam o desejo. "A discrepância de desejo é a norma, e não a exceção", disse Fogel Mersy.

Nunca subestime o poder do clitóris

"O clitóris é o centro do orgasmo feminino, e a grande maioria das terminações nervosas sensíveis que contribuem para o prazer estão localizadas na superfície da vulva, e não dentro da vagina", disse Ian Kerner, terapeuta sexual em Nova York e autor de "Ela Primeiro".

A maioria das posições de relação sexual não proporciona muita estimulação clitoriana, o que é um grande contribuinte para a diferença de prazer entre casais heterossexuais. Ao adotar uma abordagem mais "clitoriana ao sexo", atividades normalmente consideradas preliminares, como estimulação manual e oral, não são apenas um prelúdio para algo mais. Elas são o evento principal, explicou Kerner.

Dito isso, há mulheres que podem ter orgasmo durante a relação sexual, disse Debby Herbenick, professora na Escola de Saúde Pública da Universidade de Indiana e autora de "Sim, Seu Filho: O Que os Pais Precisam Saber Sobre os Adolescentes de Hoje", cuja pesquisa sugere que 18% das mulheres têm orgasmo apenas com a penetração. "Para as mulheres que desejam ter um orgasmo durante a penetração vaginal ou relação sexual, está tudo bem querer isso —e há maneiras de tentar", acrescentou.

Homens não são interruptores de luz

Existem muitos clichês sobre a sexualidade masculina: entre eles, que todos os homens pensam em sexo constantemente, e que "basta uma brisa forte para um cara ter uma ereção", disse Kerner.

"O que se perde é a grande verdade de que a sexualidade masculina é tão complexa e variável quanto a sexualidade feminina", disse Kerner. A discrepância de desejo é o principal problema que ele vê em sua prática, e os homens são tão propensos a ser o parceiro de baixo desejo quanto as mulheres, disse ele. Muitas vezes, seus clientes homens sentem muita vergonha e constrangimento por não estarem iniciando o sexo da maneira como "deveriam".

"Os homens não são interruptores de luz quando se trata de sexo", disse Kerner. "Eles não ligam e desligam assim."

Intimidade deve estar no calendário, não apenas o sexo

Marcar o sexo no calendário é um conselho bem conhecido na terapia sexual, mas Tanner acredita que pode dar errado. "A pressão de ter que cumprir um compromisso sexual pode realmente diminuir o desejo sexual", explicou. "Em vez de marcar o sexo em seu calendário, agende uma atividade que abra a porta para a intimidade."

O que isso significa vai variar de casal para casal, disse Jessa Zimmerman, terapeuta sexual em consultório particular em Seattle, que oferece o mesmo conselho a seus clientes. Talvez seja uma noite de encontro. Talvez você vá para a cama um pouco mais cedo do que o habitual e veja o que acontece.

"É tão diferente de, OK, vamos fazer sexo toda noite de domingo. Porque, meu Deus, não demora muito para a pessoa de menor desejo começar a evitar ou temer isso", disse ela.

O bom sexo te deixa mais burro

Sara Nasserzadeh, psicóloga social e autora de "Amor por Design", que trabalha com clientes ao redor do mundo, disse que vê uma tendência entre alguns de seus clientes norte-americanos de sentir que precisam falar sobre sexo ad nauseam.

"Para mim, é ridículo, porque o sexo é algo que envolve os corpos", disse ela. "Envolve o somático."

Isso não significa que seu lema seja "apenas faça", mas às vezes você precisa deixar seus corpos se conectar e "falar" por você, disse a Dra. Nasserzadeh.

Em outras palavras: O sexo deve momentaneamente te privar de sua inteligência, disse Stephen Snyder, terapeuta sexual em Nova York e autor de "Amor que Vale a Pena". Deve te fazer um pouco egoísta e talvez até regredir um pouco, disse ele.

"Um bom sexo te deixa mais burro", disse ele com um riso. "E um ótimo sexo te deixa realmente, realmente estúpido."

