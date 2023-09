Congresso Todos Juntos Contra o Câncer propõe trabalho colaborativo na atenção oncológica

Sorocaba (SP)

São esperados 704 mil casos novos de câncer no Brasil para cada ano do triênio 2023-2025, de acordo com o Inca (Instituto Nacional de Câncer), órgão vinculado ao Ministério da Saúde.

As informações são da publicação Estimativa 2023 – Incidência de Câncer no Brasil, de novembro de 2022, o principal estudo da área oncológica no país.

Segundo a pesquisa, o tumor maligno mais incidente é o de pele não melanoma (31,3% do total de casos), seguido pelos de mama feminina (10,5%), próstata (10,2%), cólon e reto (6,5%), pulmão (4,6%) e estômago (3,1%).

Painel realizado durante o nono congresso Todos Juntos Contra o Câncer, no ano passado - Marcelo Chello/Folhapress

Para Marianna Cancela, chefe da Divisão de Vigilância e Análise de Situação da Conprev (Coordenadoria de Prevenção e Vigilância), o início de um tratamento passa pela prevenção. "O primeiro passo para combater a doença é conhecê-la: saber onde, quando, como e quem ela acomete para que as ações de controle possam ser planejadas".

É pensando nesses números que o movimento Todos Juntos Contra o Câncer (TJCC), que reúne mais de 300 organizações da sociedade civil, chega à décima edição do congresso Todos Juntos Contra o Câncer com debates sobre promoção, prevenção, tratamento, gestão, financiamento e inovação no âmbito da política nacional de prevenção e controle da doença.

Serão três dias de evento, de 26 a 28 de setembro, com cerca de 40 painéis e mais de 180 palestrantes. A expectativa é que 3.000 pessoas compareçam ao WTC Events Center, localizado no Brooklin Novo, zona sul de São Paulo.

O congresso abordará temas como Cannabis medicinal, câncer antes dos 50, cuidados na comunicação sobre saúde, agrotóxicos, oncopediatria, entre outros.

A conferência que abre o evento discutirá o cenário atual e o enfrentamento no futuro e trará uma pesquisa inédita, a partir de entrevistas com especialistas.

Serão destacados sete eixos: políticas públicas; assistência; gestão e financiamento; formação e qualificação profissional em oncologia; pesquisa e desenvolvimento biotecnológico; participação social e ecossistema da saúde.

O objetivo do evento é mostrar o que precisa ser priorizado de forma imediata, especialmente no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e repensar estratégias de gestão e de políticas públicas focadas na atenção oncológica.

Os painéis serão comandados por nomes de destaque da oncologia como Nelson Teich, médico oncologista e ex-ministro da Saúde, Paulo Hoff, diretor-geral do Icesp (Instituto de Câncer do Estado de São Paulo), Fernando Maia, coordenador-geral da política nacional de prevenção e controle do câncer do Ministério da Saúde, Ana Maria Malik, médica pela Faculdade de Medicina da USP e professora titular da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da FGV, entre outros.

"É importante promover a colaboração de múltiplos atores, saberes e esferas, e incentivar ações que tragam resultado. Nosso foco são as vidas que podem e devem ser salvas hoje e futuramente", diz Catherine Moura, médica sanitarista e líder do movimento TJCC.

Haverá transmissão online e ao vivo para todo o país. Os ingressos podem ser adquiridos neste link e variam de R$ 199 a R$ 309,90 na modalidade presencial e R$ 49,95 a R$ 104,90 na modalidade online.