O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (Universidade de São Paulo) está entre os melhores do mundo em sete especialidades listadas no ranking mais recente da revista americana Newsweek.

A instituição aparece em 19º lugar entre os melhores hospitais em neurologia. Além disso, figura na lista das especialidades de ortopedia (71º lugar), neurocirurgia (90º), gastroenterologia (114º), cirurgia cardíaca (149º), oncologia (149º) e cardiologia (182º).

Uma das entradas do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP - Eduardo Knapp -11.abr.2014/Folhapress

A premiação se baseia em recomendações feitas por profissionais de saúde, pesquisas com pacientes e indicadores de desempenho distribuídos em quatro continentes. Seus resultados são referendados por um conselho de médicos de instituições sediadas em países como os Estados Unidos e Israel.

O Hospital São Paulo, ligado à Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (APDM) e à Unifesp, ficou entre os cem melhores hospitais na especialidade de pediatria, ocupando a 98ª posição.

Já na rede privada, o Hospital Israelita Albert Einstein foi eleito o melhor da América Latina em gastroenterologia (10ª posição), oncologia (17ª), cardiologia (25ª) e ortopedia (26ª).

No primeiro semestre deste ano, o Einstein foi eleito o melhor hospital da América Latina pelo quarto ano consecutivo em outro ranking da Newsweek, o The World’s Best Hospitals. Na ocasião, a organização ocupou o 34º lugar da lista global.

