Sistema de alerta global é essencial para vencer futuras pandemias, diz epidemiologista

Financial Times

Um "sistema global de alerta precoce" para vírus perigosos é essencial para evitar futuras pandemias e acelerar o desenvolvimento de vacinas, diz o chefe de uma organização encarregada de prevenir essas crises de saúde.

É necessária maior vigilância e cooperação para sinalizar o que os especialistas em saúde chamam de "doença X", uma doença infecciosa ainda a surgir e que tem o potencial de causar uma pandemia, disse Richard Hatchett, diretor executivo da Coalizão para Inovações e Preparação para Epidemias (Cepi).

A detecção rápida é crucial para o objetivo central da Cepi de acelerar a resposta do mundo a vírus emergentes e reduzir os tempos de desenvolvimento de novas vacinas para apenas 100 dias.

O chefe do Cepi, Richard Hatchett, diz que o sistema de alerta precoce precisa ser "construído sobre capacidades de vigilância fortes, ativas e contínuas" - Richard Cannon/FT

"Precisamos de um sistema global de alerta precoce para a doença X que seja construído sobre capacidades de vigilância fortes, ativas e contínuas", disse Hatchett na décima conferência Nikkei-FT de doenças transmissíveis em Tóquio. "Essa vigilância reforçada deve ser tão global e abrangente e interconectada quanto possível."

O apelo de Hatchett por um sistema de alerta precoce veio pouco depois de um rascunho do tratado de preparação para a pandemia —que está sendo negociado na Organização Mundial da Saúde— ser enviado aos estados-membros.

O rascunho vazado, visto pelo Financial Times, inclui medidas para ajudar a aumentar a produção durante uma crise global de saúde. Mas a indústria farmacêutica resiste a quaisquer medidas que a obriguem a renunciar às suas patentes.

Thomas Cueni, diretor-geral da Federação Internacional de Fabricantes e Associações Farmacêuticas, disse que o setor privado conseguiu desenvolver novas vacinas e tratamentos para combater a Covid-19 por causa de décadas de investimento em pesquisa e desenvolvimento.

"Seria melhor não ter tratado de pandemia do que um tratado de pandemia ruim, que o projeto distribuído aos estados-membros representa claramente", disse ele.

"Se adotado, o projeto de tratado minaria ambos e nos deixaria mais fracos antes da próxima pandemia do que estávamos em dezembro de 2019, e pedimos aos governos que façam revisões significativas no texto atual."

Algumas organizações não-governamentais pediram que o acordo tivesse mais dentes. Mohga Kamal-Yanni, co-líder política da Aliança Popular de Vacinas, disse que a redação atual "contém poucas obrigações para garantir que o governo tome essas medidas essenciais".

A OMS pretende promulgar um tratado sobre a pandemia até maio de 2024.

O monitoramento mais estreito se relaciona com os esforços para preparar uma "biblioteca internacional de vacinas", disse Hatchett. Tal repositório visa "resolver os desafios críticos do design de vacinas para um determinado gênero ou família de vírus com antecedência", disse ele. "E para mostrar que vacinas seguras e eficazes empregando tais soluções podem ser entregues usando as plataformas de resposta rápida disponíveis para nós."

Construir uma biblioteca de inoculações para combater qualquer doença que possa representar perigos em escala pandêmica foi uma "tarefa enorme", acrescentou. As empresas envolvidas no esquema precisariam coordenar investimentos e compartilhar dados quando ocorressem surtos de novas doenças.

O Cepi, parceria criada em 2017 entre governos, instituições de caridade e indústria, assumiu um papel fundamental desde a pandemia de Covid-19. A empresa criou um programa de cinco anos de US$ 3,5 bilhões para produzir vacinas que possam passar pelos testes clínicos iniciais em até 100 dias após um patógeno ser sequenciado geneticamente e identificado como uma possível ameaça pandêmica. Esse prazo é muito menor do que os 326 dias necessários para que a vacina da BioNTech/Pfizer recebesse autorização do Reino Unido em dezembro de 2020.

Entre os parceiros da Cepi estão a BioNTech, que desenvolveu a vacina Covid baseada em RNA mensageiro, e a Universidade de Oxford, desenvolvedora da vacina de baixo custo fabricada pela AstraZeneca.

A Cepi está investindo para expandir as redes de fabricantes de vacinas em áreas de alto risco de surtos de doenças ou próximas a elas. Também está tentando estabelecer sistemas de testes clínicos em países de baixa e média renda para permitir a geração rápida de dados de eficácia e segurança para novas vacinas.

Hiroaki Ueno, presidente da Associação de Fabricantes Farmacêuticos do Japão, disse na conferência de Tóquio: "Temos que nos preparar para a próxima pandemia. A agilidade diante da emergência é importante."