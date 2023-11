Campanha estadual de multivacinação para crianças e adolescentes é prorrogada em SP

São Paulo

A campanha de multivacinação voltada a crianças e adolescentes do estado de São Paulo será prorrogada até o dia 30 de novembro. A ação tem como objetivo oferecer doses em atraso contra diferentes doenças e atualizar a carteira de vacinação do público menor de 15 anos. Na capital, a campanha vai até o fim do ano letivo, em 21 de dezembro.

Em todo o estado, 860 mil crianças e adolescentes foram vacinadas pela campanha até esta terça-feira (14). Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, cerca de 60% do público que buscou alguma unidade de saúde tinha doses em atraso.

Estudante é vacinado em UBS de São Paulo; campanha de multivacinação para crianças e adolescentes menores de 15 anos vai até o final do ano letivo de 2023 na capital. - Marcelo Pereira/SECOM

A campanha terminaria nesta quarta (15), mas foi estendida por mais duas semanas pelo governo estadual. "A nossa preocupação nesse momento é com a possibilidade de reintrodução ou reemergência de alguns vírus, como o caso da poliomielite, que é um vírus que a gente não tem a circulação nas Américas, e também o vírus do sarampo, que não temos nenhum caso confirmado desde o ano passado. Para manter esses níveis, precisamos conseguir altas coberturas vacinais", afirma a médica Tatiana Lang D'Agostini, diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo.

Segundo a SES, a imunização contra diversas doenças está abaixo dos níveis ideais desde 2016. A gestão do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) afirma que os níveis de cobertura aumentaram em relação ao ano passado, mas continuam abaixo de 90%, nível considerado satisfatório pelo Ministério da Saúde. As vacinas contra poliomielite e sarampo (1ª dose), por exemplo, alcançaram respectivamente 85,9% e 89,9% do público-alvo.

A campanha de multivacinação oferece vacinas de poliomielite, meningocócica C conjugada, tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), febre amarela, pentavalente (difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e doenças causadas pelo hemófilo b), varicela, HPV (entre 9 e 14 anos de idade), BCG (tuberculose) e Covid-19.

As doses são oferecidas em escolas, locais com grande circulação de pessoas e áreas rurais, além dos mais de 5 mil postos de saúde dos 645 municípios paulistas. Cada cidade conta com estratégias de vacinação.

Na capital, a SMS (Secretaria Municipal de Saúde) intensifica a busca ativa de crianças e adolescentes com esquema vacinal incompleto durante a campanha. Outra estratégia é a aplicação da vacina em estudantes de escolas públicas.

O site Vacina 100 Dúvidas, do governo estadual, reúne as cem questões mais frequentes sobre as vacinas nos sistemas de busca e pesquisa da internet. O espaço oferece informações claras para desmistificar incorreções e fake news relacionadas à imunização, contribuindo para garantir a proteção de toda a população.