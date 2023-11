Pesquisadores infectam mosquitos da dengue para que não transmitam a doença

The New York Times

Em um laboratório no centro de Medellín, Colômbia, é hora do almoço: uma técnica de jaleco branco carrega uma bandeja lotada para um viveiro úmido. Ela caminha entre fileiras de gaiolas de malha branca, cada uma do tamanho de uma geladeira pequena, e desliza um pouco de sangue em cada uma. Em resposta, suas cobaias, todas as 100 mil delas, começam a zumbir e emitir um som animado.

Esta é uma fábrica de mosquitos. A cada semana, ela produz mais de 30 milhões de mosquitos adultos Aedes aegypti, com suas distintas bolinhas brancas nas pernas pretas e finas. As fêmeas do estoque de reprodução são alimentadas com doações de bancos de sangue descartadas e sangue de cavalo. Eventualmente, alguns de seus descendentes serão liberados em Medellín, Cali e cidades e vilas nos vales fluviais verdejantes da Colômbia. Outros insetos serão resfriados para uma viagem até Honduras.

Pesquisadores esperam que infectando certos mosquitos com a bactéria Wolbachia, que neutraliza os vírus mortais, eles consigam controlar a disseminação da dengue - Federico Rios/The New York Times

O esforço elaborado faz parte de um experimento que está progredindo de forma encorajadora na longa luta contra doenças transmitidas por mosquitos.

O Aedes aegypti transmite arbovírus, incluindo dengue e febre amarela, que podem causar doenças graves ou morte em pessoas. Mas estes são Aedes aegypti especiais: eles carregam um tipo de bactéria que pode neutralizar esses vírus mortais.

Cinquenta anos atrás, entomologistas enfrentando os muitos tipos de sofrimento que os mosquitos causam aos seres humanos começaram a considerar uma nova ideia: e se, em vez de matar os mosquitos (uma proposta perdedora na maioria dos lugares), você pudesse desarmá-los? Mesmo que você não pudesse impedi-los de picar as pessoas, e se você pudesse impedir que eles transmitissem doenças? E se, na verdade, você pudesse usar um microorganismo infeccioso para deter outro?

Esses cientistas começaram a considerar uma bactéria parasitária chamada Wolbachia, que vive silenciosamente em todos os tipos de espécies de insetos. Uma fêmea de mosquito com Wolbachia a passa para seus ovos e, consequentemente, para toda a sua prole, que eventualmente a passa para a próxima geração.

Mas a Wolbachia não é naturalmente encontrada nas espécies de mosquitos que causam os maiores problemas aos seres humanos — o Aedes aegypti, o vetor do vírus, e as subespécies de Anopheles, que transmitem a malária. Se estivesse, poderia eventualmente tornar essas espécies essencialmente inofensivas.

Então, como você infecta um mosquito com Wolbachia?

Os pesquisadores descobriram, após tentativa e erro meticuloso, que poderiam inserir a bactéria nos ovos de mosquito usando agulhas minúsculas. Os mosquitos que cresceram a partir desses ovos estavam infectados.

Os mosquitos Aedes aegypti que eclodiram e viveram com Wolbachia se saíram muito bem. E, como esperado, a Wolbachia bloqueou principalmente os vírus: o mosquito que picou alguém com dengue e pegou o vírus não o transmitiu para a próxima pessoa que picou.

Isso fez os pesquisadores pensarem: se eles pudessem infectar todos os mosquitos em uma vila ou cidade, eles poderiam deter a doença. Ao contrário de caminhões carregados de inseticidas, pulverizados em todas as ruas e escorrendo para os sistemas de água, esse método não prejudicaria o ecossistema.

Mas como você coloca Wolbachia em todos os mosquitos em uma cidade do tamanho de Medellín?

Depois de terem certeza de que poderiam infectar gerações de mosquitos no laboratório, os cientistas precisavam saber se sua teoria funcionaria na natureza. O método foi testado pela primeira vez em pequenas cidades no norte da Austrália, onde fêmeas com Wolbachia liberadas no campo acasalaram com machos selvagens e, de fato, espalharam Wolbachia pela população de mosquitos.

Uma equipe liderada por um entomologista australiano, Scott O'Neill, em seguida, testou algumas cidades no Vietnã e depois uma pequena cidade na Indonésia. Lá, após três anos, as áreas onde Wolbachia havia sido liberada tiveram 77% menos relatos de dengue e 86% menos hospitalizações.

Esses resultados foram impressionantes — uma alegria para uma população acostumada a temporadas miseráveis de dengue e um grande alívio para o sistema de saúde pública.

A dengue causa sofrimento intenso mesmo em casos "leves" — é comumente chamada de "febre quebra-ossos" — e 5% dos casos evoluem para a forma hemorrágica da doença, com sangramento incontrolável. Metade das pessoas que desenvolvem dengue hemorrágica morre se não tiver acesso a tratamento para controlar o sangramento. Não existem antivirais para matar o vírus da dengue, e a busca por uma vacina segura e eficaz tem sido longa e difícil.

A dengue já afeta 400 milhões de pessoas em todo o mundo a cada ano e mata 20 mil, e está se espalhando rapidamente. Em lugares como a Indonésia, onde o vírus é endêmico, a cada temporada de surto, a dengue sobrecarrega os hospitais da mesma forma que a Covid-19 fez em diferentes lugares durante o auge da pandemia.

Devido às mudanças climáticas, o Aedes aegypti está ampliando sua área de distribuição, levando a dengue consigo: a França teve seu primeiro surto endêmico de dengue no ano passado. O vírus está presente na Flórida e no Texas. O pior surto de dengue já registrado foi no ano passado no Brasil — 2,3 milhões de casos e quase mil mortes.

Os mosquitos estão cada vez mais resistentes aos inseticidas. Mas os resultados do teste com Wolbachia na Indonésia sugeriram que se os mosquitos portadores de Wolbachia substituíssem a população local, então as bactérias poderiam se estabelecer permanentemente e nenhum controle adicional de mosquitos seria necessário.

Da Indonésia, o grupo de O'Neill levou seus testes para o Brasil. Outro grupo, chamado WolBloc e liderado pelo entomologista Steven Sinkins e seus colegas da Universidade de Glasgow, iniciou um teste em um bairro de Kuala Lumpur, a capital da Malásia, usando uma cepa diferente de Wolbachia.

E Medellín, com uma população de 3 milhões, é o maior teste até o momento.

Existe a questão da batalha evolutiva em curso dentro de cada mosquito infectado: os arbovírus precisam se espalhar para sobreviver, então estão tentando encontrar uma maneira de superar a capacidade da Wolbachia de desarmá-los. É bastante provável que eles eventualmente consigam, diz O'Neill, mas ele prevê que isso não acontecerá em breve.

"Isso pode acontecer em uma escala de tempo evolutiva, talvez décadas, talvez mais como 10 mil anos", diz ele. "Mas eu ficaria satisfeito com algumas décadas, para permitir o desenvolvimento de outras tecnologias."

Se os arbovírus se espalharem para outras espécies de mosquitos, isso é um problema separado. Mas a Wolbachia também pode se espalhar para outras espécies: a equipe do WolBloc teve algum sucesso inicial na prevenção da transmissão da malária por mosquitos infectados com Wolbachia. Isso tem um enorme potencial para países como os da África Ocidental, que têm uma grande carga tanto de arbovírus quanto de malária.

Em Medellín, os mosquitos passaram de uma ameaça para um incômodo. "As pessoas não falam muito sobre dengue nos dias de hoje", diz Victoria. "Se as pessoas puderem simplesmente esquecer isso — seria algo tremendo."