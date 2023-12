O cenário da dengue para 2024 no país

São Paulo

O verão ainda não chegou, mas os termômetros nunca estiveram tão altos. Nesse cenário, há um alerta para as doenças transmitidas por insetos, como a dengue, que deve crescer em 2024. Nesta edição, falo sobre a doença e como preveni-la.

O mosquito Aedes aegypti, responsável por transmitir dengue, chikungunya e zika vírus. - Getty Images

O aumento da dengue

Durante os dois primeiros anos da pandemia da Covid, comemorou-se em todo o mundo a diminuição nos novos diagnósticos de dengue, mas esse cenário de aparente tranquilidade era efeito do deslocamento dos profissionais de saúde responsáveis pela notificação para o combate à Covid.

Agora, os casos voltam a crescer e preocupam especialistas e agentes de saúde. Só neste ano (até 2 de dezembro), o país teve 1,6 milhão de casos, 15,8% a mais do que o mesmo período do ano passado, com aumento também de mortes no período —de 999 para 1.053. A cidade de São Paulo também registrou um aumento de 9% nas mortes em 2023.

O que é a dengue

A dengue é uma doença viral transmitida pelo mosquito Aedes aegypti infectado. Ela é considerada uma arbovirose, conjunto de doenças tropicais com transmissão por insetos. Também é classificada como negligenciada por atingir, sobretudo, pessoas em situação de vulnerabilidade com escassos recursos financeiros, acesso limitado aos serviços de saúde e vivendo em áreas remotas.

Existem quatro sorotipos da dengue. Quando uma pessoa é infectada, adquire imunidade àquele subtipo, mas continua suscetível aos demais.

No Brasil, o cenário epidemiológico da dengue para 2024 é de aumento. Também foram registrados, pela primeira vez após 15 anos, casos ligados ao sorotipo 3, que não estiveram associados a surtos ou epidemias na última década.

Especialistas já alertavam para a possibilidade de uma epidemia deste sorotipo, uma vez que uma pessoa que teve dengue causada por outro sorotipo pode ter uma reinfecção com os demais –correndo o risco de desenvolver um quadro mais grave.

Ter uma nova infecção por outro sorotipo aumenta o risco de ter um quadro grave, com possibilidade de hospitalização e morte.

Como identificar os sintomas da dengue

Os sintomas da dengue podem se confundir com o de outras doenças de mesma transmissão, como zika e chikungunya. O problema é que os sintomas aparecem do nada –e, da mesma forma, podem desaparecer, porque vêm em duas fases.

Eles incluem:

Febre alta (acima de 38,5°C)

Dores no corpo

Dor de cabeça

Dor atrás dos olhos

Mal-estar

Falta de apetite

Manchas vermelhas no corpo

O diagnóstico, porém, só é dado com exame laboratorial. Por essa razão, é bom procurar atendimento médico se tiver sintomas similares aos de dengue que não vão embora após três dias.

Evitar criadouro do mosquito é melhor prevenção

Para prevenir a dengue, o melhor, é claro, é evitar a proliferação do mosquito Aedes, o que inclui:

evitar o acúmulo de água parada em casa;

tapar baldes e cisternas;

encher de areia pratos de vasos;

virar de boca para baixo garrafas e baldes;

cobrir piscinas e tanques com lona;

não deixar pneus e outros objetos que podem acumular água descobertos.

Há, também, uma vacina contra a dengue disponível, até o momento, somente na rede privada. Aprovada recentemente pela Anvisa, a Qdenga, da fabricante Takeda, está em análise pela Conitec (responsável pela inclusão de tecnologias e medicamentos no SUS) para ser disponibilizada também na rede pública.

