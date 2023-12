Inalação de gases do carvão é duas vezes mais mortal do que se pensava, diz estudo

The New York Times

O carvão, combustível fóssil mais sujo, é muito mais prejudicial à saúde humana do que se pensava anteriormente. Segundo novo relatório, as emissões de carvão estão associadas a um risco de mortalidade duas vezes maior que as de partículas finas provenientes de outras fontes.

A pesquisa, publicada na revista Science, relacionou a poluição do carvão a 460 mil mortes entre beneficiários do Medicare com 65 anos ou mais, entre 1999 e 2020.

Pesquisa publicada na revista Science mostra que a inalação da fumaça do carvão é mais perigosa para a saúde humana do que se imaginava - Adobe Stock

O estudo também descobriu, porém, que o fechamento de usinas de carvão nos Estados Unidos, juntamente com a instalação de lavadores nas chaminés para "limpar" a exaustão do carvão, teve efeitos benéficos nesse período. As mortes atribuíveis às emissões de usinas de carvão entre beneficiários do Medicare caíram de cerca de 50.000 por ano em 1999 para 1.600 em 2020, uma diminuição de mais de 95%, segundo os pesquisadores.

"As coisas estavam ruins. Era terrível", disse Lucas Henneman, autor principal do estudo e professor assistente de engenharia ambiental na Universidade George Mason, em uma entrevista. "Fizemos progressos, e isso é realmente bom."

Pesquisadores de seis universidades coletaram dados de emissões de 480 usinas de energia a carvão entre 1999 e 2020. Eles usaram modelagem atmosférica para rastrear como o dióxido de enxofre se converteu em material particulado e para onde foi levado pelo vento, e depois examinaram milhões de mortes de pacientes do Medicare por código postal.

Embora os pesquisadores não pudessem identificar as causas exatas da morte, o modelo estatístico mostrou que áreas com mais partículas de carvão no ar tinham taxas de mortalidade mais altas.

Cento e trinta e oito usinas de carvão contribuíram cada uma para pelo menos mil mortes em excesso, e dez usinas foram relacionadas a mais de 5.000 mortes cada, segundo o relatório.

Os pesquisadores também descobriram que inalar essas partículas finas provenientes da exaustão do carvão era especialmente mortal, apesar de as partículas finas, conhecidas como PM 2.5, serem frequentemente examinadas por seus riscos à saúde.

Eles também publicaram uma ferramenta online mostrando as mortes atribuídas a usinas de energia a carvão individuais.

Cuide-se Ciência, hábitos e prevenção numa newsletter para a sua saúde e bem-estar Carregando...

"Não podemos dizer quanto tempo essas pessoas teriam vivido sem exposição", disse Henneman. "Mas estamos dizendo que elas morreram mais cedo por causa dessa poluição do carvão."

A exigência de que as usinas de energia a carvão "limpem" os poluentes que emitem, removendo o dióxido de enxofre usando uma nuvem de gotículas de água, provou ser um divisor de águas para a saúde pública.

Após a instalação de lavadores em 2009 e 2010 na usina de energia Keystone, na Pensilvânia, o número médio de mortes anuais relacionadas à usina caiu de 640 para 80, aponta o relatório. Os pesquisadores descobriram ainda que o nível médio de PM 2.5 de carvão em todo os Estados Unidos caiu para 0,07 microgramas em 2020, em comparação com 2,34 microgramas por metro cúbico de ar em 1999.

"As pessoas hoje estão vivendo mais tempo sem tanta poluição do carvão no ar", disse Henneman. "É uma grande história de sucesso."

O uso de carvão está diminuindo nos Estados Unidos, mas está aumentando em todo o mundo. Estima-se que atingirá o pico em 2025, momento em que as fontes de energia renovável devem se tornar a maior fonte de produção de eletricidade.

O novo estudo na Science se soma a evidências crescentes dos benefícios para a saúde que surgem ao se afastar da queima de combustíveis fósseis, especialmente para populações vulneráveis.

Na Califórnia, a adição de 20 veículos de emissão zero para cada mil pessoas em um determinado código postal correlacionou-se com uma queda de 3,2% na taxa de visitas a salas de emergência relacionadas à asma, de acordo com um estudo publicado neste ano na revista Science of the Total Environment.

Em Chicago, o fechamento de três usinas de carvão foi seguido por uma diminuição de 12% nas visitas a salas de emergência relacionadas à asma em crianças de quatro anos ou menos que vivem na área em relação às taxas em lugares mais distantes, conforme pesquisa publicada em 2021 no American Journal of Public Health.

E depois que uma grande usina de processamento de carvão foi fechada em Pittsburgh em 2016, houve uma queda imediata de 42% nas visitas semanais ao hospital por problemas relacionados ao coração para os moradores próximos, descobriu outro estudo. Os benefícios para a saúde continuaram, com uma média de 33 hospitalizações a menos por doenças cardíacas para cada um dos três anos após o fechamento da usina em comparação com os três anos anteriores.

Planeta em transe Uma newsletter com o que você precisa saber sobre mudanças climáticas Carregando...



Em maio, a Agência de Proteção Ambiental propôs novas regras que limitariam a quantidade de poluentes que as usinas de energia poderiam emitir e estimou que haveria até US$ 85 bilhões em benefícios climáticos e de saúde. Mas, dado o quão mortais os particulados de carvão foram encontrados, Henneman disse que os benefícios provavelmente seriam muito maiores.



Restrições mais rigorosas às pequenas partículas aerotransportadas também poderiam resultar em uma redução de 7% nas taxas de mortalidade para pessoas idosas negras e de baixa renda que há muito tempo estão expostas ao ar mais poluído do país, segundo pesquisas publicadas no início deste ano.