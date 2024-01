Como proteger sua saúde nas férias de verão

São Paulo

Se você está lendo essa newsletter de algum local do Brasil ou do hemisfério sul, pode estar aproveitando os dias de calor típicos do verão. Na edição de hoje, mostro os cuidados com a saúde nessa época do ano.

Um aviso: em razão das minhas férias, a newsletter fará uma pausa de algumas semanas. Voltarei à sua caixa de email em 13 de fevereiro. Obrigada pela leitura e até mais!

Verão é igual a praia? Sim, para quem gosta, claro. E antes de dar aquele mergulho no mar é importante saber a qualidade da água que você vai (ou não) entrar. Um levantamento da Folha (veja aqui) mostra a qualidade das praias no litoral brasileiro. São 1.318 locais monitorados —quase metade é considerada ruim ou péssima.

Praias onde há despejo de esgoto no mar, derramamento de óleo e de outros produtos que podem alterar as características físicas e químicas da água devem ser evitadas.



O principal risco está associado às infecções por bactérias presentes na água e areia, como Escherichia coli (E. coli). Quando o nível deste microrganismo está elevado, ingerir a água ou banhar-se pode levar a quadros de vômito, diarreia e infecções urinárias.

Outros riscos associados à saúde com agravamento no verão são os que vêm do sol. Explico os dois mais comuns:

- Queimaduras: pode formar bolhas, vermelhidão e descamamento da pele. Estão associadas ao risco de desenvolvimento de câncer no futuro.

- Insolação: é um quadro associado ao mal-estar por exposição prolongada ao sol. Se manifesta com tontura, enjoo, vômitos, dor de cabeça e mal-estar prolongado..

O que fazer? Use sempre, sempre, sempre (lembre-se de Pedro Bial na década de 90) filtro solar, independente do nível de exposição –aquele clássico "ah, mas eu só fico embaixo do guarda-sol" também precisa de proteção.

O protetor impede que a luz UV dos raios solares penetre nas células da derme (pele);

Veja aqui o guia da Folha de protetores solares faciais de até R$ 100.

Outro quadro comum com risco à saúde no verão é a desidratação, relacionada à perda de água e de sais minerais pelo corpo. Na piscina ou no mar, a sensação de sede e de perda de água pelo suor pode ser reduzida, por isso é importante manter-se sempre hidratado. Crianças e idosos são os grupos de maior atenção para os sinais de desidratação.



O consumo de bebidas alcoólicas também agrava a desidratação, pois o álcool está associado ao aumento da diurese (vontade de fazer xixi). Sem a reposição adequada de líquidos, o corpo pode começar a apresentar sinais de desidratação, como boca seca, diarreia, dor de cabeça, sonolência e vômitos.

