Folha testa protetores solares de até R$ 100 que prometem controlar oleosidade do rosto

Com a chegada do verão, ondas de calor e a promessa de anos cada vez mais quentes, a máxima é: use sempre protetor solar.

Mas, ao entramos em uma farmácia, encontramos ao menos dez produtos diferentes de cada marca. Com tantas opções com FPS (Fator de Proteção Solar) 30, FPS 70, para pele oleosa, facial, corporal, efeito matte, cremoso ou líquido, qual escolher?

Os 15 protetores solares faciais testados pela Folha - Rubens Cavallari/Folhapress

Para ajudar, a Folha provou 15 protetores solares que prometem controlar a oleosidade do rosto. O produto deveria custar até R$ 100, ser antioleosidade, ter no mínimo FPS 30 e aparecer em grande quantidade nas farmácias com filiais em todo o Brasil.

A médica Giselle Sanches, membro da SBD (Sociedade Brasileira de Dermatologia), nos ajudou a delimitar o teste, que também julga textura, cheiro, irritabilidade dos olhos, formato da embalagem e controle da oleosidade.

Para a análise, selecionamos cinco jornalistas da Folha, que testaram um produto por dia. São elas Patrícia Pasquini, 51, repórter de Equilíbrio e Saúde (pele oleosa, sensível e com rosácea); Nadine Nascimento, 28, editora-assistente da Ilustrada (pele mista e acneica); Regiane Soares, 51, redatora de Impresso (pele oleosa e madura); Marina Costa, 24, repórter de Especiais (pele seca); Dani Braga, 37, editora-adjunta de Audiência (pele oleosa e acneica).



Avène Mat Perfect Fluido Antiacne FPS 60

Com textura leve, o protetor da Avène é fácil de espalhar, requer um tempo razoável para ser absorvido pela pele, não irrita os olhos e tem aroma sutil que não incomoda. O formato pequeno cabe na bolsa e auxilia a aplicação.

O controle da oleosidade, com efeito mate, funciona para peles secas, mistas e maduras. Em peles mais oleosas e quando usado com hidratante, funciona por no máximo cinco horas.

O efeito mate é suave e chega a facilitar a maquiagem.

Com 40 gramas, tem preço médio de R$ 80 em farmácias

Bioderma Photoderm Antioleosidade FPS 30

O protetor da Bioderma tem textura de gel-creme é razoavelmente fácil de espalhar e de rápida absorção. Não irrita os olhos, tem zero resíduo branco e um aroma que agrada. O formato tradicional não atrapalha.

Consegue controlar a oleosidade de peles secas, mistas e maduras. "Tenho a pele bem oleosa e apenas a região 'T' [testa, nariz e queixo] apresentou aspecto brilhoso ao longo do dia", diz Braga.

O produto, porém, não controlou a oleosidade de peles mais sensíveis.

Com 40 gramas, tem preço médio de R$ 60 em farmácias

Darrow Actine FPS 30

Com textura fluida e sem cheiro, o protetor cumpre as promessas de controle de oleosidade duradouro, toque seco, zero resíduo branco e absorção rápida.

O formato de bisnaga tem abertura grande para a saída do produto aquoso e exige cuidado no manuseio.

"Mesmo usando base por cima, não preciso utilizar lencinho para retirar o excesso de oleosidade ao longo do dia, o que é bastante comum para mim", diz Braga, única que percebeu um controle da oleosidade inferior a dez horas.

Com 40 gramas, tem preço médio de R$ 83 em farmácias

Episol Sec Oc FPS 30

Com textura leve, o Episol espalha fácil e é absorvido em tempo razoável. Em algumas peles, pode ter efeito acinzentado após a aplicação. A embalagem com abertura grande propicia o desperdício do produto e gera insegurança para carregá-lo na nécessaire.

Não irrita os olhos, mas pode ter efeitos indesejados. "Senti que a maquiagem que estava nos olhos deu uma boa derretida. Fiquei com o famoso 'aspecto panda'", diz Braga.

Controla a oleosidade de peles secas, mistas e maduras. Em uma pele mais oleosa, segura o brilho por até quatro horas. Em peles mais sensíveis, não cumpre a função. "Não controlou nem na primeira hora após a aplicação", diz Pasquini.

Com 60 gramas, tem preço médio de R$ 90 em farmácias

Eucerin Sun Oil Control FPS 60

O protetor da Eucerin tem textura de gel-creme, fácil de espalhar e de ser absorvida na pele. Não irrita os olhos e tem aroma cativante. A embalagem é diferente, com um bico que facilita a aplicação, e agradou às testadoras.

O ponto forte é o controle satisfatório da oleosidade em todas as peles, chegando a seis horas nas mais oleosas. Cumpre ainda as promessas de efeito antibrilho e mate. "Ele se adapta muito bem à pele oleosa", diz Pasquini.

Com 52 gramas, tem preço médio de R$ 50 em farmácias

Filtrum Ultraseco FPS 30

Quase sem cheiro, o creme tem textura densa e rápida absorção. Não irrita os olhos e não deixa resíduo branco. O formato tradicional não incomoda.

A ponto mais forte é o controle da oleosidade. "Por seis horas não senti a necessidade de passar papel ou lencinho no rosto para esconder o brilho", diz Braga.

Pasquini, que tem rosácea, afirma que o protetor clareou moderadamente as manchas do seu rosto.

Com 60 gramas, tem preço médio de R$ 60 em farmácias

Garnier SkinActive FPS 30

Com textura cremosa, o Garnier é mais difícil de espalhar e é absorvido pela pele em tempo razoável. Não irrita os olhos e tem aroma sutil, que não incomoda. O formato de bisnaga não atrapalha.

O resíduo branco dura um pouco mais de tempo após a aplicação e pode aparecer na pele quando em contato com água.

Depois de ser absorvido, o protetor deixa a pele com toque macio em peles secas, mas pode propiciar um aspecto "grudento" em peles oleosas, como ocorreu com Braga. Controla a oleosidade, mas não cumpre a promessa de 12 horas de efeito mate.

Com 40 gramas, tem preço médio de R$ 30 em farmácias

ISDIN Fusion Water FPS 60

O protetor da Isdin tem textura leve, fácil de espalhar na pele, e é absorvido em tempo razoável. Não irrita os olhos, não deixa resíduos brancos e tem um aroma leve, que não incomoda. O formato compacto agrada por caber na nécessaire.

Em peles mistas ou maduras, o produto consegue controlar a oleosidade durante todo o dia. Peles mais oleosas usufruem do efeito por até cinco horas, mas o tempo pode ser menor em peles sensíveis. Quem tem pele seca, pode perceber um resultado de ressecamento.

"É um produto caro se comparar o preço e a quantidade do produto no frasco, mas eu compraria porque ele é bem fluido e de fácil aplicação", diz Soares. Já Pasquini afirma que não compraria: "Melhorou um pouco [a oleosidade], mas por poucas horas".

Com 40 gramas, tem preço médio de R$ 99 em farmácias

L'oréal Solar Expertise FPS 60

O protetor da L’oréal tem textura densa e é absorvido em tempo razoável. O cheiro não incomoda, mas pode lembrar o tradicional "aroma de praia". O produto deixa resíduos brancos em algumas peles.

"Notei que a maquiagem ao redor dos olhos deu uma derretida", diz Braga. Regiane Soares afirma que o produto irritou seu olho. As outras testadoras não sentiram irritação.

O protetor conseguiu controlar a oleosidade das peles mistas e maduras. Em peles oleosas, deixa a pele seca, mesmo com maquiagem, por mais de quatro horas. Mas não funcionou em peles mais sensíveis. "Não cumpriu nada do que prometeu e não parece ser antioleosidade", diz Pasquini.

Para Costa, o ponto mais negativo do produto foi perceber que ele obstrui os poros —ou seja, é comedogênico.

"No dia seguinte ao teste (usando o mesmo creme hidratante de todos os casos), acordei com cravos principalmente na testa, mas também em áreas incomuns para a minha pele, como nas bochechas, no queixo e ao redor da boca", diz.

Com 40 gramas, tem preço médio de R$ 40 em farmácias

La Roche-Posay Anthelios + Airlicuim FPS 80

O protetor da La Roche-Posay tem textura consistente, é fácil de espalhar e tem rápida absorção. Com toque seco, promove sensação de hidratação em peles oleosas. Não irrita os olhos, não deixa resíduo branco e tem um cheiro marcante que não incomoda. A embalagem tradicional não atrapalha.

O controle da oleosidade é satisfatório em todas as peles. Nas mais sensíveis, com rosácea e oleosidade, segura o brilho por até 8 horas.

"Acredito que pode ser um aliado para peles irritadas —e já usei o produto nesta situação— por incluir, além dos ativos hidratantes, água termal em sua composição", diz Braga. Para ela, o produto perde pontos pelo preço elevado.

Com 40 gramas, tem preço médio de R$ 88 em farmácias

Needs Controle de Oleosidade FPS 70

O Needs tem textura leve, é fácil de espalhar e é absorvido em tempo razoável. Não irrita os olhos e tem cheiro suave, que não incomoda.

Deixa sensação de hidratação em peles secas, mistas e maduras, mas pode deixar aspecto viçoso em peles mais oleosas. O controle da oleosidade também não chega a oito horas em peles mais sensíveis. "Não tem toque seco, nem uniformizou minha pele", diz Pasquini.

Para Braga, que reclamou de um aspecto "acinzentado" na pele após a absorção, o produto tem ótimo custo-benefício, considerando o preço e o FPS 70. "Prefiro um que proporcione mais tempo de antioleosidade e tenha toque mais seco e efeito mate, mas em termos de proteção, é uma opção muito bem-vinda", diz.

Com 40 gramas, tem preço médio de R$ 40 em farmácias

Neutrogena Sun Fresh Derm Care FPS 70

O protetor da Neutrogena tem textura entre consistente e precisa ser bem espalhado para ser absorvido. Pode deixar o rosto levemente esbranquiçado ao longo do dia e quando em contato com água.

O produto irritou os olhos de uma participante e tem o cheiro típico de protetor solar de praia, que não chega a incomodar.

O controle de oleosidade funciona para peles mistas e maduras, mas fica aquém do esperado para peles oleosas, sensíveis e quando usado com outros cosméticos.

"Controlou por cerca de quatro horas, bem diferente do que promete a embalagem: 12 horas", diz Braga. O bom custo-benefício, para ela, fica por conta do preço. "Considerando que a função mais importante de um protetor é, por óbvio, proteger."

Com 40 gramas, tem preço médio de R$ 46 em farmácias

Nivea Sun Controle de Oleosidade FPS 50

O protetor da Nivea tem textura fluida, fácil de espalhar e absorção rápida em geral. O cheiro, característico de produtos da marca, não incomoda. O produto não irrita os olhos, nem deixa resíduo branco.

A embalagem facilita a saída do produto, mas pode causar desperdícios por ser grande.

O controle de oleosidade é considerado satisfatório em peles mistas e maduras. Em peles mais oleosas, funciona por até quatro horas.

"O efeito matte é imperceptível ou não tem", diz Pasquini. "A pele fica pegajosa por um tempo maior, comparado aos concorrentes", afirma Braga.

Com 50 gramas, tem preço médio de R$ 45 em farmácias

Sallve FPS 50

Com textura aquosa, o protetor da Sallve é razoavelmente fácil de espalhar, tem rápida absorção, não irrita os olhos e não deixa resíduo branco. O cheiro, um pouco mais marcante, incomoda algumas pessoas.

O controle da oleosidade é satisfatório para a maioria das peles, exceto as mais sensíveis. Para Pasquini, o protetor não tem efeito matte —ponto forte para as demais testadoras.



"Depois de seco, a pele fica com um toque aveludado, como se tivesse passado uma camada leve de primer", diz Braga.

Com 40 gramas, tem preço médio de R$ 70 em farmácias

Vichy Capital Soleil FPS 70

O protetor da Vichy tem textura consistente, é fácil de espalhar e demora um pouco a mais para ser absorvido pela pele. O formato facilita a saída do produto, que não irrita os olhos e tem um cheiro leve que não incomoda.

Um ponto negativo é que deixa resíduo branco no rosto após absorção. "O protetor esfarelou e deixou a pele com ‘casquinhas’ brancas depois da primeira aplicação do dia, pela manhã", diz Costa. Outro, é que não cumpre a promessa de toque seco. "O rosto fica branco e com aspecto grudento por um tempo", diz Braga.

O controle de oleosidade é satisfatório e dura o dia todo em peles secas, mistas e maduras. Não cumpre as 12 horas prometidas em peles mais oleosas e não consegue controlar a oleosidade de peles mais sensíveis.

Com 40 gramas, tem preço médio de R$ 80 em farmácias