Entenda a intoxicação por monóxido de carbono

São Paulo

Na manhã de segunda (1º), quatro jovens foram encontrados mortos dentro de um carro BMW na rodoviária de Balneário Camboriú. Morreram uma jovem de 19 anos e três rapazes de 16, 21 e 24 anos.

A principal suspeita da Polícia Civil de Santa Catarina é de que o grupo tenha sido vítima de uma intoxicação por monóxido de carbono (CO) —gás tóxico inodoro e incolor produzido pela combustão incompleta de qualquer substância que contenha carbono—, que vazou do motor para dentro do veículo em que estavam.

Jovens foram encontrados mortos dentro de uma BMW estacionada na rodoviária de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, na manhã desta segunda-feira (1º) - Divulgação / Polícia Militar de Santa Catarina

O caso ocorre pouco mais de três meses da morte do banqueiro cearense José Bezerra de Menezes Neto, conhecido como Binho Bezerra, 66, e sua mulher, Luciana, 62, em um condomínio de luxo em Guarujá, no litoral paulista.

Em julho de 2023, a intoxicação por monóxido de carbono também foi a causa da morte de um casal encontrado morto em um chalé da pousada Aroma de Jasmim, em Monte Verde, distrito de Camanducaia (MG).



O que acontece ao inalar monóxido de carbono?

A morte por inalação de CO ocorre em minutos, principalmente se a pessoa estiver dormindo, embriagada ou em outra condição que dificulte a percepção.

"O monóxido de carbono inalado se liga à hemoglobina, que impede o transporte de oxigênio. Se você inala uma quantidade pequena, tem sintomas leves. Tudo depende do tempo, da exposição e da quantidade [inalada]", afirma Andrea Sette, pneumologista do Hospital São Luiz Itaim, da Rede D'Or.

Quais os sintomas da inalação de CO?

Leves:

cansaço

sonolência

tontura

dor de cabeça

dor abdominal

vômito

dor no peito

confusão mental

dificuldade de concentração

Graves:

convulsões

alteração do estado neurológico

ataxia (distúrbio neurológico que causa a perda de coordenação motora)

arritmias cardíacas

isquemia do miocárdio

acidose metabólica

coma

O que se sabe até agora no caso dos quatro jovens?

O veículo onde as vítimas estavam é uma BMW em que eles estavam havia passado recentemente por uma customização no escapamento para aumentar o ronco do motor. Ainda não se sabe quem era do dono do carro.

Peritos da Polícia Civil identificaram uma perfuração entre o motor e o painel do veículo, fazendo com que o monóxido de carbono vazasse para o interior do carro onde o grupo estava. Como o ar-condicionado estava ligado, os vidros estavam fechados, concentrando o gás no espaço confinado.

De acordo com o delegado Bruno Effori, responsável pelo caso, o grupo foi à rodoviária buscar uma jovem que estava chegando à cidade de ônibus. Ela relatou à polícia que, ao encontrar o grupo, eles comentaram estar com mal-estar, enjoo, vômito e tremedeira.

Segundo ela, todos estavam se sentindo mal, mas aparentemente conscientes. Resolveram, então, ficar ali por três, quatro horas, com o veículo ligado, com o ar-condicionado ligado.

"Ela [a testemunha] ficou entrando e saindo do veículo, porque ela não queria ficar ali dentro, porque estava se sentindo bem. Provavelmente foi isso que a salvou", disse Effori.