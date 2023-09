O banqueiro cearense José Bezerra de Menezes Neto, conhecido como Binho Bezerra, e sua mulher, Luciana, foram encontrados mortos, na manhã deste sábado (9), na casa de veraneio da família na praia de Iporanga, em Guarujá, no litoral de São Paulo.

O casal deixa três filhos: Marcelo, Rafael e Rodrigo. Marcelo é casado com a influenciadora Marcella Minelli, irmã de Gabriela Pugliesi.

A suspeita inicial é que um vazamento de gás tenha provocado a morte do casal, mas a polícia investigará o caso e uma perícia será realizada no local.

O banqueiro Binho Bezerra - Mathilde Missioneiro/Folhapress

Os corpos de Bezerra e da mulher foram encontrados no quarto da casa, que fica localizada em um condomínio fechado. Dois cachorros também estavam mortos no local.

O banqueiro apareceu na lista de bilionários brasileiros divulgada pela revista Forbes, no fim do ano passado. Bezerra estava na 205ª posição, com patrimônio de R$ 1,55 bilhão.

Segundo a publicação, o empresário fazia parte da terceira geração de controladores do BicBanco, hoje CCB Brasil, que foi vendido para o China Construction Bank por R$ 1,62 bilhão, em 2013.

Binho era sócio da administradora de consórcios Ademicon e tinha outros negócios.

O banqueiro fazia parte de uma família de tradição política do Ceará. O seu pai, Humberto Bezerra, foi deputado federal, prefeito de Juazeiro do Norte nos anos 1960 e vice-governador do estado em 1970.

Já o seu tio Adauto, que era irmão gêmeo de Humberto, foi governador do Ceará entre 1975 e 1978, nomeado pelos militares.

Em 2021, um dos irmãos do banqueiro, o médico e empresário Sérgio Bezerra morreu vítima de complicações da Covid.