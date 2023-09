Entenda a intoxicação por monóxido de carbono, que matou bilionário e mulher em Guarujá

São Paulo

O banqueiro cearense José Bezerra de Menezes Neto, conhecido como Binho Bezerra, 66, sua mulher, Luciana, 62, foram encontrados mortos na manhã de sábado (9) na casa de veraneio da família em um condomínio de luxo em Guarujá, no litoral de São Paulo.

O casal morreu intoxicado por monóxido de carbono, de acordo com o laudo toxicológico. O vazamento ocorreu por causa de um rompimento no tubo do aquecedor a gás da casa, e a Polícia Civil agora investiga o que causou a fissura na tubulação.

Em julho deste ano, um casal foi encontrado morto em um chalé da pousada Aroma de Jasmim, em Monte Verde, distrito de Camanducaia (MG). A causa da morte também foi intoxicação por monóxido de carbono, que teria sido causada pelo uso inadequado de uma lareira.

O banqueiro Binho Bezerra morreu com a esposa, Luciana, após ambos inalarem monóxido de carbono - Mathilde Missioneiro - 13.set.2022/Folhapress

Ambientes com equipamentos de aquecimento a gás precisam de ventilação permanente e adequada, de forma que permita a entrada e a saída do ar. Quando a ventilação é insuficiente ocorre a concentração de monóxido de carbono (CO), que é um gás tóxico que não tem cheiro nem cor. A reportagem ouviu especialistas sobre o assunto.





O que acontece ao inalar monóxido de carbono?

A morte por inalação de CO ocorre em minutos, principalmente se a pessoa estiver dormindo, embriagada ou em outra condição que dificulte a percepção.

"O monóxido de carbono inalado se liga à hemoglobina, que impede o transporte de oxigênio. Se você inala uma quantidade pequena, tem sintomas leves. Tudo depende do tempo, da exposição e da quantidade [inalada]", afirma Andrea Sette, pneumologista do Hospital São Luiz Itaim, da Rede D'Or.

No caso de uma intoxicação leve, os sintomas são:

cansaço

sonolência

tontura

dor de cabeça

dor abdominal

vômito

dor no peito

confusão mental

dificuldade de concentração

Além dos riscos oferecidos por aquecedores, o uso de lareiras, churrasqueiras e geradores de energia também exige atenção.

O aquecedor a gás deve ser instalado em que espaço da casa?

Aquecedores a gás devem ser colocados necessariamente em ambientes com ventilação permanente, e o aparelho precisa ser instalado por um profissional qualificado.

Segundo Cléver Approbato Bueno de Souza, professor de instalações prediais do curso de engenharia civil da FMU e especialista do Inmetro, o aquecedor pode ser instalado em áreas de serviço ou sacadas, por exemplo, desde que esteja em conformidade com a norma 13.103 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), que lista requisitos mínimos para a instalação de aparelhos a gás em residências.

Como deve ser feita a manutenção do aquecedor a gás?

O equipamento deve passar por manutenção uma vez ao ano —ou conforme as recomendações do fabricante.

Já a inspeção deve ser feita a cada cinco anos, de acordo com a norma 15.923 da ABNT. Não há uma lei nacional sobre o tema, mas no Rio de Janeiro, por exemplo, a lei estadual 6.890/2014 determina que a inspeção de instalações a gás em residências e estabelecimentos comerciais deve ser feita a cada cinco anos.

Como acontecem os acidentes?

O aparelho sem manutenção adequada pode gerar mais monóxido de carbono. Os riscos aumentam em dias frios, com o hábito de fechar portas e janelas.

"No frio, a pessoa fecha todas as janelas, inclusive as da área de serviço, para tomar banho. Então não há oxigenação suficiente dentro do ambiente onde está instalado o aparelho e ocorre a produção de monóxido de carbono", afirma o professor Cléver de Souza.

Segundo o professor, poucos minutos já oferecem perigo. "Essa produção de monóxido de carbono num banho de cinco ou dez minutos pode intoxicar e matar", afirma.