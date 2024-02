Uso de fentanil se espalha no interior do México em meio à epidemia nos EUA

Monterrey (México) | Reuters

O adolescente que chegou à clínica de reabilitação de drogas de Jose de Jesus Lopez, na cidade industrial mexicana de Monterrey, em dezembro, tinha sintomas incomuns.

A família do jovem o havia levado ao hospital alguns dias antes quando ele teve dificuldade para respirar e desmaiou depois de supostamente consumir cocaína, disse o diretor. Agora ele estava suando e nauseado. Estava vomitando e não conseguia dormir.

Um usuário de drogas prepara uma mistura com heroína e droga em Ciudad Juarez, no Mexico - 24.jul.2023 - Jose Luis Gonzalez/Reuters

"Algo não está certo", pensou Lopez, que também é o diretor de uma rede de centros de tratamento de dependência no estado de Nuevo León, onde Monterrey está localizada.

Os sintomas do garoto pareciam mais com abstinência de opioides, mesmo que Monterrey esteja a centenas de quilômetros a sudeste dos poucos pontos quentes de heroína e fentanil do México, que ficam em cidades fronteiriças do noroeste como Tijuana e Nogales.

Por precaução, Lopez fez um teste de urina. O resultado foi positivo para fentanil.

Embora o México seja um importante centro de tráfico do altamente potente opioide sintético, até agora evitou uma epidemia de consumo em seu próprio território.

Mas entrevistas com mais de duas dezenas de pesquisadores de drogas e autoridades de saúde, bem como dados obtidos por pedidos de informação, revelam que o uso da droga está se infiltrando mais no México, embora a escala de consumo seja obscurecida pela falta de dados e testes.

O medo entre alguns pesquisadores e autoridades é que o uso de fentanil possa seguir a trajetória da metanfetamina ao longo da última década, disseram seis das fontes. A metanfetamina começou como um produto destinado aos Estados Unidos, mas se transformou em um problema de drogas doméstico ao longo da última década.

A comissão de saúde mental e dependência do México (Conasama) classificou o fentanil como uma "droga emergente" devido a um aumento de usuários buscando tratamento, embora os usuários de

opioides representem menos de 2% das cerca de 168 mil pessoas que buscaram tratamento de drogas em 2022, o ano mais recente para o qual os dados estão disponíveis.

"O fentanil não é um problema de saúde pública neste momento", diz Evalinda Barron, diretora geral da Conasama. Ainda assim, ela disse, "é uma preocupação".

Ao contrário dos EUA, onde opioides sintéticos potentes como o fentanil causam dezenas de milhares de overdoses fatais por ano, o México registrou oficialmente menos de duas dezenas de mortes relacionadas a opioides em 2021, o ano mais recente para o qual dados do governo estão disponíveis.

O ministério da saúde do México reconheceu publicamente lacunas nos dados. A pasta não respondeu a um pedido de estatísticas mais recentes. O escritório do presidente não respondeu a perguntas para esta reportagem.

O ministério da segurança encaminhou à Reuters comentários públicos da ministra Rosa Icela Rodriguez de que o México estava trabalhando com os Estados Unidos e o Canadá para impedir o tráfico de drogas sintéticas.

O México é muito menos propenso do que os EUA a uma epidemia de fentanil, dizem algumas autoridades de saúde e especialistas, porque não tem a mesma história de abuso de medicamentos prescritos para dor e consumo de heroína. Ainda assim, autoridades estão soando o alarme, inclusive através de uma campanha de informação pública alertando sobre os riscos da droga no rádio, internet e nas escolas.

O presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador disse em janeiro que, embora o consumo de fentanil seja baixo, o país "tem que ter cuidado com isso" e ele estava buscando mais informações sobre seu uso em diferentes estados.

Em Nuevo León, o número de corpos que testam positivo para fentanil tem aumentado, mostram dados do escritório do procurador-geral.

Em 2013, um cadáver testou positivo. Em 2018, foram 47. Até 2023, 180 corpos testaram positivo, cerca de 4% das milhares de autópsias realizadas pelo escritório do procurador-geral no ano passado.

Os vestígios nos corpos de Nuevo León não significam que o fentanil foi a causa da morte. As autópsias no estado são frequentemente realizadas quando a causa suspeita da morte foi acidentes de trânsito ou homicídios. Alguns podem ter tido fentanil médico administrado legalmente em seus sistemas.

Ainda assim, diz Carlos Magis, professor de saúde pública na Universidade Nacional Autônoma do México, os dados apontam para "a realidade de uma epidemia crescente".

"O aumento é muito sério", diz Magis, cuja pesquisa com colegas, incluindo o rastreamento de relatos da mídia local, estima que centenas de mexicanos podem estar morrendo de overdoses de opioides anualmente.

FALTA DE DADOS

Os dados sobre o uso de fentanil no México estão longe de ser abrangentes.

Autoridades forenses em mais de um terço dos estados não possuem equipamentos para detectar se a droga está presente em cadáveres, segundo respostas a pedidos de informação feitos pela Reuters a todos os 32 estados.

Dezessete estados disseram ter equipamentos para detectá-lo em cadáveres, variando de testes rápidos de urina a métodos avançados como máquinas de cromatografia líquida-espectrometria de massa, que analisam substâncias químicas em amostras biológicas.

Em 13 estados, incluindo a populosa Cidade do México e o Estado do México, os serviços forenses estaduais não tinham capacidade para detectar especificamente o fentanil. Um estado disse que não conseguiu encontrar registros de capacidade de teste. Outro não havia respondido até o momento da publicação.

Barron, cujas responsabilidades também incluem saúde mental, afirma que tais testes são importantes, mas há outras lacunas de dados mais urgentes afetando seu trabalho, como o rastreamento preciso das mortes por suicídio.

"Sempre há escassez de recursos", diz ela.

Ainda assim, a falta de testes dificulta a compreensão da extensão do alcance do fentanil no México.

"Estamos subestimando, com certeza, o número de pessoas que estão morrendo por overdose", afirma Cecilia Farfan-Mendez, especialista em segurança do México na Universidade da Califórnia em San Diego.

O subsecretário de saúde do México, Hugo Lopez-Gatell, durante uma coletiva de imprensa em abril, reconheceu a possível subnotificação nas mortes relacionadas a opioides, ressaltando que o número de mortos ainda seria menor do que nos Estados Unidos, mesmo que estivesse errado por um fator de 100.

ROTAS DE ABASTECIMENTO

No México, o consumo atual de fentanil é mais prevalente ao longo das rotas de transporte com destino aos EUA, especialmente nas regiões de fronteira.

Isso ocorre porque os cartéis mexicanos frequentemente deixam pequenas quantidades de drogas pelo caminho para criar mercados locais, cobrir custos operacionais e pagar salários em espécie, disse o consultor de segurança mexicano David Saucedo, que trabalha com governos estaduais e empresas em questões de segurança nacional.

As cidades fronteiriças onde as drogas entram nos Estados Unidos se tornam os maiores mercados. Os carregamentos que os grupos criminosos não conseguem contrabandear são vendidos no lado mexicano, disse Josue Gonzalez, ex-oficial federal de segurança mexicano.

De fato, quase 60% das 333 pessoas mostradas pelos dados da Conasama que buscaram tratamento para uso de fentanil em 2022 estavam em apenas quatro municípios fronteiriços —Tijuana e Mexicali na Baixa Califórnia, e Nogales e San Luis Rio Colorado em Sonora— que ficam ao longo da rota do Pacífico, o caminho mais utilizado para o tráfico de fentanil, de acordo com dados de apreensão dos EUA.

Mas os grupos criminosos diversificaram e expandiram suas rotas, movendo quantidades menores da droga pelo centro e leste do México, diz Gonzalez.

"O que os criminosos querem é ter inovação, novas rotas e o menor risco possível", diz ele.

A mudança de rotas abre caminho para o consumo em novas partes do país, afirma Saucedo.

As autoridades apreenderam 150 quilos de fentanil com destino aos EUA em Nuevo Leon nos últimos ano e meio —uma quantidade "sem precedentes" para o estado, diz o secretário de segurança Gerardo Palacios à Reuters.

Juan Roque, chefe de saúde mental e dependência do departamento de saúde de Nuevo Leon, afirma que o estado registrou apenas alguns casos de consumo de fentanil, e que os usuários adquiriram o hábito em outro lugar. Ele e Palacios dizem que não há evidências de que o fentanil esteja sendo misturado a outras drogas, como cocaína ou metanfetamina, que circulam localmente.

Mas, na clínica de reabilitação em Monterrey, é isso que Lopez acredita que aconteceu com seu paciente adolescente, que disse nunca ter consumido fentanil intencionalmente, e cuja urina também testou positivo para metanfetamina.

"Muitas pessoas podem morrer se não prestarmos atenção a isso", diz Lopez, que agora mantém tiras de teste de fentanil em sua mesa.

O aumento do fentanil nas regiões tradicionais de opioides do México tem sido bem documentado.

Um estudo de 2020 descobriu que 93% das 59 amostras de heroína coletadas em Tijuana estavam adulteradas com a droga. Mais recentemente, 126 dos quase 900 corpos que passaram pelo necrotério de Tijuana testaram positivo entre março de 2023 e dezembro de 2023.

Em Mexicali, uma cidade vizinha com sua própria história de uso de heroína, o número subiu para quase um quarto dos 1.764 corpos testados desde junho de 2022, mostram dados estaduais.

Vestígios de fentanil estão aparecendo em outras partes do país. Um artigo recentemente publicado com base em testes em um festival de música de 2022 nos arredores da Cidade do México descobriu que 2 de 4 amostras de cocaína e 14 de 22 amostras de MDMA estavam adulteradas com o opioide.

Roque, no departamento de saúde de Nuevo Leon, diz que o aumento da metanfetamina no México, mais de duas décadas após seu uso ter aumentado nos EUA, o fez temer que o mesmo acontecesse com o opioide sintético muito mais letal.

Em todo o país, o tratamento para o uso de metanfetamina disparou nos últimos dez anos, passando de menos de 10% das pessoas que buscam tratamento de reabilitação em 2013, para quase metade em 2022, de acordo com dados governamentais nacionais.

"Uma parte maior começou a ficar deste lado da fronteira", diz Roque sobre a onda de metanfetamina. "O mesmo poderia acontecer conosco com o fentanil."