Dengue leva prefeitura de Belo Horizonte a abrir mais um hospital temporário

Belo Horizonte

Um hospital temporário com 40 leitos para atendimento de casos de dengue, zika e chikungunya foi aberto nesta quinta (7) pela Prefeitura de Belo Horizonte, na região oeste da capital. A unidade terá funcionamento 24 horas e foi instalada no prédio do antigo Hospital Santana, desativado.

A estrutura tem cinco consultórios e 170 profissionais, entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares administrativos e farmácia. Segundo a prefeitura, no hospital funcionará um CAA (Centro de Atendimento às Arboviroses) com capacidade para prestar assistência a 200 pessoas diariamente. Não há necessidade de marcação de horário.

Hospital temporário na região oeste terá consultas e unidade para hidratação; outras duas estruturas semelhantes já funcionam na cidade - Rodrigo Clemente/Divulgação/Prefeitura de Belo Horizonte

No hospital temporário há ainda uma URV (Unidade de Reposição Volêmica), para aplicação de soro, com capacidade para receber 400 pacientes por mês. Nesse serviço são atendidas pessoas que necessitam de hidratação venosa e acompanhamento contínuo, com avaliação do quadro a cada duas horas.

Outros dois hospitais com essas mesmas características foram colocados em funcionamento em Belo Horizonte durante a epidemia de arboviroses, ambos na região norte, também com atendimento 24 horas. Um com 32 e outro com 40 leitos.

No último dia 17 a prefeitura declarou estado de emergência em saúde na cidade por causa da dengue. O número de casos confirmados da doença na capital mineira é de 9.959 em 2024, conforme o último balanço, divulgado pela prefeitura na terça (5). O total de mortos já chega a 12. Já os casos de chikungunya somam 769, com uma morte. Sobre a zika, três casos suspeitos foram descartados e um está pendente de confirmação.

Em todo o estado de Minas Gerais, que também já decretou estado de emergência devido à dengue, o total de casos confirmados da doença no último relatório da Secretaria de Estado de Saúde, divulgado nesta segunda (4) é de 144.319, com 44 mortes. Os casos confirmados de chikungunya são 26.621, com nove mortes. Os de zika totalizam cinco, sem mortes.