Droga experimental para obesidade é mais eficaz que o Wegovy em teste inicial

Reuters

A farmacêutica Novo Nordisk anunciou nesta quinta-feira (7) que dados dos primeiros testes do medicamento experimental para obesidade, amicretina, mostraram uma maior perda de peso em comparação com o popular medicamento da companhia Wegovy, fazendo com que suas ações atingissem patamares recordes.

Um estudo de Fase I da versão da pílula mostrou que os participantes perderam 13,1% de seu peso após 12 semanas, disse a empresa em uma reunião com investidores. Isso se compara a uma perda de peso de cerca de 6% após 12 semanas do Wegovy, o medicamento contra a obesidade da Novo Nordisk.

Mulher aplica Ozempic em sua redisência em Dudley, na Inglaterra - Lee Smith/Reuters

Investidores receberam bem a notícia, indicando que a Novo tem mais produtos em sua linha além do Wegovy, que é um sucesso de vendas. As ações da companhia dispararam desde o lançamento das injeções semanais nos Estados Unidos em 2021 e agora a companhia é a empresa listada mais valiosa da Europa, à frente da LVMH.

"A Novo deixou claro que a molécula de amicretina provavelmente formará a base do pipeline de rápido crescimento da empresa", disse o analista do Guggenheim, Seamus Fernandez.

As ações da Novo subiram 5,1%, atingindo um pico recorde após o anúncio. As ações acumulam valorização de mais de três vezes desde junho de 2021, quando a empresa lançou o Wegovy nos EUA.

Quase metade da avaliação atual da Novo é baseada no pipeline de novos medicamentos experimentais da empresa, como a amicretina, de acordo com cálculos de analistas do Berenberg na semana passada.

O Wegovy, que apresentou um resultado de perda geral de peso de 15% após 68 semanas, pertence a uma classe de medicamentos conhecidos como agonistas de GLP-1, originalmente projetados para tratar o diabetes tipo 2, que demonstraram reduzir o desejo por comida e esvaziar o estômago mais lentamente.

Após o sucesso desses medicamentos, as empresas estão trabalhando em outras terapias promissoras para perda de peso, como a amicretina, que tem como alvo um hormônio no pâncreas chamado amilina que afeta a fome.

O Wegovy foi o primeiro de um novo grupo de medicamentos altamente eficazes para perda de peso a ser lançado. A Novo e a Eli Lilly são, até o momento, as líderes no mercado de medicamentos para obesidade, cuja previsão dos analistas é de que valha 100 bilhões de dólares até 2030.

DOENÇA CARDÍACA

O presidente-executivo da Novo Nordisky, Lars Fruergaard Jorgensen, também anunciou que a empresa estava expandindo seu foco em diabetes e terapias de perda de peso para incluir tratamentos de doenças cardiovasculares.

A mudança foi feita depois que a farmacêutica disse, em agosto passado, que um grande estudo havia demonstrado que o Wegovy também tinha um claro benefício cardiovascular, impulsionando os esforços da empresa para levar o medicamento além de sua imagem de droga focada em estilo de vida.

"Qualquer empresa que esteja tão fortemente exposta a uma área terapêutica precisa tentar desenvolver outros pilares para se apoiar", disse Wolfgang Lickl, gerente de portfólio da KB-Vermögensverwaltung. "O sucesso absoluto em diabetes e obesidade tornará isso difícil, mas o campo cardiovascular faz sentido por causa das muitas sinergias", disse ele.

Após o estudo de agosto, a Novo vem tentando convencer as seguradoras de planos de saúde sobre os benefícios de longo prazo do Wegovy e que eles são suficientes para reduzir a carga geral sobre os sistemas de saúde e o custo do tratamento de doenças cardíacas em pessoas com sobrepeso e obesidade.