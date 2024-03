Rio de Janeiro anuncia fim de epidemia de dengue

Curitiba

A prefeitura do Rio de Janeiro anunciou na manhã desta sexta-feira (29) o fim da epidemia de dengue na cidade. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde disse que houve melhora dos indicadores epidemiológicos nas últimas semanas.

Segundo a pasta, a partir deste domingo (31), todos os 11 polos de atendimento de dengue serão convertidos em pontos de vacinação contra a influenza, doença que "tende a dominar o panorama epidemiológico nas próximas semanas".

Prefeitura do RJ reforça que, apesar do fim da epidemia, os cuidados para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti devem ser mantidos - Getty Images

No início de fevereiro, o Rio de Janeiro havia decretado estado de emergência de saúde pública em decorrência do aumento dos casos de dengue.

Até a publicação do decreto, a cidade já tinha registrado mais de 10 mil casos da doença só em 2024. Nesta quinta-feira (28), boletim divulgado pela prefeitura revela 81.637 casos em 2024 e cinco mortes.

O mesmo boletim mostra que o pior cenário do ano foi registrado na semana epidemiológica de 8 a 24 de fevereiro, com 13.511 casos. Já na semana que começou em 17 de março e terminou em 23 de março, o número de casos caiu para 5.395.

O número deve ser ainda menor na semana epidemiológica que se encerra neste sábado (30).

A secretaria reforça, contudo, que, apesar do fim da epidemia, os cuidados para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti devem ser mantidos, "principalmente em casa, onde se encontra a maioria dos focos do vetor da doença".

"Em apenas dez minutos por semana, é possível realizar todas as ações recomendadas contra o surgimento de criadouros do mosquito no ambiente domiciliar, como esvaziar recipientes com acúmulo de água parada, preencher os vasos de planta com areia e limpar ralos e calhas", orienta a pasta.

Mas a cobertura vacinal contra a dengue, destinada ao público entre 10 a 14 anos de idade, segue baixa na cidade –apenas 103.893 doses foram aplicadas até quinta, o que representa 29,3% do total do público alvo.