Saúde vai permitir ampliação da vacina da dengue para 10 a 14 anos

O Ministério da Saúde vai permitir a ampliação do público-alvo da campanha de imunização contra a dengue para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos.

A pasta deve divulgar nesta quarta-feira (6) uma nota técnica com orientações aos estados e municípios. A determinação atual é para vacinar o público de 10 a 11 anos.

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, disse nesta terça-feira (5) que diversos estados pediram a ampliação do público-alvo por causa da baixa procura pelo imunizante nos postos de saúde. Ela afirmou que o ministério vai intensificar a divulgação da campanha de imunização. Nísia disse ainda que o governo deve abrir o "programa de vacinação nas escolas" ainda em março.

Governo federal distribuiu segunda remessa da vacina da dengue - Rubens Cavallari - 19.fev.24/Folhapress

A secretária nacional de Vigilância em Saúde, Ethel Maciel, disse que o ministério realizou um estudo para ampliar o público-alvo para 10 a 14 anos sem interferir na aplicação das duas doses do esquema vacinal. O intervalo entre as aplicações é de três meses.

O ministério comprou 5,2 milhões de doses da vacina contra a dengue. O Brasil registra 1.253.919 casos prováveis da dengue, além de 299 mortes confirmadas e outras 765 em investigação, segundo dados do Ministério da Saúde desta terça-feira.

Vacinação contra a gripe

A ministra Nísia também anunciou a antecipação da vacinação contra a gripe. As campanhas costumam ser realizadas em abril. A pasta afirma que já começou a distribuir as doses aos estados e deve divulgar na quarta-feira uma nota técnica com orientações sobre a aplicação das vacinas.

A secretária Ethel Maciel disse que a orientação do ministério é começar a campanha contra a gripe assim que possível nos municípios. As doses são entregues pela Saúde para os estados, que repassam para as secretarias municipais.

O ministério também pretende disponibilizar no SUS no fim de março vacinas da Covid adaptadas para a variantes XBB do vírus. Maciel disse que a pasta está finalizando a compra emergencial das doses. A pasta ainda não divulgou quantas vacinas da nova geração devem ser compradas.