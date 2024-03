Brasil vacinou contra dengue 15% do público-alvo; SP imunizou 17,5%

São Paulo

O Brasil vacinou 15,4% do público-alvo da imunização contra a dengue no país até essa segunda-feira (4), em meio aos surtos da doença. Segundo o Ministério da Saúde, 1,2 milhão de doses foram distribuídas entre os estados e, dessas, 190 mil foram aplicadas.

Por conta da quantidade limitada de vacinas disponibilizadas pelo fabricante, o público-alvo contempla apenas jovens de 10 a 14 anos localizados em municípios com alta transmissão da doença e incidência do sorotipo 2.

O mosquito Aedes Aegypti, que transmite a dengue - Divulgação/World Mosquito Prog

De acordo com a pasta, o público foi decidido em acordo com estados e municípios, levando em conta as recomendações dos especialistas da CTAI (Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização) e da OMS (Organização Mundial de Saúde). A pasta tenta expandir a produção das vacinas no Brasil, em parceria com o Instituto Butantan e a Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz).

O país registrou mais de 1 milhão de casos prováveis de dengue e 214 mortes confirmadas pela doença de janeiro a março de 2024. No mesmo período do ano passado, o país tinha 207 mil casos.

A taxa de incidência de 617 casos por 100 mil habitantes mostra que a situação é considerada epidêmica, segundo critérios da OMS.

Em São Paulo, segunda a Secretaria de Estado da Saúde, desde 19 de fevereiro, mais de 13,7 mil doses foram aplicadas em residentes dos 11 municípios do Alto Tietê, conferindo uma cobertura de 17,3% da população elegível. No início de fevereiro, 79,4 mil doses foram enviadas pelo Ministério da Saúde ao estado.

O Governo de São Paulo decidiu decretar nesta terça-feira (5) o estado de emergência para a dengue. Santa Catarina, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Distrito Federal e Acre também declararam emergência epidemiológica por causa da doença.

Qdenga

A aprovação do imunizante foi recebida pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) em março de 2023 para pessoas de 4 a 60 anos. Ele é aplicado via subcutânea, em duas doses, com intervalo de três meses.

Crianças que tiveram a doença nos últimos seis meses ou apresentaram doença febril aguda nas últimas 24h não são elegíveis para receber a vacina. Imunodeprimidas que tenham HIV sem tratamento, que passam por quimioterapia e/ou usam medicamentos imunobiológicos também não podem se vacinar.

Meninas de 11 anos que já tiveram a primeira menstruação precisam informar a data do último fluxo.