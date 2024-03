Uso frequente de maconha pode aumentar risco de ataque cardíaco, sugere estudo

The New York Times

Pessoas que fumam maconha com frequência têm um risco maior de ataque cardíaco e derrame, de acordo com um estudo publicado em fevereiro no Journal of the American Heart Association. O artigo é uma análise das respostas à pesquisa anual do governo dos EUA sobre riscos comportamentais de 2016 a 2020.

Os entrevistados responderam a perguntas de saúde, incluindo relatando seus próprios problemas de saúde relacionados a doenças cardíacas.

Aproximadamente 4% dos entrevistados relataram uso diário de maconha, o que os pesquisadores sugeriram aumentar a chance de um ataque cardíaco em 25% e de um derrame em 42%. Entre aqueles que nunca fumaram tabaco, o uso diário foi associado a um risco 49% maior de ataque cardíaco e mais que o dobro do risco de derrame, indicou o estudo.

Aproximadamente três quartos dos entrevistados disseram que fumar era seu principal método de uso de maconha. O outro quarto consumia por vaporização, comestíveis ou bebendo.

Jovem fuma maconha durante um feriado anual informal de Cannabis, em Denver, no Colorado, em 20 de abril do ano passado - Kevin Mohatt - 20-abr-2023/Reuters

"A fumaça de Cannabis libera as mesmas toxinas e partículas que o tabaco", diz a primeira autora do estudo, Abra M. Jeffers, analista de dados do Massachusetts General Hospital em Boston. Ela conduziu a análise durante seu pós-doutorado na Universidade da Califórnia, São Francisco.

O estudo é meramente observacional em sua revisão das respostas à pesquisa; não fornece evidências conclusivas de que o uso regular de maconha causa doenças cardíacas.

Mesmo assim, pesquisadores e especialistas disseram estar preocupados com suas implicações, especialmente porque o uso de Cannabis aumentou nos últimos anos. Trinta e oito estados dos EUA legalizaram o uso medicinal da maconha, e 24 começaram a permitir o uso recreativo.

Nora D. Volkow, diretora do Instituto Nacional de Abuso de Drogas, disse em um email que, à medida que o consumo de Cannabis aumentou, "também houve um aumento no surgimento de efeitos adversos à saúde, incluindo dependência, problemas respiratórios, acidentes, psicose e eventos cardiovasculares".

Cuide-se Ciência, hábitos e prevenção numa newsletter para a sua saúde e bem-estar Carregando...

A Administração de Repressão às Drogas dos EUA está considerando se seguir as recomendações de uma equipe de cientistas federais da FDA (Administração de Alimentos e Medicamentos), que concluíram no ano passado que a maconha deveria ser reclassificada para uma categoria menos restritiva de substâncias controladas. Eles citaram um menor potencial de abuso em comparação com outras drogas, bem como possíveis benefícios médicos da maconha.

Mas os autores do novo artigo alertaram que o uso frequente de maconha "poderia ser um fator de risco importante e subestimado levando a muitas mortes evitáveis".

"Este estudo demonstra que fumar Cannabis pode ser tão prejudicial quanto fumar tabaco", disse a Dra. Salomeh Keyhani, professora de medicina da Universidade da Califórnia, São Francisco, e autora sênior do estudo.

"A Cannabis está sendo comercializada para o público como uma substância inofensiva e que pode ser boa para você", acrescentou Keyhani. "Estou preocupada que estejamos caminhando para uma crise de saúde pública. O progresso no combate ao tabagismo pode ser desfeito."

As doenças cardíacas já são a principal causa de morte no país. De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, 695.000 americanos morreram em 2021 de causas relacionadas a doenças cardiovasculares, como doença arterial coronariana.

Outras pesquisas documentaram o aumento no consumo de maconha. A porcentagem de americanos relatando uso de maconha aumentou para 17% no ano passado, de 7% em 2013, de acordo com uma pesquisa da Gallup.

O novo estudo foi financiado pelo Instituto Nacional do Coração, Pulmão e Sangue, que faz parte dos Institutos Nacionais de Saúde. As pesquisas analisadas vieram de 434.104 entrevistados, que tinham entre 18 e 74 anos. Sessenta por cento eram brancos, 12% eram negros e 19% eram hispânicos.

David C. Goff, diretor de uma divisão cardiovascular no instituto que financiou a pesquisa, alertou que comparar os danos teóricos de fumar tabaco versus maconha era desafiador devido a padrões de consumo diferentes. As pessoas tendem a consumir mais cigarros por dia, mas os usuários de maconha tendem a inalar a maconha mais profundamente e segurá-la por mais tempo.

"O que podemos dizer é que é uma má ideia colocar fumaça em seus pulmões", disse ele.

Mesmo o uso relativamente casual de maconha teve uma associação com doenças cardíacas no novo estudo. O uso semanal foi associado a um risco 3% maior de ataque cardíaco e uma chance 5% maior de derrame.