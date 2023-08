O que explica alta de ataques cardíacos em pessoas abaixo de 40 anos

São Paulo

Esta é a edição da newsletter Cuide-se desta segunda-feira (7). Quer recebê-la no seu email? Inscreva-se abaixo:

Cuide-se Ciência, hábitos e prevenção numa newsletter para a sua saúde e bem-estar Carregando...

A doença cardíaca é a causa número um de mortalidade no mundo. Ela é mais frequente em pessoas mais velhas, mas casos em jovens têm crescido em ritmo alarmante.

Nesta edição, falo das possíveis causas para esse aumento e a importância da prevenção desta condição que tem alta chance de ser fatal.

Dores no peito podem ser sintoma de doença cardiovascular - lovelyday12 - stock.adobe.com

Crescem casos de infarto em jovens

Nenhuma doença mata mais no Brasil e no mundo do que a cardiovascular. O ataque no coração, também chamado de infarto do miocárdio, é o tipo mais comum dela.



Entenda: ele ocorre quando o fluxo sanguíneo de uma das artérias que levam sangue ao coração é bloqueado, normalmente por entupimento —como gordura ou coágulo sanguíneo— ou, mais raramente, devido a alguma condição congênita.

O número de mortes relacionadas às doenças cardíacas no Brasil assusta: foram 400 mil vítimas no ano passado e 240 mil até agora em 2023, segundo dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia disponíveis aqui.

A maioria delas ocorre em indivíduos com mais de 65 anos. Alguns dados, porém, chamam atenção de médicos e cientistas:

Houve crescimento de casos em indivíduos mais jovens, na faixa de 20, 30 e 40 anos ;

A alta observada de 2% ao ano, de 2000 a 2016, segundo a Sociedade Americana do Coração.

O que explica: o aumento de hábitos não saudáveis, como sedentarismo e tabagismo. No caso dos mais jovens, o excesso de sobrepeso e a obesidade, o colesterol e a pressão alta também elevam os riscos, afirma o chefe do serviço de cardiologia do Hospital São Lucas da PUCRS, Paulo Caramori.

Para piorar: esses fatores foram acentuados durante a pandemia, segundo levantamento recente do Covitel 2023 (Inquérito Telefônico de Fatores de Risco para Doenças Crônicas Não Transmissíveis em Tempos de Pandemia).

Houve aumento de 9% para 17% (90% de crescimento) dos jovens na faixa de 18 a 24 anos com obesidade;

Excesso do consumo de álcool, tabagismo e sedentarismo também cresceram nesta faixa etária durante a pandemia.

A Covid em si também vira um fator de risco, já que a doença é inflamatória e pode causar danos no coração.

Sintomas

Em geral, o ataque cardíaco é evidenciado por uma dor forte, que pode ser como um aperto ou queimação semelhante à azia, localizada em qualquer região do peito (no meio do tórax ou parte alta do estômago).

Sim, mas… Há casos de pessoas que sentem sintomas diferentes, principalmente as mulheres. São eles: calafrios, fadiga, náuseas, tontura, falta de ar, dores em outros lugares do corpo, como mandíbulas, pescoço, costas e braços.

Estilo de vida

Prevenção: sim, pode parecer que médicos estão sempre "batendo na mesma tecla" quando falam de prevenção de doenças crônicas, mas o fato é que as formas de prevenir tanto diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares são as mesmas:

Prática de atividade física; Dormir bem; Alimentação equilibrada, com consumo elevado de frutas e legumes e evitar alimentos ricos em gordura, sódio e açúcar (como ultraprocessados); Controlar a hipertensão arterial; Reduzir o estresse; Reduzir ou evitar o consumo abusivo de álcool e cigarro.

CIÊNCIA PARA VIVER MELHOR

Novidades e estudos sobre saúde e ciência