Austrália registra 1º caso de infecção humana por gripe aviária

Sidney (Austrália) e Canberra (Austrália) | Reuters

A Austrália relatou seu primeiro caso humano de gripe aviária nesta quarta (22) em uma criança que autoridades disseram ter sido infectada na Índia, mas se recuperou completamente, enquanto uma cepa altamente contagiosa diferente foi encontrada em uma granja de ovos.

A cepa H5N1 da gripe aviária varreu o globo nos últimos anos, matando bilhões de aves selvagens e de criação e se espalhando para dezenas de espécies de mamíferos.

Pesquisadores investigam animais selvagens para infecção por gripe aviária na Antártida - Instituto Antartico Chileo via Reuters

As autoridades de saúde no estado de Vitória, no sudeste do país, disseram que a investigação de contatos não identificou mais casos e há uma chance muito baixa de outras pessoas serem infectadas, pois a gripe não se espalha facilmente entre as pessoas.

"Este é o primeiro caso confirmado de gripe aviária altamente patogênica em humanos na Austrália", disse Claire Looker, chefe de saúde do estado, em comunicado.

Foi a primeira vez que a cepa H5N1 foi detectada em uma pessoa ou animal no país, acrescentou.

"A criança teve uma infecção grave, mas não está mais doente e se recuperou completamente."

O caso em Victoria envolve um vírus H5N1, mas a cepa não é a mesma daquelas responsáveis por surtos nos Estados Unidos, disse Looker.

Um trabalhador de fazenda no Texas testou positivo para o vírus, à medida que este se espalhava pelo rebanho de gado dos EUA.

A Austrália é o único continente onde os animais até agora permaneceram livres do vírus da gripe aviária H5N1, mas autoridades disseram na quarta-feira que uma cepa diferente de gripe aviária altamente patogênica foi detectada em uma granja de ovos perto de Melbourne.

Os primeiros testes laboratoriais mostraram que o vírus era uma cepa H7 ainda não identificada que provavelmente veio da população de aves selvagens e já foi vista na Austrália antes, disse Graeme Cooke, chefe do serviço de veterinária de Vitória.

Restrições foram impostas ao movimento ao redor da granja e as aves serão abatidas, acrescentou.

"Esta área tem uma alta densidade de negócios avícolas, tanto de postura de ovos quanto de carne de aves", disse Cooke à rádio Australian Broadcasting Corporation.

"Neste momento, não podemos dizer se haverá qualquer propagação para outras propriedades. Estamos tomando medidas necessárias para erradicar e remover qualquer propagação adiante."

O surto não apresenta risco para a saúde humana, disse ele.

Em 2020, Vitória foi o local de um surto de H7N7, o mais recente dos nove surtos de gripe aviária altamente patogênica (HPAI, na sigla em inglês) da Austrália desde 1976. Todos foram rapidamente controlados e erradicados, diz o governo.