Desinfecção da água é prioritário para cuidado da saúde de vítimas das chuvas, diz entidade

Segundo a Abramede (Associação Brasileira de Medicina de Emergência), a desinfecção de água é uma das medidade prioritárias a serem tomadas para lidar com os riscos à saúde decorrentes das enchentes no Rio Grande do Sul, que afetaram cerca de 425 municípios no estado.

A instituição, que divulgou uma série de recomendações para informar e ajudar a minimizar os riscos em decorrência das intensas chuvas, a purificação da água destinada ao consumo é a melhor forma de evitar doenças infectocontagiosas.

"Após inundações, por exemplo, é possível a ocorrência ou o aumento do número de casos de algumas doenças, como leptospirose, hepatite A, tétano acidental, problemas respiratórios e transtornos transmitidos por vetores. Além disso, acidentes provocados por animais, afogamentos, traumatismos e choques elétricos também costumam ser verificados", afirma Camila Lunardi, médica presidente da Abramede, em nota da associação.

Região central de São Leopoldo, município da região metropolitana de Porto Alegre, completamente alagada. A cidade, que fica à margem do rio dos Sinos, foi gravemente afetada pelas enchentes causadas pelas fortes chuvas dos últimos dias - Pedro Ladeira/Folhapress

Em locais onde o abastecimento está comprometido, a instituição frisa que só deve ser consumida água de fontes seguras, como garrafas e galões hermeticamente fechados.

A Abramede também aconselhou a realização da desinfecção doméstica da água. Para isso, a recomendação é adicionar duas gotas de solução de hipoclorito de sódio a 2,5% por litro de água e permitir que a mistura repouse por 30 minutos.

Para ajudar nessa demanda, 220 purificadores de água foram entregues em Canoas (RS) adquiridos por Felipe Neto através de uma vaquinha online e transportados pela FAB (Força Aérea Brasileira). Cada um tem capacidade para purificar 5.000 litros de água por dia, totalizando 1,1 milhão.

O processo de purificação inclui cloração, filtragem e ultrafiltração. O custo do purificador é de R$ 18.500,00, com kits de manutenção e filtro de linha, totalizando R$ 22.000,00. O objetivo é fornecer água potável para os abrigos na região afetada pelas enchentes.

Para mais orientações sobre limpeza e desinfecção de caixas d’água, embalagens, utensílios domésticos e pisos, a instituição sugere a leitura da "Cartilha com orientações à população quanto aos cuidados com a água para consumo humano", elaborada pelo Ministério da Saúde.

Outra preocupação central da Abramede é assegurar a disponibilidade de infraestrutura para apoiar os esforços das equipes de resgate. Segundo a presidente da instituição, em virtude do aumento na demanda por atendimento nas unidades de saúde, é vital que as autoridades públicas forneçam suporte adequado para garantir o pleno funcionamento.

Ela enfatiza que existe uma constante ameaça de disseminação de doenças. Com os serviços de saúde devidamente equipados com a infraestrutura necessária, os profissionais de saúde podem atuar forma rápida e eficiente.

