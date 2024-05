Estado de SP registra 644 mortes por dengue e 960.081 casos confirmados

São Paulo

O estado de São Paulo atingiu a marca de 644 mortes por dengue, segundo dados do painel de monitoramento da Secretaria Estadual da Saúde desta quarta-feira (8).

Em relação aos casos, já foram registrados 960.081 casos confirmados da doença. Só na capital, São Paulo, são 296.733.

Há, ainda, 743 mortes em investigação.

Um trabalhador de saúde libera mosquitos infectados com a bactéria Wolbachia, que se espera que bloqueiem a propagação da febre dengue. - REUTERS/Pilar Olivares

A cidade de São Paulo registrou o maior número de mortes por dengue, alcançando 122 óbitos, seguida por São José dos Campos (105), Guarulhos (48) e Jacareí (53).

Na última segunda-feira (6), todos os distritos da cidade de São Paulo registraram um aumento na incidência de dengue em relação à semana anterior, segundo boletim divulgado pela prefeitura.

Até em regiões com menores ocorrências, como Moema e Jardim Paulista, houve um aumento considerável de casos.

Jaguara e São Miguel, distritos com as maiores taxas, também apresentaram crescimento. O aumento pode ser associado ao adensamento populacional e às altas temperaturas na cidade, reforçado por uma massa de ar quente e seco que aumentou as temperaturas no estado. Apesar disso, as chuvas ficaram abaixo da média para o mês.

Ainda que os números sejam altos, a maioria dos estados apresenta tendência de queda, segundo o Ministério da Saúde . A diminuição foi verificada em 22 estados, enquanto quatro (Ceará, Maranhão, Pará e Tocantins) mostraram estabilidade e só o Mato Grosso continua com o aumento das infecções.

Além da importância da vacinação, a eliminação dos criadouros do mosquito ainda é a medida mais eficaz na prevenção da dengue.

Medidas simples, como cobrir caixas d'água e outros recipientes, limpar recipientes de água de animais de estimação, e vedar ralos e pias, são essenciais nesse processo e podem ser facilmente incorporadas à rotina.

Vacinação contra dengue

O Ministério da Saúde anunciou em abril a ampliação da vacinação contra a dengue para mais 625 novos municípios e seis estados brasileiros. A pasta confirmou o envio de uma quarta remessa de 986,5 mil doses da vacina, distribuídas para 625 novos municípios e 6 estados brasileiros —inclusive, em locais já contemplados anteriormente.

No total, foram enviadas 2,6 milhões de doses para os estados e o Distrito Federal.