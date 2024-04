Ministério da Saúde amplia vacina contra dengue para 625 novos municípios

São Paulo

O Ministério da Saúde ampliou a vacina contra a dengue para 625 novos municípios. Desta forma, a imunização contra a doença transmitida pelo mosquito irá chegar a 1.330 cidades do país. Ao todo, 1.682.139 doses novas foram distribuídas aos estados.

A ampliação irá contemplar seis novos estados que não tinham recebido o imunizante anteriormente. São eles: Alagoas, Ceará, Piauí, Rio Grande do Sul, Sergipe e Mato Grosso.

Confira aqui os municípios que receberam novas doses da vacina contra a dengue

Enfermeira manipula dose da vacina contra a dengue na UBS Tranquilidade, em Guarulhos - Danilo Verpa - 20.fev.24/Folhapress

As doses enviadas para estes municípios devem ser utilizadas em crianças e adolescentes de 10 anos a 14 anos. Na última semana, a pasta anunciou a ampliação da faixa etária para vacinação contra a dengue para todas as pessoas de 4 a 59 anos, conforme aprovado pela bula do imunizante. A estratégia visa reduzir a perda das doses com vencimento no próximo dia 30 de abril.

A pasta anunciou, assim, a reposição dos insumos para estes municípios que remanejaram as vacinas para outras regiões. Segundo a Saúde, os municípios irão receber a mesma quantidade de vacinas que foram repassadas.

As mudanças na distribuição das doses foram anunciadas nesta quinta-feira (25) e divulgadas em nota técnica.

A nota também anuncia a distribuição da segunda dose para os municípios que começaram a vacinação contra a dengue em fevereiro deste ano, respeitando o intervalo de três meses entre as doses.

Iniciada em fevereiro, a vacinação contra a dengue tem tido baixa procura do público-alvo. Com o risco de vencimento das doses, municípios que não haviam recebido as doses em um primeiro momento fizeram solicitações à pasta, que fez um remanejamento das doses no início de abril.

Apesar do aumento na distribuição, a pasta afirma que cerca de 48% (810.686) do total das doses foi aplicada. A procura pela vacina no mês de abril foi menor em relação aos outros meses.

Além da vacina, o ministério vai disponibilizar outros insumos como testes para diagnóstico e inseticidas para combater o mosquito Aedes aegypti. O repasse de R$ 140 milhões mensalmente aos estados irá contemplar outras medidas.

O Brasil vive a pior epidemia de dengue dos últimos tempos. Na última quarta-feira (24), o país atingiu a marca de 3.852.901 casos prováveis, número que supera o dobro do total de casos prováveis de 2015, ano do recorde histórico da doença.

Na época, o Ministério da Saúde registrou 1.688.688 casos prováveis da doença.

O número também é mais que o dobro dos casos de 2023, quando foram registrados 1.649.144 casos prováveis —a soma entre casos confirmados e em investigação—, de acordo com Painel de Monitoramento de Arboviroses. O país ultrapassou o número de casos registrados no ano passado em março.

Desaceleração da dengue nos estados

Além da redistribuição de imunizantes, a pasta da saúde também afirmou que o país começa a apresentar uma desaceleração no número geral de casos de dengue. Estados como o Rio de Janeiro e o Acre retiraram o decreto de emergência em saúde por dengue. Outros estados, como São Paulo, apresentam uma descida nos novos casos.

Atualmente, permanecem em vigor nove decretos estaduais e 587 municipais de emergência relacionados à epidemia de dengue. Os estados com emergência sanitária por dengue são: Amapá, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, além do Distrito Federal.

Até quinta-feira (25), o Ministério da Saúde confirmou 1.792 mortes por dengue, além de 40 mil casos graves.