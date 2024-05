Inscrições para 15ª edição do Prêmio Octavio Frias de Oliveira terminam nesta sexta (24)

São Paulo

Terminam nesta sexta-feira (24) as inscrições para a 15ª edição do Prêmio Octavio Frias de Oliveira, láurea que busca incentivar a produção de conhecimento sobre prevenção e combate ao câncer no Brasil.

As inscrições podem ser feitas até as 23h59 de sexta, por meio do formulário disponível no site premiooctaviofrias.com.br, no qual também consta o regulamento completo.

Promovido pelo Icesp (Instituto do Câncer do Estado de São Paulo) em parceria com o Grupo Folha, o prêmio homenageia Octavio Frias de Oliveira, publisher do jornal de 1962 a 2007, ano de sua morte.

Os professores Carlos Carlotti e Venâncio Avancini Ferreira Alves entregam o prêmio a Bruna Moretto Rodrigues (ganhadora da categoria Inovação Tecnológica em Oncologia) em 2023, durante a entrega do Prêmio Octavio Frias de Oliveira - Adriano Vizoni - 11.ago.2023/Folhapress

O prêmio tem três categorias: pesquisa em oncologia, inovação tecnológica em oncologia e personalidade de destaque em oncologia. Apenas as duas primeiras recebem inscrições.

A primeira é reservada a trabalhos que geram conhecimento sobre o câncer e suas possíveis formas de tratamento. Estão qualificados estudos publicados em revistas científicas nos anos de 2023 e 2024, cujo autor principal atue em instituições de pesquisa e/ou de ensino nacionais.

A segunda categoria é voltada a trabalhos originais publicados em revistas científicas ou patentes depositadas em 2023 e 2024 que apresentam um potencial produto ou processo inovador para o diagnóstico do câncer ou seu tratamento. O autor principal também precisa atuar em instituição de pesquisa e/ou de ensino do país.

A categoria personalidade de destaque reconhece aqueles que contribuíram nas mais diversas áreas relacionadas à oncologia, seja em ensino, pesquisa, tratamento, filantropia ou comunicação. No ano passado, venceu José Serra, governador do estado de São Paulo na época da inauguração do Icesp, em 2008, maior centro público da América Latina dedicado ao tratamento de pacientes com câncer.

Segundo Roger Chammas, coordenador do Centro de Investigação Translacional em Oncologia do Icesp, a pesquisa na área oncológica é cada vez mais relevante, considerando projeções que indicam que o Brasil terá cada vez mais casos e mortes pela doença.

"Se as previsões da Organização Mundial da Saúde forem verdadeiras, em 2050 teremos mais de um milhão de casos novos de câncer a cada ano. Precisamos pesquisar mais para controlar melhor a doença, com isso poderemos identificar mais precocemente os diferentes tipos de câncer e trazer mais formas eficientes de tratamento", diz.

Uma comissão formada por cientistas e membros da sociedade comprometidos com a oncologia definirá os vencedores, e a premiação ocorrerá no dia 8 de agosto, no auditório do Icesp, na capital paulista. Os selecionados receberão R$ 20 mil cada um, além de um certificado.