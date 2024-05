OMS diz que indústria tabagista pretende viciar nova geração em cigarros eletrônicos

Londres | Reuters

A OMS (Organização Mundial da Saúde) disse, nesta quinta (23), que as empresas de tabaco de estão procurando viciar uma nova geração em nicotina. Segundo a organização, as empresas ainda visam ativamente os jovens por meio das redes sociais, esportes e festivais de música e novos produtos aromatizados.

Em meio a regulamentações cada vez mais rígidas direcionadas aos cigarros, grandes empresas de tabaco e novas companhias começaram a oferecer alternativas ao fumo como os vapes, que afirmam ser destinados a fumantes adultos.

Segundo a OMS, esses produtos muitas vezes são comercializados para jovens, com embalagens chamativas e sabores que atraem as crianças, e que os jovens são mais propensos a usar os produtos do que adultos em muitos países.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da OMS, rejeitou a alegação da indústria de que está trabalhando para reduzir os danos do fumo. "É desonesto falar sobre redução de danos quando estão comercializando para crianças", disse.

A postura cada vez mais rígida da OMS em relação a produtos de nicotina vem de um aumento elevado no no uso de cigarros eletrônicos por jovens em vários países.

A entidade apontou sabores como chiclete como um dos motivos para esse aumento. A indústria diz que os sabores são uma ferramenta importante para incentivar os adultos a pararem de fumar.

Grandes empresas de tabaco têm evitado esses sabores, mas empresas como a Philip Morris e a British American Tobacco (BAT) visam os jovens por meio do patrocínio de festivais de música e esportes e do uso de redes sociais, disse a OMS.

Isso fornece plataformas para promover suas marcas para públicos mais jovens e distribuir amostras grátis, continuou.

Philips Morris e BAT não quiseram comentar o pedido da reportagem.

A OMS também disse que há evidências insuficientes de que os vaporizadores ajudam as pessoas a pararem de fumar, há evidências crescentes de que prejudicam a saúde e que o uso de vapes aumenta o uso de cigarros tradicionais, especialmente entre os jovens.

No entanto, Sarah Jackson, principal pesquisadora do Grupo de Pesquisa em Tabaco e Álcool da University College London, disse que essas declarações "não refletem com precisão as evidências atuais

sobre os cigarros eletrônicos".

As evidências mostram que o uso de cigarros eletrônicos aumenta as taxas de abandono e que o uso de vapes representa apenas uma fração dos riscos do tabaco para a saúde, disse ela, acrescentando que também há poucas evidências de uma relação causal entre o uso de vapes e, posteriormente, de cigarros tradicionais.