Quais os riscos do cigarro eletrônico à saúde dos jovens

São Paulo

Esta é a edição da newsletter Cuide-se desta terça-feira (30). Quer recebê-la no seu email? Inscreva-se abaixo:

Cuide-se Ciência, hábitos e prevenção numa newsletter para a sua saúde e bem-estar Carregando...

Os cigarros eletrônicos ou dispositivos eletrônicos para fumar (DEFs) têm preocupado especialistas em saúde pública devido aos seus potenciais riscos à saúde.

Pesquisadores destacaram que o uso entre adolescentes aumentou significativamente nos últimos anos, de acordo com um estudo da revista Pediatrics.



Em um relatório divulgado na última sexta-feira (26), a OMS (Organização Mundial de Saúde) descreveu o aumento do uso de álcool e cigarros eletrônicos em jovens de 11 a 15 anos na Europa como "alarmante".

Vapes são comercializados em diferentes sabores, o que os torna especialmente atraentes para jovens - Zanone Fraissat/Folhapress

Quase um quarto dos jovens de 18 a 24 anos no Brasil diz ter experimentado cigarro eletrônico em 2023, segundo dados da organização Vital Strategies e da Universidade Federal de Pelotas. É um aumento de 20% em relação a 2022.



Por que jovens? Os vapes são comercializados em diferentes sabores, o que os torna especialmente atraentes para esse grupo.



↳ Piña Colada, Cappuccino, Banana e Mirtilo foram os quatro sabores de pod —versão menor e mais simples do vape— comprados pela repórter da Folha Geovana Oliveira para uma reportagem sobre a venda desses dispositivos nos aplicativos iFood e Rappi.



Apesar da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) ter decidido manter a proibição dos dispositivos eletrônicos no Brasil, para comprá-los nos aplicativos, é necessário apenas confirmar ter mais de 18 anos, o que pode ser feito clicando em um botão.

Qual o impacto na saúde?



Há registros de inflamações pulmonares, doenças cardiovasculares e queda na imunidade, além de relatos de mortes e internações de jovens associadas ao uso desses produtos.



Um dos problemas mais conhecidos é o chamado "pulmão pipoca", nome associado a um tipo de bronquiolite obliterante (condição em que os brônquios ficam cheios de pequenas bolsas de ar) e que foi inicialmente diagnosticado em trabalhadores de uma fábrica de pipoca de micro-ondas —e que também atinge usuários de vape.



A Sociedade Americana do Câncer alerta que os vapes podem conter substâncias nocivas, como nicotina, produtos químicos tóxicos e até mesmo metais pesados, com potencial de causar danos graves ao organismo a longo prazo.



Também diz que o uso prolongado pode levar ao aparecimento de tumores e à dependência –e, por isso, afirma que qualquer pessoa, adulto ou jovem, não deve iniciar o uso de tabaco, incluindo cigarros eletrônicos.



Há ainda a chamada crise do Evali, sigla que remete a uma inflamação pulmonar associada a dispositivos eletrônicos. De setembro de 2019 a fevereiro de 2020, o CDC (Centro de Controle de Doenças dos EUA) registrou 2.807 pessoas com o diagnóstico e 68 mortes.

Como combater?



Assim como no combate ao tabagismo, nos anos 90 e 2000, as autoridades de saúde devem se unir para promover medidas como campanhas de conscientização sobre os riscos, fiscalização de estabelecimentos que vendem os dispositivos ou as essências e ainda medidas rigorosas para restringir o acesso de menores de idade a esses produtos.



↳ Isso inclui uma ação coordenada entre o Ministério da Saúde, a Anvisa, a Polícia Federal e o Procon.



As escolas desempenham um papel crucial na prevenção e podem implementar programas de educação sobre os perigos do vaping e oferecer apoio para aqueles que desejam parar de usar esses dispositivos.



Profissionais de saúde também são encorajados a abordar o tema durante consultas médicas com adolescentes e seus pais.

CIÊNCIA PARA VIVER MELHOR

Novidades e estudos sobre saúde e ciência

Exercício físico leve diminui a taxa de depressão. Pesquisadores da Universidade Anglia Ruskin, em Cambridge, na Inglaterra, identificaram os exercícios de baixa intensidade como uma forma de reduzir a incidência de depressão em 23% e de ansiedade em 26%. O artigo foi publicado na revista Neuroscience and Biobehavioural Reviews.

Pandemia da Covid provocou um aumento de 12% em infecções hospitalares por bactérias resistentes. O aumento foi verificado principalmente em hospitais que tiveram uma maior procura por atendimento de pacientes graves. O estudo, liderado por uma pesquisadora do Niaid, o Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos EUA, foi apresentado no Congresso Global Escmid (Especialistas em Microbiologia Clínica e Doenças Infecciosas, na sigla em inglês), em Barcelona.