Alzheimer tem impacto nas finanças pessoais anos antes do diagnóstico, diz estudo

Muito antes de desenvolverem demência, as pessoas frequentemente começam a atrasar pagamentos de hipoteca, contas de cartão de crédito e outras obrigações financeiras, mostra uma nova pesquisa.

Uma equipe de especialistas do Fed (Federal Reserve), banco central dos Estados Unidos, e da Universidade de Georgetown combinou registros do Medicare [sistema de seguros de saúde gerido pelo governo dos EUA] com dados da Equifax, um bureau de crédito, para estudar como o comportamento de empréstimo das pessoas mudou nos anos antes e depois de um diagnóstico de Alzheimer ou de outro distúrbio similar.

Alzheimer pode ter impacto financeiro antes mesmo do diagnóstico - Louis-Photo /Adobe stock

O que eles encontraram foi impressionante: As pontuações de crédito entre pessoas que mais tarde desenvolvem demência começam a cair acentuadamente muito antes de sua doença ser formalmente identificada.

Um ano antes do diagnóstico, essas pessoas tinham 17,2% mais chances de estar inadimplentes em seus pagamentos de hipoteca do que antes do início da doença, e 34,3% mais chances de estar inadimplentes em suas contas de cartão de crédito. Os problemas começam ainda mais cedo: o estudo encontra evidências de pessoas ficando para trás em suas dívidas cinco anos antes do diagnóstico.

A pesquisa contribui para um crescente corpo de trabalho documentando o que muitos pacientes com Alzheimer e suas famílias já sabem: a tomada de decisão, incluindo em questões financeiras, pode começar a deteriorar muito antes de um diagnóstico ser feito ou mesmo suspeitado.

Pessoas que estão começando a experimentar declínio cognitivo podem deixar de fazer pagamentos, fazer compras impulsivas ou investir em opções arriscadas que não teriam considerado antes da doença.

"Não é apenas esquecer, mas nossa tolerância ao risco muda", disse Lauren Hersch Nicholas, professora da Escola de Medicina da Universidade do Colorado que estudou o impacto da demência nas finanças das pessoas. "Pode parecer de repente uma boa ideia mover um portfólio financeiro diversificado para alguma ação que alguém recomendou."

As pessoas nas fases iniciais da doença também são vulneráveis a golpes e fraudes, acrescenta Nicholas, que não esteve envolvida na pesquisa do Fed de Nova York. Em um artigo publicado no ano passado, ela e vários coautores descobriram que pessoas propensas a desenvolver demência viram sua riqueza doméstica diminuir na década anterior ao diagnóstico.

Os problemas provavelmente só vão aumentar à medida que a população americana envelhece e mais pessoas desenvolvem demência. O estudo do Fed de Nova York estima que 600 mil inadimplências ocorrerão na próxima década como resultado de distúrbios de memória não diagnosticados.

Isso provavelmente subestima o impacto, argumentam os pesquisadores. Seus dados incluem apenas problemas que aparecem nos relatórios de crédito, como pagamentos atrasados, não a ampla gama de impactos financeiros que as doenças podem causar.

Wilbert van der Klaauw, um economista do Fed de Nova York que é um dos autores do estudo, disse que depois que sua mãe foi diagnosticada com Alzheimer, sua família descobriu multas de estacionamento e infrações de trânsito que ela havia escondido.

"Isso é meio que uma subestimação do tipo de dificuldades financeiras que as pessoas podem experimentar", diz ele.

Pouco antes de ser diagnosticado com Alzheimer, Jay Reinstein comprou um BMW que não podia pagar.

"Fui a uma concessionária e voltei para casa com um BMW", disse ele. "Minha esposa não ficou muito feliz."

Na época, Reinstein havia se aposentado recentemente como gerente assistente da cidade de Fayetteville, Carolina do Norte. Ele vinha percebendo problemas de memória há anos, mas os ignorava como resultado de seu trabalho exigente. Somente após o diagnóstico é que ele descobriu que amigos e colegas também haviam notado as mudanças, mas não haviam dito nada.

Reinstein, de 63 anos, se considera sortudo. Ele tem uma pensão do governo e uma esposa que pode ficar de olho em seus gastos. Mas para aqueles com menos recursos, as decisões financeiras tomadas nos anos anteriores ao diagnóstico podem ter consequências graves, deixando-os sem dinheiro no momento em que mais precisam.

Os autores do estudo do Fed de Nova York observaram que os efeitos financeiros que viram antecederam a maioria dos custos associados à doença, como a necessidade de cuidados de longo prazo.

O estudo amplia pesquisas anteriores em parte por sua grande escala. Os pesquisadores tiveram acesso a dados de saúde e financeiros de quase 2,5 milhões de idosos americanos com condições de saúde crônicas, aproximadamente meio milhão dos quais foram diagnosticados com Alzheimer ou distúrbios relacionados. (Os registros foram anonimizados, permitindo que os pesquisadores combinassem os dois conjuntos de dados sem ter acesso a detalhes de identificação dos pacientes individuais.)

A grande quantidade de dados permitiu aos pesquisadores fatiar os dados de forma mais refinada do que em estudos anteriores, analisando o impacto de raça, sexo, tamanho do domicílio e outras variáveis.

Pessoas negras, por exemplo, tinham mais que o dobro de chances de ter problemas financeiros antes do diagnóstico do que pessoas brancas, talvez porque tinham menos recursos, e também porque os pacientes negros frequentemente são diagnosticados mais tarde no curso da doença.

Os pesquisadores esperavam que os dados eventualmente pudessem permitir que eles desenvolvessem um algoritmo preditivo que pudesse identificar pessoas que possam estar sofrendo de tomada de decisão financeira prejudicada associada à doença de Alzheimer —embora tenham enfatizado que havia questões não resolvidas sobre quem teria acesso a essas informações e como elas seriam usadas.

Até lá, os pesquisadores disseram que suas descobertas deveriam ser um aviso aos americanos mais velhos e suas famílias de que eles deveriam se preparar para a possibilidade de um diagnóstico de Alzheimer. Isso poderia significar tomar medidas como conceder a uma pessoa de confiança poderes de procuração financeira, ou simplesmente prestar atenção aos sinais de que alguém pode estar se comportando de forma incomum.

Nicholas concordou. "Devemos estar pensando na possibilidade de dificuldades financeiras ligadas a uma doença que nem sabemos que temos", disse ela. "Sabendo disso, as pessoas devem estar atentas a esses sintomas entre amigos e familiares."