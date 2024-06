Estado de SP tem mais casos de dengue em 2024 do que todo o Brasil no ano passado

São Paulo

O estado de São Paulo chegou nesta quarta-feira (5) a 1.653.356 casos de dengue desde o início do ano, segundo o painel de monitoramento de arboviroses do Ministério da Saúde. O número é maior do que o total de casos no Brasil inteiro em 2023: 1.649.144 casos.

O painel mostra também que já foram registradas 988 mortes pela doença e outras 1.191 são investigadas.

No último ano, o estado registrou 293 óbitos por dengue. Se comparado aos números atuais, São Paulo teve uma alta de 237% nas mortes causadas pela doença.

Mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue - Divulgação/World Mosquito Prog

Na capital, os casos chegam a 486.097, com 192 mortes e 444 em investigação.

No dia 24 de abril, o Brasil atingiu a marca de 3.852.901 casos de dengue, número que superou o dobro do total de casos de 2015, ano do recorde histórico da doença.

Na época, o Ministério da Saúde registrou 1.688.688 casos prováveis da doença.

Nesta quarta, o número de casos em todo o país chegou a 5.655.043, com 3.497 mortes.

A Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) afirma que "trabalha no limite" e depende da construção de uma nova fábrica para conseguir atender a demanda do SUS (Sistema Único de Saúde) pela vacina da dengue.

O órgão público diz que a sua estrutura atual exige cortar a entrega de outros imunizantes para produzir a Qdenga, modelo disponível no sistema público contra a arbovirose.

O governo Lula (PT) aposta em uma parceria entre a Takeda, farmacêutica fabricante da vacina, e a Fiocruz para expandir a oferta das doses no Brasil.